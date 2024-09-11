10:00 – Приозерск (техническая остановка). По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.

11:00 – Экопарк «Долина водопадов». Вы совершите прогулку по специально оборудованной тропе (приблизительно 1 км), идущей через карельские леса до реки с необычным названием Ийоки. Перед вами откроется впечатляющий вид на водопады и живописный ландшафт. Прекрасное место, чтобы сделать красивые фотографии многочисленных водных порогов на фоне пестрых карельских пейзажей!

13:30 – Обед в городе Сортавала. Центром нашего путешествия является город Сортавала, расположенный прямо на берегу Ладожского озера. Мы остановимся подкрепиться в одном из кафе города, где можно заказать комплексный обед (за дополнительную плату).

14:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски. Край тысячи озер и рек известен также своими невысокими, но стремительными водопадами. Среди них заслуживают отдельного внимания каскады бурной лесной реки Тохмайоки, также именуемые Рускеальскими водопадами, которые не замерзают даже в самое холодное время года! Пейзажная идиллия этой местности привлекала кинорежиссеров и была запечатлена в сценах военной драмы «А зори здесь тихие…» и фэнтези «Темный мир».

15:30 – Горный парк "Рускеала". Обзорная экскурсия и свободное время. Важно! Время прибытия в парк может быть немного скорректировано в зависимости от дорожной обстановки и погодных условий. Точное время начала экскурсии вам сообщит гид. Общее время в парке – 4 часа.

Горный парк "Рускеала" – одна из главных достопримечательностей Карелии, поражающая своей красотой в любое время года. Представьте огромный парк с причудливым рельефом, вечнозелеными лесами, тропинками и необычными локациями, а в самом сердце его визитная карточка – Мраморный каньон. Это большое вытянутое озеро с отвесными берегами из настоящего мрамора, которые отражаются в кристально чистой воде. Посещение парка начинается с экскурсии от местного лицензированного гида. Вы не только услышите подробную историю Мраморного каньона, но и узнаете, какие еще интересные места можно посетить в свободное время, которое ждет вас после экскурсии.