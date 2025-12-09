Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Встречайте 2026 год в Великом Новгороде! Роскошный банкет в отеле «Амакс» с панорамным видом на Кремль и Волхов, изысканное меню и шоу-программа.



Вас ждут экскурсии по Кремлю и Витославлицам, мастер-классы и поездка на фабрику ёлочных игрушек в Крестцы.

Описание тура Встреча Нового 2026 Года в роскошном новгородском отеле «Амакс» — в банкетном зале с панорамными окнами и видом на Волхов и Кремль, с вкуснейшим меню и шоу-программой от лучших в городе артистов. Все достопримечательности Великого Новгорода: древнейший Новгородский Кремль-Детинец, Ярославово Дворище и Витославлицы. Интерактивы, гуляния и мастер-классы: театрализованная экскурсия по Детинцу с историческим героем, мастер-класс по созданию новогоднего украшения, «Сказочное Новогодье» в Витославлицах. Жемчужины Новгородской области: Валдай с Музеем колоколов, Крестцы — туристический центр с фабрикой елочных игрушек и старинными промыслами.

