Описание тура
Новогоднее путешествие в Карелию
Приглашаем вас в увлекательное новогоднее путешествие по авторской экскурсионной программе на комфортабельных автобусах класса "Люкс" от компании Ecolines. Это отличная возможность отпраздновать Новый год в одном из самых живописных уголков Карелии – Горном Парке "Рускеала".
Праздничная атмосфера
Вас ждет незабываемый праздничный банкет с блюдами карельской и европейской кухни, фееричная шоу-программа и яркий салют над мраморным каньоном. Эта ночь станет поистине сказочной и наполнит ваше сердце радостью и волшебством!
Увлекательные мероприятия
Программа включает в себя:
- Увлекательные экскурсии по живописным местам;
- Веселые интерактивы;
- Дегустации местных деликатесов.
Все это создаст уникальную атмосферу праздника и позволит вам насладиться каждым моментом отдыха.
Комфортное размещение
Вы будете размещены в отеле класса “Премиум” на берегу Ладожского озера. Здесь вы сможете отдохнуть с максимальным комфортом в уютной атмосфере скандинавской деревни, что сделает ваше пребывание еще более приятным.
Правила оплаты тура
Обратите внимание на важные правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
- Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Не упустите возможность стать частью этого замечательного новогоднего приключения! Присоединяйтесь к нам и создайте незабываемые воспоминания!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Двухместный номер в отеле
|23 900 ₽
|Одноместный номер в отеле
|31 500 ₽
|Третье место в номере отеля
|18 900 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приозерск: крепость Корела
- Северная Фиваида
- Музей «У мастера»
- Горный парк «Рускеала»
- Водопады Ахвенкоски
- Г. Сортавала
- Парк Ваккосалми и гора Кухавуори
- Исторический парк «Бастионъ»
Что включено
- ✓ Трансфер на автобусе Ecolines - комфортабельном автобусе класса «Премиум»
- ✓ Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
- ✓ Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
- ✓ Размещение в загородном отеле премиум-класса «Времена Года» (2 ночи)
- ✓ Завтраки в отеле
- ✓ Праздничный бранч с особым, расширенным меню
- ✓ Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
- ✓ Дегустация карельских бальзамов и настоек
- ✓ Авторская трассовая экскурсия «Северная Фиваида: история монашества и православия на русском севере»
- ✓ Посещение сувенирной лавки с уникальными изделиями из бересты и дерева
- ✓ Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
- ✓ Экскурсия по музею «У Мастера»
- ✓ Входные билеты в горный парк / «Рускеала/»
- ✓ Экскурсия по Рускеала «Мраморный каньон» с местным гидом
- ✓ Экскурсия по Рускеала «Подземный космос» с местным гидом (при покупке тура с банкетом)
- ✓ Экскурсия в питомнике хаски
Что не входит в цену
- Оплачивается по желанию при бронировании тура:
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- ⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в кафе «Русколка». Cтоимость на 1 взрослого 9 000 р, для детей от 7 до 16 лет от 7 500 р. (с подарком 8 000 р.) На банкет допускаются дети от 7 лет.
- Оплачивается по желанию на месте:
- ⬤ Комплексные обеды в туре: 350-500 р. /взр.
- ⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр., 150 р. /дет
- ⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка.
- ⬤ Посещение бани в загородном отеле «Времена Года» - 3 000р (до 4 человек). Длительность сеанса - 2 часа.
- ⬤ Посещение SPA-комплекса в загородном отеле «Времена Года» - 1 500 р. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Компания «СканТур» соблюдает все необходимые меры безопасности и профилактики распространения COVID-19 при организации туров
- При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
- Обращаем ваше внимание на то, что информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер (включая программы туров и цены), при бронировании менеджер проверяет актуальность предложения