Внимание! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.
При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Описание тура
Программа
1 день
- 07:30 – Отправление автобуса.
10:00 – Приозерск (техническая остановка). По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией..
11:00 – Экопарк «Долина водопадов». Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км), идущей через карельские леса до реки с необычным названием Ийоки. Перед вами откроется впечатляющий вид на водопады и живописный ландшафт. Прекрасное место, чтобы сделать красивые фотографии многочисленных водных порогов на фоне пестрых карельских пейзажей!.
13:30 – Обед в городе Сортавала. Центром нашего путешествия является город Сортавала, расположенный прямо на берегу Ладожского озера. Мы остановимся подкрепиться в одном из кафе города, где можно заказать комплексный обед (за дополнительную плату)..
14:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски. Край тысячи озер и рек известен также своими невысокими, но стремительными водопадами. Среди них заслуживают отдельного внимания каскады бурной лесной реки Тохмайоки, также именуемые Рускеальскими водопадами, которые не замерзают даже в самое холодное время года! Пейзажная идиллия этой местности привлекала кинорежиссеров и была запечатлена в сценах военной драмы «А зори здесь тихие…» и фэнтези «Темный мир»..
15:30 – Горный парк "Рускеала". Обзорная экскурсия и свободное время. Важно! Время прибытия в парк может быть немного скорректировано в зависимости от дорожной обстановки и погодных условий. Точное время начала экскурсии вам сообщит гид. Общее время в парке – 4 часа.
Горный парк "Рускеала" – одна из главных достопримечательностей Карелии, поражающая своей красотой в любое время года. Представьте огромный парк с причудливым рельефом, вечнозелеными лесами, тропинками и необычными локациями, а в самом сердце его визитная карточка – Мраморный каньон. Это большое вытянутое озеро с отвесными берегами из настоящего мрамора, которые отражаются в кристально чистой воде. Посещение парка начинается с экскурсии от местного лицензированного гида. Вы не только услышите подробную историю Мраморного каньона, но и узнаете, какие еще интересные места можно посетить в свободное время, которое ждет вас после экскурсии..
19:30 – Выезд из горного парка "Рускеала"..
21:00 – Прибытие в Сортавала. Расселение по отелям. В оставшееся время вы можете самостоятельно познакомиться с городом: поужинать в одном из местных кафе, прогуляться по берегу Ладоги. Это тихий и спокойный город с интересной финско-русской историей, отраженной в архитектуре и достопримечательностях..
2 день
- 08:00 – Завтрак в отеле (в зависимости от отеля вам предложат континентальный завтрак или шведский стол). Выселения из номеров, сбор группы в автобусе.
Во второй день вашего путешествия вы сможете познакомиться с уникальным местом Карелии – островом Валаам. Мы предлагаем вам выбрать вариант, который придется вам больше по душе: классическая экскурсия на Валаам на "Метеоре»"или же расслабляющая водная прогулка на катере, когда вы проведете на Валааме время самостоятельно, а на обратном пути посетите знаменитые Ладожские шхеры и даже сделаете остановку на живописном необитаемом острове, – выбор только за вами!.
Вариант 1. Экскурсия на скоростном теплоходе на остров Валаам.
- 09:00 – Отправление на остров Валаам на "Метеоре". Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен (Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы предложим вам альтернативные варианты экскурсий).
- 10:00 – Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия (2 часа). Увлекательную историю монастыря и прилегающих территорий вам расскажет гид. Вы подниметесь по святой лестнице на гору Фавор, откуда можно запечатлеть красочный вид на монастырь, сад, Монастырскую бухту. Вы увидите мраморную Знаменскую часовню, пройдете под сводами Святых врат, над которыми располагается Петропавловская церковь. Далее вас ждет прогулка в монастырское каре, к келейным корпусам, где живут монахи. Вы увидите старинную Успенскую трапезную церковь и церковь Валаамской иконы Божией Матери. Особое внимание уделяется главному священному объекту – отреставрированному Свято-Преображенскому собору, где вы сможете поклониться мощам валаамских чудотворцев, основателей обители Сергия и Германа.
- 12:30 – Обед в трапезной монастыря (включён в стоимость тура). Вы отведаете блюда монастырской трапезной, приготовленные из натуральных продуктов по старинным рецептам.
- 13:30 – Пешеходная экскурсия по острову Валаам (1,5 часа). Маршрут экскурсии проходит по местности, получившей в начале ХХ в. название "Новый Иерусалим". Центром ее является стоящий на высоком ладожском берегу Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 г. В нижней церкви этого скита, напоминающей своим убранством раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени расположен небольшой, уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу. Обратите внимание! Организаторы оставляют за собой право заменить экскурсию "Новый Иерусалим" на экскурсию "Никольский скит".
- 16:00 – Возвращение в Сортавала. Свободное время. Вы можете прогуляться по городу, купить сувениры и познакомиться с достопримечательностями Сортавала, о которых вам рассказал гид во время экскурсии, а также и попробовать карельскую кухню.
- 17:00 – Присоединение к основной группе, и программа вашего тура продолжится.
Вариант 2. Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер.
- 08:30 – Сбор группы на причале.
- 09:00 – Отправление на Валаам на катере (1 час). В это время гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера и интересные факты о здешних местах.
- 10:00 – Прибытие в центральную усадьбу. Наш катер причалит в удивительной красоты месте – Монастырской бухте, которая находится в глубине острова и выглядит завораживающе, особенно величественным отсюда предстает монастырь, расположенный на высокой скале. У вас есть время на самостоятельное изучение Валаама. Архитектурным центром острова является монастырское каре, которое начало формироваться еще в XVIII веке. Здесь вы также увидите уникальную Успенскую трапезную церковь – старейшую на Валааме. Обязательно посетите главную достопримечательность – Спасо-Преображенский собор, где хранятся мощи святых основателей обители.
- 13:00 – Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам.
- 14:00 – Ладожские шхеры. Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые являются одной из главных природных достопримечательностей Карелии. Ладожские шхеры – это скалистый архипелаг в Ладожском озере, который запоминается благодаря впечатляющему виду – десятки небольших островов с изрезанными каменистыми побережьями на глади огромного озера.
- 15:00 – Прибытие. Свободное время. После возвращения у вас будет свободное время, когда вы сможете поужинать в кафе города и попробовать местную кухню.
17:00 – Сбор группы. Отправление автобуса в Петрозаводск (место посадки: ул. Суворова, 1, ориентир: рыбный магазин Jarvikala). После насыщенной прогулки на свежем воздухе ваша группа садится в автобус и направляется в сторону Петрозаводска..
22:30 – Прибытие в Петрозаводск. Расселение по отелям. Свободное время. После расселения по отелям у вас будет свободное время для ужина в одном из многочисленных ресторанов города и прогулки..
3 день
- 07:30 – Завтрак в отеле (в зависимости от отеля вам предложат континентальный завтрак или шведский стол). Выселения из номеров, сбор группы в автобусе.
09:15 – Отправление на "Метеоре" на остров Кижи. Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера. Для посадки на "Метеор" вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы должны получить на ресепшене вашего отеля и самостоятельно добираетесь до Александровской пристани..
Прибытие на остров Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом. На острове расположен музей под открытым небом традиционной крестьянской культуры и религии Русского Севера. Комплекс Кижей входит в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, наравне с Московским Кремлем и петербургским Эрмитажем. Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (она займет примерно 2 часа 15 минут). Дома, амбары, мельницы, северные храмы – здесь всё дышит благородной стариной. Центром ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная множеством легенд. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Одна из самых древних деревянных церквей, сохранившаяся со времен Руси, – церковь Воскрешения Лазаря Муромского – также будет удостоена внимания..
13:00 – Свободное время на острове Кижи (примерно 1 час 45 минут). В свободное время вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулку на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, узнать о таинстве реставрации и др. А особенно приятно будет просто прогуляться и насладиться колокольным звоном, раздающимся над островом..
14:45 – Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск. После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном "Метеоре" и сделать потрясающие фотографии панорамы Онежского озера..
16:00 – Прибытие в Петрозаводск. Свободное время. После прибытия в город у вас еще будет около получаса свободного времени. Далее вы присоединитесь к группе и сможете продолжить свое путешествие..
16:30 – Отправление в Санкт-Петербург..
20:00 – Техническая остановка в деревенском ресторане "Фермерская усадьба". По дороге домой мы сделаем остановку у уютного ресторана, где вы сможете подкрепить свои силы, а также приобрести в подарок своим близким или для себя экологически чистые и свежие продукты.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:30 – ст. м. "Озерки"
Конечная остановка: 00:00 – ст. м. "Площадь Восстания"..
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- "Долина водопадов"
- Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк "Рускеала"
- Валаам
- Петрозаводск
- Кижи
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обсуживание Входные билеты во все достопримечательности по программе Проживание в лучших отелях в центре города Петрозаводска по категории "Хит" - 1 ночь и городе Сортавала - 1 ночь (стоимость указана за место в двухместном номере, либо выбирается доплата за одноместное размещение) Завтраки в отеле Обед в монастыре
Что не входит в цену
- По постановлению правительства
- Обязательный платёж 100 руб. за посещение Валаама. Оплата на сайте oopt-rk.ru до начала тура Комплексные обеды в туре: 500 – 700 руб. с человека Активные развлечения в горном парке "Рускеала" (экскурсия "Подземный космос" по пещерам "Рускеалы", прокат лодок, веревочный парк троллей и др.): по ценам парка Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет – 400 руб. с человека
- Дети до 7 лет – бесплатно
- Дети от 7 до 14 – 300 руб. с человека
- Студенты (очники) – 300 руб. с человека
- Пенсионеры – 300 руб. с человека Сувениры Личные расходы