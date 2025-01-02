Новогодняя сказка в «Рускеала» на автобусах Ecolines

Вы когда-нибудь мечтали на Новый год оказаться в настоящей сказке? Поверьте, это возможно. Приглашаем вас встретить Новый год в Карелии на берегу Ладожского озера. Веселые интерактивы, шоу-программа, дегустация и, конечное же, живописные места. На ваш выбор множество экскурсий — мы поможем с организацией. Просто наслаждайтесь сказочными видами и отдыхайте от суеты города.
Новогодняя сказка в «Рускеала» на автобусах Ecolines
Новогодняя сказка в «Рускеала» на автобусах Ecolines
Новогодняя сказка в «Рускеала» на автобусах Ecolines

Описание тура

Новогоднее путешествие в Карелию

Приглашаем вас в увлекательное новогоднее путешествие по авторской экскурсионной программе на комфортабельных автобусах класса "Люкс" от компании Ecolines. Это отличная возможность отпраздновать Новый год в одном из самых живописных уголков Карелии – Горном Парке "Рускеала".

Праздничная атмосфера

Вас ждет незабываемый праздничный банкет с блюдами карельской и европейской кухни, фееричная шоу-программа и яркий салют над мраморным каньоном. Эта ночь станет поистине сказочной и наполнит ваше сердце радостью и волшебством!

Увлекательные мероприятия

Программа включает в себя:

  • Увлекательные экскурсии по живописным местам;
  • Веселые интерактивы;
  • Дегустации местных деликатесов.

Все это создаст уникальную атмосферу праздника и позволит вам насладиться каждым моментом отдыха.

Комфортное размещение

Вы будете размещены в отеле класса “Премиум” на берегу Ладожского озера. Здесь вы сможете отдохнуть с максимальным комфортом в уютной атмосфере скандинавской деревни, что сделает ваше пребывание еще более приятным.

Правила оплаты тура

Обратите внимание на важные правила оплаты тура от организатора:

  1. Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  2. Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного новогоднего приключения! Присоединяйтесь к нам и создайте незабываемые воспоминания!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Двухместный номер в отеле23 900 ₽
Одноместный номер в отеле31 500 ₽
Третье место в номере отеля18 900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Приозерск: крепость Корела
  • Северная Фиваида
  • Музей «У мастера»
  • Горный парк «Рускеала»
  • Водопады Ахвенкоски
  • Г. Сортавала
  • Парк Ваккосалми и гора Кухавуори
  • Исторический парк «Бастионъ»
Что включено
  • ✓ Трансфер на автобусе Ecolines - комфортабельном автобусе класса «Премиум»
  • ✓ Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • ✓ Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
  • ✓ Размещение в загородном отеле премиум-класса «Времена Года» (2 ночи)
  • ✓ Завтраки в отеле
  • ✓ Праздничный бранч с особым, расширенным меню
  • ✓ Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
  • ✓ Дегустация карельских бальзамов и настоек
  • ✓ Авторская трассовая экскурсия «Северная Фиваида: история монашества и православия на русском севере»
  • ✓ Посещение сувенирной лавки с уникальными изделиями из бересты и дерева
  • ✓ Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
  • ✓ Экскурсия по музею «У Мастера»
  • ✓ Входные билеты в горный парк / «Рускеала/»
  • ✓ Экскурсия по Рускеала «Мраморный каньон» с местным гидом
  • ✓ Экскурсия по Рускеала «Подземный космос» с местным гидом (при покупке тура с банкетом)
  • ✓ Экскурсия в питомнике хаски
Что не входит в цену
  • Оплачивается по желанию при бронировании тура:
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  • ⬤ Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в кафе «Русколка». Cтоимость на 1 взрослого 9 000 р, для детей от 7 до 16 лет от 7 500 р. (с подарком 8 000 р.) На банкет допускаются дети от 7 лет.
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • ⬤ Комплексные обеды в туре: 350-500 р. /взр.
  • ⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр., 150 р. /дет
  • ⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка.
  • ⬤ Посещение бани в загородном отеле «Времена Года» - 3 000р (до 4 человек). Длительность сеанса - 2 часа.
  • ⬤ Посещение SPA-комплекса в загородном отеле «Времена Года» - 1 500 р. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завершение: М. Озерки; м. Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Компания «СканТур» соблюдает все необходимые меры безопасности и профилактики распространения COVID-19 при организации туров
  • При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
  • Обращаем ваше внимание на то, что информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер (включая программы туров и цены), при бронировании менеджер проверяет актуальность предложения
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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