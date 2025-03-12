Карельские пейзажи на ретропоезде 2. Лайт (на Ласточке из Петербурга)

Карельские пейзажи на ретропоезде 2
В программе тура посещение водопадов Ахвенкоски, где вы испытаете свою смелость, пройдя по подвесным мостам над бурными потоками воды.

Также вы побываете в реконструированной крепости викингов, где сможете примерить доспехи и подержать в руках настоящее оружие. При желании можно посетить горный парк «Рускеала». Вы сами выберете ритм путешествия и развлечения на ваш вкус.
Карельские пейзажи на ретропоезде 2. Лайт (на Ласточке из Петербурга)
Карельские пейзажи на ретропоезде 2. Лайт (на Ласточке из Петербурга)
Карельские пейзажи на ретропоезде 2. Лайт (на Ласточке из Петербурга)
Ближайшие даты:
12
мар15
мар19
мар22
мар26
мар29
мар2
апр
Время начала: 06:15

Описание тура

Появилась пара свободных дней и вы хотите увидеть в Карелии то, что интересно именно вам? В этом туре вы сами выбираете, как провести время! До Сортавала вы поедете на современном скоростном поезде «Ласточка», а там сможете продолжить путь на настоящем ретропоезде! Вы познакомитесь с водопадами Ахвенкоски, где вы проверите свою отвагу, пройдясь по подвесным мостам над стремительными потоками воды. Побываете в реконструированной крепости викингов, где сможете примерить одежду воинов и почувствовать вес боевого оружия. По желанию вы сможете посетить горный парк «Рускеала». Вы сами решите, в каком ритме пройдут эти два дня, и чем вы хотите заняться! Важная информация:
  • Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки.
  • В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой.
  • В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах.
  • Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет – остается на ваше усмотрение.
  • С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры.
  • Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей.
  • Внимание! Посадка на «Ласточку» осуществляется с 18:07 по 18:45. Наш тур построен таким образом, что вы обязательно успеете прибыть на вокзал заблаговременно. Билеты на поезд приобретаются самостоятельно до начала тура.
  • Внимание! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг. При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!

Согласно расписанию в календаре

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного человека при двухместном размещении в номере категории Бюджетот 7950 ₽
За одного человека при одноместном размещении в номере категории Бюджетот 10 850 ₽
За одного человека при одноместном размещении в номере категории Оптимаот 12 800 ₽
За одного человека при двухместном размещении в номере категории Оптимаот 9150 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сортавала
  • Горный парк «Рускеала»
  • Ахвенкоски
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
  • Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
  • Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
  • Авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
  • Входные билеты в парк истории «Бастiонъ»
  • Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты:/n "Ласточка" Санкт-Петербург - Сортавала/nСортавала - "Рускеала" на ретропоезде (по желанию если вы не хотите ехать на ретропоезде, наш гид встретит вас на станции в Сортавала и отвезет в парк на автобусе) /nСортавала - Санкт-Петербург
  • «Зимние водопады, добыча граната, альпаки и тигр»: 3300 руб. /взр. 2800 руб. - дети до 9 лет (включительно)
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 650-850 руб. /чел.
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал
Завершение: ЖД Вокзал Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки
  • В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
  • В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах
  • Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет - остается на ваше усмотрение
  • С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры
  • Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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