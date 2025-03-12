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Три дня в Карелии среди водопадов, озёр и мраморных скал помогут забыть о суете будней. Путешествие на поезде XIX века в горный парк «Рускеала».



В первый день — знакомство с достопримечательностями, во второй — авторские экскурсии, в третий — зимние водопады и зоопарк.