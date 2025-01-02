Вы когда-нибудь мечтали на Новый год оказаться в настоящей сказке? Поверьте, это возможно. Приглашаем вас встретить Новый год в Карелии на берегу Ладожского озера. Веселые интерактивы, шоу-программа, дегустация и, конечное же, живописные места. На ваш выбор множество экскурсий — мы поможем с организацией. Просто наслаждайтесь сказочными видами и отдыхайте от суеты города.

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Описание тура

Новогоднее путешествие в Карелию

Приглашаем вас в увлекательное новогоднее путешествие по авторской экскурсионной программе на комфортабельных автобусах класса "Люкс" от компании Ecolines. Это отличная возможность отпраздновать Новый год в одном из самых живописных уголков Карелии – Горном Парке "Рускеала".

Праздничная атмосфера

Вас ждет незабываемый праздничный банкет с блюдами карельской и европейской кухни, фееричная шоу-программа и яркий салют над мраморным каньоном. Эта ночь станет поистине сказочной и наполнит ваше сердце радостью и волшебством!

Увлекательные мероприятия

Программа включает в себя:

Увлекательные экскурсии по живописным местам;

Веселые интерактивы;

Дегустации местных деликатесов.

Все это создаст уникальную атмосферу праздника и позволит вам насладиться каждым моментом отдыха.

Комфортное размещение

Вы будете размещены в отеле класса “Премиум” на берегу Ладожского озера. Здесь вы сможете отдохнуть с максимальным комфортом в уютной атмосфере скандинавской деревни, что сделает ваше пребывание еще более приятным.

Правила оплаты тура

Обратите внимание на важные правила оплаты тура от организатора:

Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки; Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного новогоднего приключения! Присоединяйтесь к нам и создайте незабываемые воспоминания!