Встречайте 2026 год в Великом Новгороде! Роскошный банкет в отеле «Амакс» с панорамным видом на Кремль и Волхов, изысканное меню и шоу-программа.
Вас ждут экскурсии по Кремлю и Витославлицам, мастер-классы и поездка на фабрику ёлочных игрушек в Крестцы.
Описание тураВстреча Нового 2026 Года в роскошном новгородском отеле «Амакс» — в банкетном зале с панорамными окнами и видом на Волхов и Кремль, с вкуснейшим меню и шоу-программой от лучших в городе артистов. Все достопримечательности Великого Новгорода: древнейший Новгородский Кремль-Детинец, Ярославово Дворище и Витославлицы. Интерактивы, гуляния и мастер-классы: театрализованная экскурсия по Детинцу с историческим героем, мастер-класс по созданию новогоднего украшения, «Сказочное Новогодье» в Витославлицах. Жемчужины Новгородской области: Валдай с Музеем колоколов, Крестцы — туристический центр с фабрикой елочных игрушек и старинными промыслами.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новгородский кремль
- Витославлицы
- Юрьев монастырь
- Варлаамо-Хутынский монастырь
- Ярославово дворище
- Перынский скит
- Софийский собор
- Памятник Тысячелетию России
- Колокольный центр
- Иверский монастырь
Что включено
- Размещение в отеле
- Завтраки в формате шведский стол
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса
- Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
- Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
- Обзорные экскурсии в городах на маршруте
- Организация тура по таймингу
- Трассовая экскурсия в Великий Новгород
- Театрализованная экскурсия по Новгородскому кремлю
- Посещение Варлаамо-Хутынского монастыря
- Возможность отпраздновать встречу Нового года с фееричной программой в отеле
- Посещение Перынского скита
- Посещение Юрьева монастыря
- Экскурсия в Витославлицы с праздничной программой «Сказочное Новогодье»
- Трассовая экскурсия до поселка Крестцы
- Экскурсия на фабрику новогодних игрушек и мастер-класс по изготовлению елочной игрушки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Новогодний пакет «Шоу-программа + банкет»: взрослый от 8000 рублей, дети до 14 лет от 4000 рублей
- Питание: обед/ужин от 600 руб.
- Посещение хозяйственного уголка в Витославлицах - от 120 руб.
- Катание на лошадях - взрослые от 250 руб. /10-15 мин., дети от 200 руб. /10-15 мин.
- "Посещение музея /"Витославлицы/" - 300 руб. - взрослые
- 200 руб. - дети с 14 лет.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская площадь/ м. Московская
Завершение: М. Московская/Казанская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
