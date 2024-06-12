Описание тура

Что вас ждет Если вы любите длинные прогулки на свежем воздухе и всегда мечтали посетить Карелию, то этот четырехдневный тур из Санкт-Петербурга для вас! Вы увидите всю красоту южной Карелии. За четыре дня вы сможете посетить гранатовый рудник, увидеть Мраморный каньон в «Рускеале», посетить святой остров Валаам и насладиться прогулкой по длинному пляжу острова Койонсаари. В туре вы будете жить в городе Сортавала, одном из самых известных городов Карелии. Наши менеджеры подберут категорию отеля именно под ваши запросы. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.