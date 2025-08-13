Е Елена

А Анастасия На прогулку отправились с подругой. Полный восторг! Драйв, вечерний город, брутальные байкеры. Всё отлично! Рекомендую!

А Александра Это были самые самые запоминающиеся впечатления от нашей поездки в Питер! Скорость, драйв, музыка, Закат, вечерний Питер, зажженные ростральные колонны, Нева, ветер в волосах 😍🥰 классные фото остались на память! Обязательно прокатимся еще в следующий раз! Благодарим Андрея и его команду!

Е Екатерина Безграничное спасибо Андрею и Павлу за прогулку! Адреналин, город, буря эмоций - все вместе просто взрывной коктейль! Небольшой дождь не смог испортить впечатление. Прогулка была задумана мужу как подарок на день рождения-сюрприз удался на все сто. Однозначно в следующую поездку в Питер подобную прогулку надо повторить. Ребята, вы лучшие:)

К Карина Всё очень понравилось! Отличный вид на Финский залив.

А Анна Спасибо Дену

Покатал на славу)

Е Евгений Все супер. Мотоэкскурсия отличная. Андрей мастер своего дела. Море драйва и положительных эмоций. Только положительные рекомендации.

О Ольга Отправила 16летнюю дочь на прогулку! Полный восторг! Спасибо огромное Павлу!

П Павел Экскурсию бронировали для детей. Было немного страшновато за них. Но Андрей успокоил, сказал что уже опыт большой. И в итоге, дети приехали в полном восторге. Столько эмоций. Большое спасибо Андрею и его товарищам!

И Ирина Все очень понравилось, сын доволен Денису отдельное спасибо за экскурсию

А Алиса читать дальше прогулка на мотоциклах по вечернему Питеру! 🫶🏼 Выбирала необычную экскурсию и осталась очень довольна! Я не сидела на мотоцикле со школы)) Получила много положительных эмоций!!! Если приеду снова, то именно эта экскурсия будет самой первой в списке!!! Тем более, что вариантов маршрутов много! 😊 Большое спасибо Андрею, ребятам и их железным коням! Это было незабываемо! 😍🥰 Это было очень круто! 🔥 Ветер, скорость, драйв! Ребята огромные молодцы!!! 🏍️ Всё четко организованно, вождение аккуратное! Это лучшее время провождения! Накатались, послушали экскурсии, посмотрели закат 🌊) 👍🏻Всё круто!!! Отличная

О Ольга Очень понравилась атмосфера. И конечно скорость)

Ребята доброжелательные, по дороге еще успели рассказать немного о городе.

Отдельное спасибо Денису, за крутые фотографии.

Однозначно рекомендую эту поездку. Останутся впечатления от скорости, красоты города, красоты залива и красивые фото на память.