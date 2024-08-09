Вас ждут захватывающие пригороды, включая Царское село с его дворцами и парками, загадочный Кронштадт, средневековый город Выборг.
Программа тура по дням
Понедельник: Исаакиевский собор - интерактивная пешеходная экскурсия, музей-макет «Петровская Акватория»
Пешеходный день. (Проезд на общественном транспорте или пешком. Оплата самостоятельно на месте.)
10:30 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (напротив здания Законодательного собрания Санкт-Петербурга).
10:40 Экскурсия в Исаакиевский собор.
11:30-13:30 Пешеходная экскурсия с интерактивными элементами «Люблю тебя, Петра творенье». Совершим путешествие по городу, созданному по велению Петра I и до сих пор следующего его заветам. Выполняя творческие задания, школьники узнают, в чём секрет парадных площадей Петербурга, где искать верблюда и невский трезубец. Вы увидите самый широкий мост и колонну, которая стоит без единой опоры, прикоснётесь к тем, кто держит небесный свод, и познакомитесь с известными петербуржцами, чья жизнь неразрывно связана с нашим городом.
13:30 Экскурсия в театр-макет «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.
14:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
15:30 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Вторник: Экскурсия "Новый Петербург" - Кронштадт, Морской собор, парк "Остров фортов" Ю, Дом маяков
Завтрак после ночлега.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Театральная площадь», в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова».
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Мы проедем по Западному скоростному диаметру — самой современной городской магистрали, соединившей огромными вантовыми мостами северный и южный берега дельты Невы. Увидим символы современного Петербурга: огромную башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, морские порты (грузовой и пассажирский) и намывные территории Васильевского острова — Морской фасад Петербурга. Рядом с ними — стадион «Газпром Арена», построенный к ЧМ 2018.
Продолжим наше путешествие, проехав по Комплексу защитных сооружений, бережно хранящему город от наводнений. Дамба приведёт нас в Кронштадт — уникальный военно-морской малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в России Морской собор. Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор — это главный храм Военно-морского флота России.
12:30 Экскурсия в Дом маяков — это увлекательное путешествие, где вы узнаете о жизни маяков Финского залива и их службе, попадёте в гости к смотрителю маяка и его пернатому другу Проше, увидите интерактивный макет акватории Невской губы с фарватерами, глубинами и навигационными знаками, сфотографируетесь на память с муми-троллями и встретите настоящее Лох-несское чудовище.
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин — обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
19:30 Окончание в гостиницах «Азимут», «Театральная площадь», «Москва». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Среда: Обзорная экскурсия по Петербургу с дополненной реальностью
Завтрак в гостинице после ночлега.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Театральная площадь», в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова».
Автобусная «Обзорная экскурсия по Петербургу» с дополненной реальностью. Экскурсия по одному из красивейших городов мира, где каждый район и остров не похож на другие. Проедем по Петроградской стороне и увидим Заячий остров — место, где зародился наш город.
Посетим парадный центр современного Петербурга — Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевский площади, где соединились блеск императорского двора и величие церквей. Проследим развитие города от строгих линий петровского барокко до изысканного северного модерна и новаторской архитектуры современности. Побываем в Коломне — тихом жилом районе Петербурга, где ещё ощущается атмосфера XVIII-XIX вв. Здесь гуляли герои Н. Гоголя и Ф. Достоевского, сохранился один из красивейших действующих храмов города — Никольский — и, конечно, знаменитый Мариинский театр.
В этой экскурсии познакомимся также и с виртуальной реальностью: VR по Санкт-Петербургу — это возможность заглянуть за пределы привычного мира и увидеть то, что скрыто от взгляда обывателя. Вы увидите реальные достопримечательности и сможете их сравнить с обликом столетней давности или посмотреть на город с высоты птичьего полёта. Также можно виртуально заглянуть во дворцы и музеи.
Высокоточная графика нового поколения и панорамы, охватывающие все 360°, обеспечивают эффект полного погружения.
13:40 Свободное время в центре города на Невском проспекте. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Четверг: Царское Село - Лицей и Екатерининский дворец
Завтрак в гостинице после ночлега.
Время ориентировочное, уточнять перед заездом (зависит от режима работы музеев).
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Театральная площадь», в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова».
- 10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
Загородная автобусная экскурсия «В те дни в таинственных долинах…» в Царское Село с посещением Лицея и Екатерининского дворца.
«Здесь каждый шаг в душе рождает воспоминания прежних лет» — писал А. С. Пушкин о Царском селе. Отправимся туда, где прошли юные годы поэта, где среди царскосельских парков формировался круг лицейского братства. Во время экскурсии вы посетите знаменитый Лицей, увидите большой парадный зал, библиотеку, учебные классы и комнаты воспитанников, узнаете об особенностях их жизни и быта.
12:30 Экскурсия в Лицей. Вы познакомитесь с лицейским периодом жизни А. С. Пушкина и судьбами других знаменитых выпускников, побываете в комнатах, где они жили и учились.
14:30 Экскурсия в Екатерининский дворец познакомит вас с эпохой Елизаветы Петровны и Екатерины II, с жизнью членов императорской семьи и придворных, с уникальными интерьерами и блистательной Янтарной комнатой.
16:30 Трансфер в Санкт-Петербург.
18:00-18:30 Окончание в гостиницах «Азимут», «Театральная площадь», «Москва».
Пятница: Квест «Выбраться с острова!», Центральный Военно-Морской музей
Завтрак в гостинице после ночлега.
Пешеходный день. (Проезд на общественном транспорте или пешком. Оплата самостоятельно на месте.)
10:30 Встреча с экскурсоводом на Площади Труда, 5 (напротив здания Центрального Военно-Морского музея).
Квест «Выбраться с острова!». Вы ехали в Петербург, но случайно попали в Голландию? Мы поможем отсюда выбраться!
В древности послания сворачивали и отправляли по морю в бутылке! Многие из них причалили к острову Новая Голландия. Выполняй задания, и в конце ты найдёшь послание. В нём и будет раскрыт секрет: как вернуться домой. В квесте ты узнаешь:
- почему здесь такие огромные стены?
- откуда на острове целый корабль? Его построил Пётр?
- как не попасть в бутылку?
Ты задашь ещё больше вопросов, когда окажешься здесь. Но ты же на них и ответишь после большого квеста!
Группа делится на команды, участники идут по разным маршрутам. У каждой команды 5-7 пунктов с заданиями. Каждый командир отправляет организатору фото ответа на задание.
13:00 Экскурсия в Центральный Военно-Морской музей познакомит с историей Военно-Морского флота России: вы увидите личные вещи Петра I, прославленных адмиралов и флотоводцев, уникальные модели военных кораблей, образцы холодного и огнестрельного оружия, произведения живописи и документы разных эпох.
14:30 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Суббота: Пешеходная экскурсия в центре Выборга, мастер-класс по выпечке кренделя и интерактив в усадьбе Бюргера
Завтрак в гостинице после ночлега.
- 08:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
- 08:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе для гостей из отеля «А-отель Фонтанка».
- 08:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Театральная площадь», в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова». Автобусная экскурсия в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.
12:00 Прибытие в Выборг. Прогулка по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.
13:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя. Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.
14:00 Свободное время для обеда (обед 700 рублей — настоятельно рекомендуем заказывать при покупке тура).
15:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
16:00 Посещение усадьбы Бюргера — богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы. Здесь можно купить книги, сувениры или путеводители с картой Выборга, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи, примерить средневековую одежду.
17:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров. 18:00 Отправление в Санкт-Петербург
21:00 Возвращение в Санкт-Петербург. Окончание в гостиницах «Азимут», «Театральная площадь», «Москва».
Воскресенье: Экскурсия «Парадный Петербург», Эрмитаж
Завтрак. Освобождение номеров. Для тех, кто проживает в отеле в центре – вещи можно оставить в багажной комнате гостиницы.
- 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Азимут», в том числе – гости из отеля «А-отель Фонтанка».
- 10:10 Встреча с гидом в холле гостиницы «Театральная площадь», в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова».
- 10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе – гости из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт Невский СПА».
11:15-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Мы увидим город, где соединились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти. Пройдём по центру современного Петербурга и увидим Невский проспект, Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади.
Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
Окончание программы в центре города не позднее 19:00. Самостоятельное возвращение на вокзал или в гостиницу.
Дополнительно: Экскурсия на крышу Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (900 взр., 900 студ., 900 пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1600)
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Скидки на тур:
- детям до 14 лет (0-13): 1950 руб.;
- детям 14-16 лет: 950 руб.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от варианта размещения и даты заезда:
А-отель Фонтанка 4*.
Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля Азимут 4* (1 минута пешком до главного корпуса).
|Даты заездов
|Стандартный
Двухместный*
|Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
02.10.23
26300
26600
32800
|30.10.23
|28000
|27100
|35000
Москва 4*.
Завтрак "шведский стол". Ранее заселение и поздний выезд платные.
|Даты заездов
|Стандартный
|Комфорт
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|24.03.24-25.03.24
|29400
|29700
|39300
|32400
|31800
|45300
Азимут 4*.
Завтрак “шведский стол”.
|Даты заездов
|Смарт стандарт
|Двухместный*
|Одноместный
02.10.23
30900
40400
|30.10.23
|29500
|37400
Театральная Площадь 4*.
Завтрак “шведский стол”.
|Даты заездов
|Стандарт Мансарда
|Двухместный*
|Четырёхместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|24.03.24-25.03.24
|30300
|27900
|28800
|39300
Отель на Римского-Корсакова 3*.
Завтрак "шведский стол". В 8 минутах пешком от отеля Театральная площадь 4*.
Даты заездов
|Стандартный
|Студия
|Апартаменты
|Двухместный*
|Трёхместный
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
|Одноместный
|Двухместный*
|Трёхместный
|Одноместный
|02.10.23
22800
23400
26700
24300
24300
29700
30000
28200
40800
|30.10.23
|26800
|26200
|34400
|28300
|27100
|37400
|34050
|31050
|48650
Сокрома Бохо 3*.
Завтрак "шведский стол". В 8 минутах пешком от гостиницы Театральная площадь 4*.
Даты заездов
|Стандартный
|Двухместный*
|Одноместный
24.03.24
|26400
|32400
|25.03.24
|26700
|33000
Ярд Резиденс 4*.
Завтрак «Континентальный» в Цехе 85 или завтрак «шведский стол» в кафе через дорогу. В 4 минутах пешком от гостиницы Москва 4*.
|Даты заездов
|Смарт без кухни
|Смарт
|Студия (быв. Стандарт)
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
|Одноместный
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|03.01.24
|33900
|49500
|34800
|51900
|36000
|54000
Атриум 3*.
Завтрак "шведский стол". В 7 минутах пешком от гостиницы: Москва 4*.
|Даты заездов
|Стандартный
|Двухместный*
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
02.10.23
30000
28800
40800
|30.10.23
|27300
|26400
|35700
Амбассадор 4*.
Завтрак "шведский стол". В 8 минутах пешком от гостиницы Театральная площадь 4*.
|Даты заездов
|Стандартный
|Двухместный*
|Одноместный
|02.10.23
26700
|36300
Кравт Невский СПА 4* (Санкт-Петербург).
Завтрак "шведский стол". В 5 минутах пешком от гостиницы Москва 4*.
|Даты заездов
|Стандартный
|Двухместный*
|Одноместный
|03.01.24
|41550
|59700
Данный тур возможно приобрести без проживания. Стоимость 16800 руб/чел. Туристов приобретших тур без проживания гид будет ждать в холле гостиницы «Москва».
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
А-отель Фонтанка 4
Отель расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал.
Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Азимут 4
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга.
К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi. На территории установлены банкоматы.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Театральная Площадь 4
К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал.
Отель на Римского-Корсакова 3
Отель «На Римского-Корсакова» расположен в Санкт-Петербурге, в 500 метрах от Мариинского театра. Прогулка до Никольского морского собора и Никольского сада занимает 6 минут.
К услугам гостей ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. В номерах обустроены гостиная зона с телевизором и собственная ванная комната с душем и феном. В числе удобств некоторых номеров — оборудованная кухня.
Станция метро «Спасская» находится в 1,5 км от гостиницы, а поездка на автомобиле до международного аэропорта Пулково занимает 30 минут.
Это любимая часть города Санкт-Петербург среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Сокрома Бохо 3
Отель «Sokroma Boho» находится в Адмиралтейском районе, в центральной части Санкт-Петербурга. Для комфорта отдыхающих предоставлено бесплатное подключение к сети WI-FI. За отдельную плату можно заказать трансфер от и до места отдыха.
Номерной фонд содержит 30 светлых номеров-студий в стиле бохо. Каждый из них оснащён телевизором с плоским дисплеем, феном и кроватью с ортопедическим матрасом. В собственной ванной комнате предусмотрена душевая кабина, гигиенические принадлежности и набор полотенец.
На собственной мини-кухне удобно готовить любимые блюда с плитой, чайником и холодильником. Каждое утро здесь готовят завтраки для отдыхающих. В соседних домах работают кафе, бары и супермаркеты.
Этот объект привлекателен расстоянием до многих Питерских достопримечательностей. В радиусе 3 км можно посетить Эрмитаж, Зимниц дворец, Музей Фаберже, Летний и Юсуповский Сад. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-1» составит 14 км.
Ярд Резиденс 4
Апарт-отель "YARD Residence" - 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. Альтернативой станет посещение кафе, столовой и пекарни поблизости. В шаговой доступности пиццерия и ресторан японской кухни.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Атриум 3
Этот отель расположен в Санкт-Петербурге, на знаменитом Невском проспекте, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Александра Невского».
Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Отель «Атриум» находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и рабочий стол. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, феном и тапочками.
В отеле «Атриум» работает ресторан Bier Konig, в котором подают блюда немецкой кухни, в том числе домашние колбаски и рагу. В уютном баре предлагают 20 видов разливного пива. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол» с горячими и холодными блюдами.
Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 15 минут. Гостям предоставляется бесплатная частная парковка.
Амбассадор 4
Отель «Амбассадор» расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, в 7 минутах ходьбы от станции метро «Садовая».
В этом отеле, построенном в архитектурном стиле XIX века, предлагаются современные удобства, включая несколько ресторанов и баров, тренажерный зал и спа-центр. В отеле есть собственная смотровая площадка с прекрасным панорамным видом на Санкт-Петербург.
К услугам гостей отеля «Амбассадор» номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и Wi-Fi. Во всех ванных комнатах предоставляются бесплатные высококачественные туалетно-косметические принадлежности, фен и тапочки.
В отеле можно поплавать в крытом бассейне и расслабиться в финской сауне. В распоряжении гостей банкомат и билетная касса.
В ресторане «Вернисаж» с панорамным видом на город подают блюда изысканной кухни. В ресторане «Амбассадор» готовят блюда интернациональной кухни.
Пешая прогулка до Мариинского театра занимает 5 минут. До Исаакиевского собора можно дойти за 15 минут. Расстояние от отеля «Амбассадор» до аэропорта Пулково составляет 15 км. До Московского железнодорожного вокзала — 15 минут езды.
Кравт Невский СПА 4
Спа-отель Kravt Nevsky с баром, общим лаунджем и видом на город расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания».
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В числе удобств номеров — кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Гостям всех номеров спа-отеля Kravt Nevsky предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить снэк-бар и воспользоваться услугами бизнес-центра.
Спа-отель Kravt Nevsky находится в 2,2 км от станции метро «Маяковская» и в 1,7 км от Московского вокзала. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 24 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки после первого ночлега, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды и ужины
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии (подробнее в разделе «Важно знать»)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Да, скидки предоставляются:
- детям до 14 лет (0-13): 1950 руб.;
- детям 14-16 лет: 950 руб.
Какова стоимость дополнительных экскурсий?
Стоимость дополнительных экскурсий (заказ экскурсий за доп. плату заранее, при бронировании тура. Количество мест ограничено):
- экскурсия на крышу Петербурга: 900 рублей для взрослых, 900 рублей для студентов, 900 рублей для пенсионеров, 1600 рублей для 1 взрослого + 1 ребенка от 12 лет.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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