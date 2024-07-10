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Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем выбрать рейс с прилётом в Санкт-Петербург в первой половине дня 10 июля 2024 года, чтобы успеть ко времени заселения в отель (14:00).
Проживание. Двухместное размещение в аутентичном бутик-отеле с хорошим рейтингом.
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отеле, остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург, променад по Невскому проспекту
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Время заселения — 14:00. После размещения пообедаем всей группой и познакомимся поближе.
Затем пойдём гулять по Невскому проспекту. Посетим главную гастрономическую достопримечательность Санкт-Петербурга, памятник архитектуры — знаменитый магазин купцов Елисеевых. Заглянем в итальянский дворик, пройдёмся вдоль канала Грибоедова и загадаем желание на мостике с грифонами. Полюбуемся Казанским собором снаружи и изнутри и поднимемся на недавно открытую обзорную площадку с потрясающей панорамой Северной столицы.
Сделаем паузу, чтобы выпить кофе в старейшей и самой известной в городе пышечной. Увидим знаменитые проходные дворы и рассмотрим разноцветные купола храма-памятника Спас на Крови.
Истории и городские легенды Северной столицы
Утром продолжим променад по центру Санкт-Петербурга, прикоснёмся к его интригующей истории и услышим городские легенды. Мы познакомимся с биографией императорского ювелира Карла Фаберже и выясним, как особняк Пиковой дамы связан с мистицизмом. Прогуляемся по главным улицам Адмиралтейского района, узнаем о моде и кулинарных изысках прошлых столетий. Заглянем в лютеранскую церковь Петрикирхе и полюбуемся видами Невского проспекта с высоты Думской башни.
После обеда в модном и уютном кафе отправимся в самое мистическое и загадочное место Санкт-Петербурга, хранящее страшные тайны, — Михайловский замок. Узнаем, как и для кого он был построен и чем символична надпись на его фасаде.
Не пройдём мимо миниатюрного памятника Чижику-пыжику, где нужно кинуть монетку и загадать желание. Перед ужином отправимся на прогулку по рекам и каналам и полюбуемся питерской архитектурой с воды.
Продолжаем исследовать город на Неве
Начнём день с посещения академии имени Штиглица, одного из красивейших зданий города на Неве в стиле итальянского палаццо, и устроим небольшую экскурсию по залам с шедевральной архитектурой. Этот вуз входит в число старейших в России в сфере монументально-декоративного искусства и дизайна. Обычно он остаётся без внимания путешественников, но нам важно показать авторский Санкт-Петербург.
Продолжая знакомство с малоизвестными локациями города, побываем в мозаичном дворике. Пообедав в панорамном кафе, узнаем уникальные истории особняков Литейного проспекта. Осмотрим неформальные достопримечательности и посетим книжный магазин «Подписные издания», где царит неповторимая питерская атмосфера.
Немного отдохнём в отеле, а поздним вечером продолжим прогулку. Увидим Санкт-Петербург в свете ночных огней, а после полуночи понаблюдаем за разводом мостов.
Метро, Витебский вокзал, непарадный Петербург
Сегодня познакомимся с питерским метро. Увидим самую глубокую в России станцию и рассмотрим неповторимый декор: лепнину, колонны, барельефы, хрустальные светильники, мозаику, витражи.
После поездки на метро посетим Витебский вокзал. Это не просто пассажирский терминал, а настоящий объект культурного наследия. Здесь сохранились роскошные интерьеры 19 века, в которых бывал даже император Николай I, работает картинная галерея и концертный зал. Тут снимали сцены к фильмам «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Брат», «Улицы разбитых фонарей» и многим другим лентам.
Пообедаем и отправимся исследовать непарадный Петербург. Обойдём дворы-колодцы и парадные, обладающие особым шармом. В завершение прогулки посетим доходный дом графа Толстого, который отличается оригинальной планировкой. Ужинать будем в винном заведении.
Возвращение домой
Выезд из отеля запланирован в 12:00. Утренним временем вы можете распорядиться по своему усмотрению: прогуляться по Васильевскому острову, перекусить на Василеостровском рынке или отдохнуть в креативном кластере «Севкабель-порт» на берегу Финского залива.
Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся. На этом наше путешествие по Санкт-Петербургу завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 000 ₽
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Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Проживание
- Завтраки
- Проезд на общественном транспорте
Что не входит в цену
- Билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины - 2000-3000₽ с человека ежедневно
- Входные билеты по программе