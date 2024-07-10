Роскошный и непарадный Петербург: все тайны и легенды популярных и малоизвестных локаций

Посетить Казанский собор и академию Штиглица, обойти дворы-колодцы и попасть на развод мостов
Приглашаем вас провести отпуск в одном из самых красивых мегаполисов мира — великолепном Санкт-Петербурге! Мы постараемся раскрыть вам атмосферу, колорит и настроение города, будем много гулять и любоваться видами.

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роскошные архитектурные шедевры с богатой историей: Елисеевский магазин, Казанский собор, храм Спаса на Крови, академию Штиглица, Витебский вокзал и многие другие достопримечательности.

А также познакомитесь с неформальной стороной Северной столицы, гуляя по дворам-колодцам и парадным, услышите мистические легенды, проведёте ночь, наблюдая за разводом мостов, и сможете загадать желания, которые обязательно сбудутся!

Роскошный и непарадный Петербург: все тайны и легенды популярных и малоизвестных локаций
Роскошный и непарадный Петербург: все тайны и легенды популярных и малоизвестных локаций
Роскошный и непарадный Петербург: все тайны и легенды популярных и малоизвестных локаций
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем выбрать рейс с прилётом в Санкт-Петербург в первой половине дня 10 июля 2024 года, чтобы успеть ко времени заселения в отель (14:00).

Проживание. Двухместное размещение в аутентичном бутик-отеле с хорошим рейтингом.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отеле, остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург, променад по Невскому проспекту

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Время заселения — 14:00. После размещения пообедаем всей группой и познакомимся поближе.

Затем пойдём гулять по Невскому проспекту. Посетим главную гастрономическую достопримечательность Санкт-Петербурга, памятник архитектуры — знаменитый магазин купцов Елисеевых. Заглянем в итальянский дворик, пройдёмся вдоль канала Грибоедова и загадаем желание на мостике с грифонами. Полюбуемся Казанским собором снаружи и изнутри и поднимемся на недавно открытую обзорную площадку с потрясающей панорамой Северной столицы.

Сделаем паузу, чтобы выпить кофе в старейшей и самой известной в городе пышечной. Увидим знаменитые проходные дворы и рассмотрим разноцветные купола храма-памятника Спас на Крови.

Прибытие в Санкт-Петербург, променад по Невскому проспектуПрибытие в Санкт-Петербург, променад по Невскому проспектуПрибытие в Санкт-Петербург, променад по Невскому проспектуПрибытие в Санкт-Петербург, променад по Невскому проспекту
2 день

Истории и городские легенды Северной столицы

Утром продолжим променад по центру Санкт-Петербурга, прикоснёмся к его интригующей истории и услышим городские легенды. Мы познакомимся с биографией императорского ювелира Карла Фаберже и выясним, как особняк Пиковой дамы связан с мистицизмом. Прогуляемся по главным улицам Адмиралтейского района, узнаем о моде и кулинарных изысках прошлых столетий. Заглянем в лютеранскую церковь Петрикирхе и полюбуемся видами Невского проспекта с высоты Думской башни.

После обеда в модном и уютном кафе отправимся в самое мистическое и загадочное место Санкт-Петербурга, хранящее страшные тайны, — Михайловский замок. Узнаем, как и для кого он был построен и чем символична надпись на его фасаде.

Не пройдём мимо миниатюрного памятника Чижику-пыжику, где нужно кинуть монетку и загадать желание. Перед ужином отправимся на прогулку по рекам и каналам и полюбуемся питерской архитектурой с воды.

Истории и городские легенды Северной столицыИстории и городские легенды Северной столицыИстории и городские легенды Северной столицыИстории и городские легенды Северной столицы
3 день

Продолжаем исследовать город на Неве

Начнём день с посещения академии имени Штиглица, одного из красивейших зданий города на Неве в стиле итальянского палаццо, и устроим небольшую экскурсию по залам с шедевральной архитектурой. Этот вуз входит в число старейших в России в сфере монументально-декоративного искусства и дизайна. Обычно он остаётся без внимания путешественников, но нам важно показать авторский Санкт-Петербург.

Продолжая знакомство с малоизвестными локациями города, побываем в мозаичном дворике. Пообедав в панорамном кафе, узнаем уникальные истории особняков Литейного проспекта. Осмотрим неформальные достопримечательности и посетим книжный магазин «Подписные издания», где царит неповторимая питерская атмосфера.

Немного отдохнём в отеле, а поздним вечером продолжим прогулку. Увидим Санкт-Петербург в свете ночных огней, а после полуночи понаблюдаем за разводом мостов.

Продолжаем исследовать город на НевеПродолжаем исследовать город на НевеПродолжаем исследовать город на НевеПродолжаем исследовать город на Неве
4 день

Метро, Витебский вокзал, непарадный Петербург

Сегодня познакомимся с питерским метро. Увидим самую глубокую в России станцию и рассмотрим неповторимый декор: лепнину, колонны, барельефы, хрустальные светильники, мозаику, витражи.

После поездки на метро посетим Витебский вокзал. Это не просто пассажирский терминал, а настоящий объект культурного наследия. Здесь сохранились роскошные интерьеры 19 века, в которых бывал даже император Николай I, работает картинная галерея и концертный зал. Тут снимали сцены к фильмам «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Брат», «Улицы разбитых фонарей» и многим другим лентам.

Пообедаем и отправимся исследовать непарадный Петербург. Обойдём дворы-колодцы и парадные, обладающие особым шармом. В завершение прогулки посетим доходный дом графа Толстого, который отличается оригинальной планировкой. Ужинать будем в винном заведении.

Метро, Витебский вокзал, непарадный ПетербургМетро, Витебский вокзал, непарадный ПетербургМетро, Витебский вокзал, непарадный ПетербургМетро, Витебский вокзал, непарадный Петербург
5 день

Возвращение домой

Выезд из отеля запланирован в 12:00. Утренним временем вы можете распорядиться по своему усмотрению: прогуляться по Васильевскому острову, перекусить на Василеостровском рынке или отдохнуть в креативном кластере «Севкабель-порт» на берегу Финского залива.

Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше путешествие по Санкт-Петербургу завершено.

Возвращение домойВозвращение домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтраки
  • Проезд на общественном транспорте
Что не входит в цену
  • Билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды и ужины - 2000-3000₽ с человека ежедневно
  • Входные билеты по программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Санкт-Петербурга, первая половина дня
Завершение: Аэропорт Санкт-Петербурга, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеЛетниеАктивный отдыхОбзорныеНевский проспектПопулярные местаМихайловский замокДворцы, замки и особнякиКазанский соборСвятые местаМетроРазвод мостовВодные развлеченияСпас на КровиЕлисеевский магазинВсе туры5-дневные турыВитебский вокзалАкадемия ШтиглицаКанал ГрибоедоваАкадемии ШтиглицаЧижик-ПыжикМифы и легендыСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмыМосты

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