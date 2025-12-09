Мои заказы

Новый Год по-новгородски: блистательная программа в Амакс Отеле

Новый Год по-новгородски
Встречайте 2026 год в Великом Новгороде! Роскошный банкет в отеле «Амакс» с панорамным видом на Кремль и Волхов, изысканное меню и шоу-программа.

Вас ждут экскурсии по Кремлю и Витославлицам, мастер-классы и поездка на фабрику ёлочных игрушек в Крестцы.
Описание тура

Встреча Нового 2026 Года в роскошном новгородском отеле «Амакс» — в банкетном зале с панорамными окнами и видом на Волхов и Кремль, с вкуснейшим меню и шоу-программой от лучших в городе артистов. Все достопримечательности Великого Новгорода: древнейший Новгородский Кремль-Детинец, Ярославово Дворище и Витославлицы. Интерактивы, гуляния и мастер-классы: театрализованная экскурсия по Детинцу с историческим героем, мастер-класс по созданию новогоднего украшения, «Сказочное Новогодье» в Витославлицах. Жемчужины Новгородской области: Валдай с Музеем колоколов, Крестцы — туристический центр с фабрикой елочных игрушек и старинными промыслами.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Новгородский кремль
  • Витославлицы
  • Юрьев монастырь
  • Варлаамо-Хутынский монастырь
  • Ярославово дворище
  • Перынский скит
  • Софийский собор
  • Памятник Тысячелетию России
  • Колокольный центр
  • Иверский монастырь
Что включено
  • Размещение в отеле
  • Завтраки в формате шведский стол
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса
  • Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
  • Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
  • Обзорные экскурсии в городах на маршруте
  • Организация тура по таймингу
  • Трассовая экскурсия в Великий Новгород
  • Театрализованная экскурсия по Новгородскому кремлю
  • Посещение Варлаамо-Хутынского монастыря
  • Возможность отпраздновать встречу Нового года с фееричной программой в отеле
  • Посещение Перынского скита
  • Посещение Юрьева монастыря
  • Экскурсия в Витославлицы с праздничной программой «Сказочное Новогодье»
  • Трассовая экскурсия до поселка Крестцы
  • Экскурсия на фабрику новогодних игрушек и мастер-класс по изготовлению елочной игрушки
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Новогодний пакет «Шоу-программа + банкет»: взрослый от 8000 рублей, дети до 14 лет от 4000 рублей
  • Питание: обед/ужин от 600 руб.
  • Посещение хозяйственного уголка в Витославлицах - от 120 руб.
  • Катание на лошадях - взрослые от 250 руб. /10-15 мин., дети от 200 руб. /10-15 мин.
  • "Посещение музея /"Витославлицы/" - 300 руб. - взрослые
  • 200 руб. - дети с 14 лет.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская площадь/ м. Московская
Завершение: М. Московская/Казанская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

