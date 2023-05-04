1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Русский музей. Экскурсия в «Спас на Крови»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Русь» , «Катарина Гранд Палас» , «Санкт-Петербург» отправляются на экскурсии от отеля проживания;

, , отправляются на экскурсии от отеля проживания; туристы, проживающие в гостинице «IZZZI у Гостиного двора», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Катарина Гранд Палас» (11 минут пешком).

13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на большую автобусную обзорную по городу, которая познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом. Вы увидите Петропавловскую крепость, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник».

Экскурсия в Русский музей.

Государственный Русский музей – крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства. Коллекции музея насчитывает около 400:000 экспонатов. В них представлены произведения всех основных направлений и школ отечественного изобразительного искусства, все его виды и жанры с X по XX век.

Экскурсия в «Спас на Крови».

Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-Освободителя. Внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император. Главной особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~ 6 часов (окончание ~ 19:00-19:30).