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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Русский музей. Экскурсия в «Спас на Крови»
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Русь», «Катарина Гранд Палас», «Санкт-Петербург» отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостинице «IZZZI у Гостиного двора», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Катарина Гранд Палас» (11 минут пешком).
13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Приглашаем Вас на большую автобусную обзорную по городу, которая познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, Невским проспектом. Вы увидите Петропавловскую крепость, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник».
Экскурсия в Русский музей.
Государственный Русский музей – крупнейшее в мире собрание русского изобразительного искусства. Коллекции музея насчитывает около 400:000 экспонатов. В них представлены произведения всех основных направлений и школ отечественного изобразительного искусства, все его виды и жанры с X по XX век.
Экскурсия в «Спас на Крови».
Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-Освободителя. Внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император. Главной особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 6 часов (окончание ~ 19:00-19:30).
Петергоф и Кронштадт
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт.
Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра: это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф, известная на весь мир своими многочисленными фонтанами, и город-крепость Кронштадт, который по праву можно считать колыбелью русского военно-морского флота.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту.
Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей и побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.
Посещение Никольского Морского собора.
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков и даже заглянуть в атриум Музея военно-морской славы с легендарной АПЛ К-3 "Ленинский комсомол".
Где пообедать? После экскурсии у вас будет 30-40 минут свободного времени, чтобы перекусить на территории парка. Здесь работают точки с фастфудом, а также кафе.
Переезд в Петергоф (~40 мин) Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.
Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Свободное время в парке (~1 час).
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~10 часов.
Экскурсии «Под скипетром династии Романовых». Эрмитаж
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.
08:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Трансфер на Московский вокзал. Автобусная экскурсия «Под скипетром династии Романовых».
История Санкт-Петербурга насчитывает три столетия – два из них город рос и развивался как столица Российского государства под скипетром царской династии Романовых. Маршрут экскурсии проходит по парадному центру Санкт-Петербурга. Здесь сохранились до наших дней императорские и великокняжеские дворцы, православные храмы и административные здания. К сожалению, навеки исчезла из этих зданий и дворцов та атмосфера, в которой жили, воспитывались и служили во славу Отечества представители правящей династии. Но дух имперского Санкт-Петербурга сохранился и поныне.
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская», «Невский проспект») Продолжительность программы: ~ 3,5 часа (окончание в ~12:30).
По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
Катарина Гранд Палас Отель.
2-местный смарт.
Дополнительное место: не предусмотрено.
|Ценовой период
|Ночей
|2 взрослых
|взр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте
|1-местное размещение
|28.04 - 30.04
|2
|29 240.00
|27 840.00
|21 190.00
2-местный стандарт.
Дополнительное место: не предусмотрено.
|Ценовой период
|Ночей
|2 взрослых
|взр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте
|1-местное размещение
|28.04 - 30.04
|2
|30 580.00
|29 180.00
|22 560.00
2-местный комфорт.
Дополнительное место: не предусмотрено.
|Ценовой период
|Ночей
|2 взрослых
|взр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте
|1-местное размещение
|2 взрослых + ребенок 5-13 лет на доп. месте
|2 взрослых + доп. место с 14 лет
|взр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте + ребенок 5-13 лет на доп. месте
|взр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте + доп. место с 14 лет
|28.04 - 30.04
|2
|33 340.00
|31 940.00
|25 290.00
|44 630.00
|46 030.00
|43 230.00
|44 630.00
Гостиница Русь.
2-местный эконом.
Дополнительное место: не предусмотрено.
|Ценовой период
|Ночей
|2 взрослых
|взр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте
|1-местное размещение
|28.04 - 30.04
|2
|24 840.00
|23 410.00
|17 350.00
2-местный классик
Дополнительное место: не предусмотрено
|Ценовой период
|Ночей
|2 взрослых
|взр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте
|1-местное размещение
|2 взрослых + ребенок 5-13 лет на доп. месте
|2 взрослых + доп. место с 14 лет
|взр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте + ребенок 5-13 лет на доп. месте
|взр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте + доп. место с 14 лет
|28.04 - 30.04
|2
|27 040.00
|25 640.00
|18 450.00
|37 230.00
|38 630.00
|35 830.00
|37 230.00
2-местный джуниор сьют.
Дополнительное место: не предусмотрено.
|Ценовой период
|Ночей
|2 взрослых
|взр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте
|1-местное размещение
|2 взрослых + ребенок 5-13 лет на доп. месте
|2 взрослых + доп. место с 14 лет
|взр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте + ребенок 5-13 лет на доп. месте
|взр. (2) + ребенок 5-13 лет на осн. месте + доп. место с 14 лет
|28.04 - 30.04
|2
|28 680.00
|27 280.00
|20 640.00
|38 870.00
|40 270.00
|37 470.00
|38 870.00
Стоимость тура за 1 человека, в руб:
Катарина Гранд Палас Отель.
2-местный смарт.
Дополнительное место: не предусмотрено.
|Ценовой период
|Ночей
|взр. (2)
|ребенок 5-13 лет на осн. месте
|1-местное размещение
|28.04 - 30.04
|2
|14620
|13220
|21190
2-местный стандарт.
Дополнительное место: не предусмотрено.
|Ценовой период
|Ночей
|взр. (2)
|ребенок 5-13 лет на осн. месте
|1-местное размещение
|28.04 - 30.04
|2
|15290
|13890
|22560
2-местный комфорт.
Дополнительное место: не предусмотрено.
|Ценовой период
|Ночей
|взр. (2)
|ребенок 5-13 лет на осн. месте
|1-местное размещение
|ребенок 5-13 лет на доп. месте
|доп. место с 14 лет
|28.04 - 30.04
|2
|16670
|15270
|25290
|11290
|12690
Гостиница Русь.
2-местный эконом.
Дополнительное место: не предусмотрено.
|Ценовой период
|Ночей
|взр. (2)
|ребенок 5-13 лет на осн. месте
|1-местное размещение
|28.04 - 30.04
|2
|12420
|10990
|17350
2-местный классик.
Дополнительное место: не предусмотрено.
|Ценовой период
|Ночей
|взр. (2)
|ребенок 5-13 лет на осн. месте
|1-местное размещение
|ребенок 5-13 лет на доп. месте
|доп. место с 14 лет
|28.04 - 30.04
|2
|13520
|12120
|18450
|10190
|11590
2-местный джуниор сьют.
Дополнительное место: не предусмотрено.
|Ценовой период
|Ночей
|взр. (2)
|ребенок 5-13 лет на осн. месте
|1-местное размещение
|ребенок 5-13 лет на доп. месте
|доп. место с 14 лет
|28.04 - 30.04
|2
|14340
|12940
|20640
|10190
|11590
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.
Варианты проживания
Отель «Катарина Гранд Палас» 4
Отель «Гранд Катарина Палас» расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 800 метрах от Государственного Русского музея, в 1,1 км от Дворцовой площади и в 1,2 км от храма Спаса на Крови. В распоряжении гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Желающие могут воспользоваться услугами консьержа. В отеле есть экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
В номерах к услугам гостей письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В каждом номере установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на город. В числе прочих удобств шкаф для одежды и чайник.
Рядом с отелем «Гранд Катарина Палас» находятся такие достопримечательности, как Эрмитаж, Исаакиевский собор и Зимний дворец. Расстояние от гостиницы до аэропорта Пулково составляет 15 км.
Русь 4
«Русь» - это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 2 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт;
- ваучер;
- свидетельство о рождении для детей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
поменять программу (в дождь- музеи, нет дождя- Петергоф или другие экскурсии под открытым небом-- было бы вообще прекрасно!)
Спасибо за это путешествие!
СПАСИБО организаторам принимающей стороны, за такой интересный маршрут.
СПАСИБО "Большой Стране" за отличную организацию отдыха. Очень удобный сайт, туры на любой вкус, широкая география. Отдельная благодарность менеджеру Валерии Раковой, за оперативное решение вопросов.
Благодаря четкой организации, от отдыха остались только приятные впечатления.