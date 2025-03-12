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В программе тура посещение водопадов Ахвенкоски, где вы испытаете свою смелость, пройдя по подвесным мостам над бурными потоками воды.



Также вы побываете в реконструированной крепости викингов, где сможете примерить доспехи и подержать в руках настоящее оружие. При желании можно посетить горный парк «Рускеала». Вы сами выберете ритм путешествия и развлечения на ваш вкус.