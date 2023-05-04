Майские праздники в Северной столице

Групповой тур в Санкт-Петербурге
4.7
3 отзыва
Проведите майские праздники в прекрасном городе Санкт-Петербурге! Вас ждет насыщенная программа с посещением самых популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Русский музей и многих других!
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Майские праздники в Северной столице
Ближайшие даты:
28
апр

Что вас ожидает:

Экскурсия по Санкт-Петербургу
Экскурсия по Санкт-Петербургу
Подробно познакомимся с более чем трехсотлетней историей Северной столицы
Посещение Эрмитажа
Посещение Эрмитажа
Крупнейший художественный музей мира
Парк фонтанов Петергофа
Парк фонтанов Петергофа
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой
Экскурсия в Петергоф
Экскурсия в Петергоф
Живописный ландшафт южного побережья Финского залива, сохранившиеся усадьбы петербургской знати и история дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф
Никольский Морской собор
Никольский Морской собор
Освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков
Русский музей
Русский музей
Крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства
«Спас на Крови»
«Спас на Крови»
Храм Воскресения Христова – «музей мозаичного искусства» – является мемориалом императору Александру II

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Русский музей. Экскурсия в «Спас на Крови»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «Русь», «Катарина Гранд Палас», «Санкт-Петербург» отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в гостинице «IZZZI у Гостиного двора», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Катарина Гранд Палас» (11 минут пешком).

13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на большую автобусную обзорную по городу, которая познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом. Вы увидите Петропавловскую крепость, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник».

Экскурсия в Русский музей.

Государственный Русский музей – крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства. Коллекции музея насчитывает около 400:000 экспонатов. В них представлены произведения всех основных направлений и школ отечественного изобразительного искусства, все его виды и жанры с X по XX век.

Экскурсия в «Спас на Крови».

Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-Освободителя. Внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император. Главной особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов (окончание ~ 19:00-19:30).

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Русский музей. Экскурсия в «Спас на Крови»Прибытие. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Русский музей. Экскурсия в «Спас на Крови»Прибытие. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Русский музей. Экскурсия в «Спас на Крови»Прибытие. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Русский музей. Экскурсия в «Спас на Крови»Прибытие. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Русский музей. Экскурсия в «Спас на Крови»
2 день

Петергоф и Кронштадт

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт.

Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра: это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф, известная на весь мир своими многочисленными фонтанами, и город-крепость Кронштадт, который по праву можно считать колыбелью русского военно-морского флота.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту.

Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей и побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.

Посещение Никольского Морского собора.

Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».

Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков и даже заглянуть в атриум Музея военно-морской славы с легендарной АПЛ К-3 "Ленинский комсомол".

Где пообедать? После экскурсии у вас будет 30-40 минут свободного времени, чтобы перекусить на территории парка. Здесь работают точки с фастфудом, а также кафе.

Переезд в Петергоф (~40 мин) Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.

Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.

Свободное время в парке (~1 час).

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~10 часов.

Петергоф и КронштадтПетергоф и КронштадтПетергоф и КронштадтПетергоф и КронштадтПетергоф и Кронштадт
3 день

Экскурсии «Под скипетром династии Романовых». Эрмитаж

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.

08:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Трансфер на Московский вокзал. Автобусная экскурсия «Под скипетром династии Романовых».

История Санкт-Петербурга насчитывает три столетия – два из них город рос и развивался как столица Российского государства под скипетром царской династии Романовых. Маршрут экскурсии проходит по парадному центру Санкт-Петербурга. Здесь сохранились до наших дней императорские и великокняжеские дворцы, православные храмы и административные здания. К сожалению, навеки исчезла из этих зданий и дворцов та атмосфера, в которой жили, воспитывались и служили во славу Отечества представители правящей династии. Но дух имперского Санкт-Петербурга сохранился и поныне.

Экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская», «Невский проспект») Продолжительность программы: ~ 3,5 часа (окончание в ~12:30).

По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения.

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Экскурсии «Под скипетром династии Романовых». ЭрмитажЭкскурсии «Под скипетром династии Романовых». ЭрмитажЭкскурсии «Под скипетром династии Романовых». ЭрмитажЭкскурсии «Под скипетром династии Романовых». ЭрмитажЭкскурсии «Под скипетром династии Романовых». ЭрмитажЭкскурсии «Под скипетром династии Романовых». Эрмитаж

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Катарина Гранд Палас Отель.

2-местный смарт.

Дополнительное место: не предусмотрено.

Ценовой периодНочей2 взрослыхвзр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте1-местное размещение
28.04 - 30.04229 240.0027 840.0021 190.00

2-местный стандарт.

Дополнительное место: не предусмотрено.

Ценовой периодНочей2 взрослыхвзр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте1-местное размещение
28.04 - 30.04230 580.0029 180.0022 560.00

2-местный комфорт.

Дополнительное место: не предусмотрено.

Ценовой периодНочей2 взрослыхвзр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте1-местное размещение2 взрослых + ребенок 5-13 лет на доп. месте2 взрослых + доп. место с 14 летвзр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте + ребенок 5-13 лет на доп. местевзр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте + доп. место с 14 лет
28.04 - 30.04233 340.0031 940.0025 290.0044 630.0046 030.0043 230.0044 630.00

Гостиница Русь.

2-местный эконом.

Дополнительное место: не предусмотрено.

Ценовой периодНочей2 взрослыхвзр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте1-местное размещение
28.04 - 30.04224 840.0023 410.0017 350.00

2-местный классик

Дополнительное место: не предусмотрено

Ценовой периодНочей2 взрослыхвзр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте1-местное размещение2 взрослых + ребенок 5-13 лет на доп. месте2 взрослых + доп. место с 14 летвзр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте + ребенок 5-13 лет на доп. местевзр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте + доп. место с 14 лет
28.04 - 30.04227 040.0025 640.0018 450.0037 230.0038 630.0035 830.0037 230.00

2-местный джуниор сьют.

Дополнительное место: не предусмотрено.

Ценовой периодНочей2 взрослыхвзр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте1-местное размещение2 взрослых + ребенок 5-13 лет на доп. месте2 взрослых + доп. место с 14 летвзр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте + ребенок 5-13 лет на доп. местевзр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте + доп. место с 14 лет
28.04 - 30.04228 680.0027 280.0020 640.0038 870.0040 270.0037 470.0038 870.00

Стоимость тура за 1 человека, в руб:

Катарина Гранд Палас Отель.

2-местный смарт.

Дополнительное место: не предусмотрено.

Ценовой периодНочейвзр. (2)ребенок 5-13 лет на осн. месте1-местное размещение
28.04 - 30.042146201322021190

2-местный стандарт.

Дополнительное место: не предусмотрено.

Ценовой периодНочейвзр. (2)ребенок 5-13 лет на осн. месте1-местное размещение
28.04 - 30.042152901389022560

2-местный комфорт.

Дополнительное место: не предусмотрено.

Ценовой периодНочейвзр. (2)ребенок 5-13 лет на осн. месте1-местное размещениеребенок 5-13 лет на доп. местедоп. место с 14 лет
28.04 - 30.0421667015270252901129012690

Гостиница Русь.

2-местный эконом.

Дополнительное место: не предусмотрено.

Ценовой периодНочейвзр. (2)ребенок 5-13 лет на осн. месте1-местное размещение
28.04 - 30.042124201099017350

2-местный классик.

Дополнительное место: не предусмотрено.

Ценовой периодНочейвзр. (2)ребенок 5-13 лет на осн. месте1-местное размещениеребенок 5-13 лет на доп. местедоп. место с 14 лет
28.04 - 30.0421352012120184501019011590

2-местный джуниор сьют.

Дополнительное место: не предусмотрено.

Ценовой периодНочейвзр. (2)ребенок 5-13 лет на осн. месте1-местное размещениеребенок 5-13 лет на доп. местедоп. место с 14 лет
28.04 - 30.0421434012940206401019011590

Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.

Варианты проживания

Отель «Катарина Гранд Палас» 4

2 ночи

Отель «Гранд Катарина Палас» расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 800 метрах от Государственного Русского музея, в 1,1 км от Дворцовой площади и в 1,2 км от храма Спаса на Крови. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Желающие могут воспользоваться услугами консьержа. В отеле есть экскурсионное бюро и камера хранения багажа.

В номерах к услугам гостей письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В каждом номере установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на город. В числе прочих удобств шкаф для одежды и чайник.

Рядом с отелем «Гранд Катарина Палас» находятся такие достопримечательности, как Эрмитаж, Исаакиевский собор и Зимний дворец. Расстояние от гостиницы до аэропорта Пулково составляет 15 км.

Отель «Катарина Гранд Палас» 4Отель «Катарина Гранд Палас» 4Отель «Катарина Гранд Палас» 4Отель «Катарина Гранд Палас» 4Отель «Катарина Гранд Палас» 4Отель «Катарина Гранд Палас» 4Отель «Катарина Гранд Палас» 4Отель «Катарина Гранд Палас» 4Отель «Катарина Гранд Палас» 4Отель «Катарина Гранд Палас» 4Отель «Катарина Гранд Палас» 4Отель «Катарина Гранд Палас» 4Отель «Катарина Гранд Палас» 4Отель «Катарина Гранд Палас» 4Отель «Катарина Гранд Палас» 4Отель «Катарина Гранд Палас» 4Отель «Катарина Гранд Палас» 4Отель «Катарина Гранд Палас» 4

Русь 4

2 ночи

«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.

Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.

Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.

Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.

Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.

Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4Русь 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • 2 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
  • Доп. ночи
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • ваучер;
  • свидетельство о рождении для детей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
4 мая 2023
Все понравилось) Погода подвела(Если бы организаторы могли
поменять программу (в дождь- музеи, нет дождя- Петергоф или другие экскурсии под открытым небом-- было бы вообще прекрасно!)
М
29 апр 2024
Тур организован профессионально и на высоком уровне. Отдельное спасибо экскурсоводу Виктории Евгеньевне.
О
15 авг 2023
Приобретала путевку, через туроператора «Большая Страна», тур назывался «Гранд-тур по Крыму», с 05 августа по 11 августа. Программа была очень насыщенной, посетили и посмотрели красоты Крыма, все основные достопримечательности. Программа продумана и составлена грамотно и интересно. Также, было время отдохнуть и искупаться. Большое спасибо гиду принимающей стороны Морозовой Анне Петровне и водителю Александру, были лучшими спутниками и организаторами этого путешествия. Их добрая, положительная энергетика, внимательность к каждому клиенту просто превзошли все ожиданиям. Было очень интересно и очень увлекательно.
Спасибо за это путешествие!
СПАСИБО организаторам принимающей стороны, за такой интересный маршрут.
СПАСИБО "Большой Стране" за отличную организацию отдыха. Очень удобный сайт, туры на любой вкус, широкая география. Отдельная благодарность менеджеру Валерии Раковой, за оперативное решение вопросов.
Благодаря четкой организации, от отдыха остались только приятные впечатления.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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