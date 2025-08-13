Давайте отправимся на прогулку по Петербургу в особенном ритме! Мототуризм подойдёт любителям разного вида путешествий, ведь туры на мотоциклах проходят в расслабленной неформальной атмосфере. На память об этой прогулке у вас останутся красочные фотоснимки.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание тураЧто вас ожидает: «Вечерний Ленинград» — оригинальная мотопрогулка Драйв, вечерние огни города, лучшие виды города с борта мотоцикла. Краткий рассказ про лучшие памятники архитектуры нашего города по желанию. Неизменный девиз мотоэкскурсий: «Вы увидите город а город увидит Вас!» Только железные мотоциклы известных марок. Удобные для передвижения по городу и за городом, удобные спинки для пассажира. Фотосет на мобильные устройства - в подарок. Важно; 1Вес до 95 кг, вес пассажира до 95 до 110 - доплата 2 При заказае оплачивать только аванс, всю сумму заказа оплачивать не надо! Важная информация:
- Вес пассажиров - до 95 кг. При весе 95-110 кг. - доплата 1000 руб. Более 110 кг - не катаем.
- Все мотоциклы управляются опытными байкерами со стажем вождения не менее 10 лет.
- Форма одежды - как гуляете.
• Детей берем пассажирами от 12 лет. Важная информация:
- Вес пассажиров — до 95 кг. При весе 95-110 кг.
- доплата 1000 руб. Более 110 кг — не катаем.
- Все мотоциклы управляются опытными байкерами со стажем вождения не менее 10 лет.
- Форма одежды — как гуляете.
- Детей берем пассажирами от 12 лет.
любой день, любое время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский пр
- Казанский собор
- Исаакиевский собор
- Зимний Дворец
- Медный всадник
- Набережные р. Нева
- Стрелка В. О
- Сфинксы
- И прочие достопримечательности
Что включено
- Мотопрогулка по центру Санкт-Петербурга
- Фотосессия на телефон
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Невский, 25 У памятника Барклаю у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: любой день, любое время
Экскурсия длится около 1 дня 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Вес пассажиров - до 95 кг
- При весе пассажира 95-110 кг - доплата 1000 руб
- Пассажиров более 110 кг - не катаем
- Все мотоциклы управляются опытными байкерами со стажем вождения не менее 10 лет
- Форму одежды можно согласовать перед поездкой
- Фотосет на мобильные устройства
- Маршрут индивидуальный
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 409 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
13 авг 2025
А
Анастасия
12 авг 2025
На прогулку отправились с подругой. Полный восторг! Драйв, вечерний город, брутальные байкеры. Всё отлично! Рекомендую!
А
Александра
12 авг 2025
Это были самые самые запоминающиеся впечатления от нашей поездки в Питер! Скорость, драйв, музыка, Закат, вечерний Питер, зажженные ростральные колонны, Нева, ветер в волосах 😍🥰 классные фото остались на память! Обязательно прокатимся еще в следующий раз! Благодарим Андрея и его команду!
Е
Екатерина
10 авг 2025
Безграничное спасибо Андрею и Павлу за прогулку! Адреналин, город, буря эмоций - все вместе просто взрывной коктейль! Небольшой дождь не смог испортить впечатление. Прогулка была задумана мужу как подарок на день рождения-сюрприз удался на все сто. Однозначно в следующую поездку в Питер подобную прогулку надо повторить. Ребята, вы лучшие:)
Л
Лариса
10 авг 2025
К
Карина
10 авг 2025
Всё очень понравилось! Отличный вид на Финский залив.
А
Анна
8 авг 2025
Спасибо Дену
Покатал на славу)
Покатал на славу)
Е
Евгений
6 авг 2025
Все супер. Мотоэкскурсия отличная. Андрей мастер своего дела. Море драйва и положительных эмоций. Только положительные рекомендации.
С
Светлана
6 авг 2025
О
Ольга
2 авг 2025
Отправила 16летнюю дочь на прогулку! Полный восторг! Спасибо огромное Павлу!
П
Павел
31 июл 2025
Экскурсию бронировали для детей. Было немного страшновато за них. Но Андрей успокоил, сказал что уже опыт большой. И в итоге, дети приехали в полном восторге. Столько эмоций. Большое спасибо Андрею и его товарищам!
И
Ирина
31 июл 2025
Все очень понравилось, сын доволен Денису отдельное спасибо за экскурсию
А
Алиса
30 июл 2025
Это было очень круто! 🔥 Ветер, скорость, драйв! Ребята огромные молодцы!!! 🏍️ Всё четко организованно, вождение аккуратное! Это лучшее время провождения! Накатались, послушали экскурсии, посмотрели закат 🌊) 👍🏻Всё круто!!! Отличная
О
Ольга
28 июл 2025
Очень понравилась атмосфера. И конечно скорость)
Ребята доброжелательные, по дороге еще успели рассказать немного о городе.
Отдельное спасибо Денису, за крутые фотографии.
Однозначно рекомендую эту поездку. Останутся впечатления от скорости, красоты города, красоты залива и красивые фото на память.
Ребята доброжелательные, по дороге еще успели рассказать немного о городе.
Отдельное спасибо Денису, за крутые фотографии.
Однозначно рекомендую эту поездку. Останутся впечатления от скорости, красоты города, красоты залива и красивые фото на память.
О
Ольга
24 июл 2025
Классное приключение. Скорость, драйв, виды Питера. Все хорошо организовано, отличные ребята! Получилась нестандартная, запоминающаяся поездка по городу. Спасибо! Рекомендую.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Групповая
до 25 чел.
Расписание: Понедельник, пятница в 13:00, по воскресеньям в 10:00
20 авг в 12:00
23 авг в 12:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
Ленинград - город рока. Экскурсия на мотоциклах
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по рок-местам Санкт-Петербурга на мотоциклах Harley Davidson. Почувствуйте себя настоящим рокером
Начало: У станции метро «Невский проспект»
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
6666 ₽ за человека
Водная прогулка
На мотоцикле по вечернему Питеру
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на мотоцикле. Вечерняя прогулка подарит незабываемые впечатления и возможность увидеть разводные мосты
Начало: Площадь Александра Невского
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
4000 ₽ за человека