Прогулка на мотоциклах с фотосетом: «Вечерний Ленинград»

Мотопрогулки по Санкт-Петербургу: только железные мотоциклы известных марок
Давайте отправимся на прогулку по Петербургу в особенном ритме! Мототуризм подойдёт любителям разного вида путешествий, ведь туры на мотоциклах проходят в расслабленной неформальной атмосфере. На память об этой прогулке у вас останутся красочные фотоснимки.
5
409 отзывов
Ближайшие даты:
18
авг19
авг20
авг21
авг22
авг23
авг24
авг
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Описание тура

Что вас ожидает: «Вечерний Ленинград» — оригинальная мотопрогулка Драйв, вечерние огни города, лучшие виды города с борта мотоцикла. Краткий рассказ про лучшие памятники архитектуры нашего города по желанию. Неизменный девиз мотоэкскурсий: «Вы увидите город а город увидит Вас!» Только железные мотоциклы известных марок. Удобные для передвижения по городу и за городом, удобные спинки для пассажира. Фотосет на мобильные устройства - в подарок. Важно; 1Вес до 95 кг, вес пассажира до 95 до 110 - доплата 2 При заказае оплачивать только аванс, всю сумму заказа оплачивать не надо! Важная информация:
любой день, любое время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Невский пр
  • Казанский собор
  • Исаакиевский собор
  • Зимний Дворец
  • Медный всадник
  • Набережные р. Нева
  • Стрелка В. О
  • Сфинксы
  • И прочие достопримечательности
Что включено
  • Мотопрогулка по центру Санкт-Петербурга
  • Фотосессия на телефон
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Невский, 25 У памятника Барклаю у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: любой день, любое время
Экскурсия длится около 1 дня 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 409 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
398
4
6
3
3
2
1
Е
Елена
13 авг 2025
А
Анастасия
12 авг 2025
На прогулку отправились с подругой. Полный восторг! Драйв, вечерний город, брутальные байкеры. Всё отлично! Рекомендую!
А
Александра
12 авг 2025
Это были самые самые запоминающиеся впечатления от нашей поездки в Питер! Скорость, драйв, музыка, Закат, вечерний Питер, зажженные ростральные колонны, Нева, ветер в волосах 😍🥰 классные фото остались на память! Обязательно прокатимся еще в следующий раз! Благодарим Андрея и его команду!
Е
Екатерина
10 авг 2025
Безграничное спасибо Андрею и Павлу за прогулку! Адреналин, город, буря эмоций - все вместе просто взрывной коктейль! Небольшой дождь не смог испортить впечатление. Прогулка была задумана мужу как подарок на день рождения-сюрприз удался на все сто. Однозначно в следующую поездку в Питер подобную прогулку надо повторить. Ребята, вы лучшие:)
Л
Лариса
10 авг 2025
К
Карина
10 авг 2025
Всё очень понравилось! Отличный вид на Финский залив.
А
Анна
8 авг 2025
Спасибо Дену
Покатал на славу)
Е
Евгений
6 авг 2025
Все супер. Мотоэкскурсия отличная. Андрей мастер своего дела. Море драйва и положительных эмоций. Только положительные рекомендации.
С
Светлана
6 авг 2025
О
Ольга
2 авг 2025
Отправила 16летнюю дочь на прогулку! Полный восторг! Спасибо огромное Павлу!
П
Павел
31 июл 2025
Экскурсию бронировали для детей. Было немного страшновато за них. Но Андрей успокоил, сказал что уже опыт большой. И в итоге, дети приехали в полном восторге. Столько эмоций. Большое спасибо Андрею и его товарищам!
И
Ирина
31 июл 2025
Все очень понравилось, сын доволен Денису отдельное спасибо за экскурсию
А
Алиса
30 июл 2025
Это было очень круто! 🔥 Ветер, скорость, драйв! Ребята огромные молодцы!!! 🏍️ Всё четко организованно, вождение аккуратное! Это лучшее время провождения! Накатались, послушали экскурсии, посмотрели закат 🌊) 👍🏻Всё круто!!! Отличная
читать дальше

прогулка на мотоциклах по вечернему Питеру! 🫶🏼 Выбирала необычную экскурсию и осталась очень довольна! Я не сидела на мотоцикле со школы)) Получила много положительных эмоций!!! Если приеду снова, то именно эта экскурсия будет самой первой в списке!!! Тем более, что вариантов маршрутов много! 😊 Большое спасибо Андрею, ребятам и их железным коням! Это было незабываемо! 😍🥰

О
Ольга
28 июл 2025
Очень понравилась атмосфера. И конечно скорость)
Ребята доброжелательные, по дороге еще успели рассказать немного о городе.
Отдельное спасибо Денису, за крутые фотографии.
Однозначно рекомендую эту поездку. Останутся впечатления от скорости, красоты города, красоты залива и красивые фото на память.
О
Ольга
24 июл 2025
Классное приключение. Скорость, драйв, виды Питера. Все хорошо организовано, отличные ребята! Получилась нестандартная, запоминающаяся поездка по городу. Спасибо! Рекомендую.

