Погрузиться в мистическую историю Карелии. Насладитесь горным парком «Рускеала». Посетите самый красивый остров Ладожского озера — Койонсаари.
Также вы сможете погрузиться в историю Валаамской обители, отправиться на добычу граната к лесным водопадам или устроить прогулку на катере по Ладожским шхерам!
Также вы сможете погрузиться в историю Валаамской обители, отправиться на добычу граната к лесным водопадам или устроить прогулку на катере по Ладожским шхерам!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что вас ожидает:
- Приозерск
- Поселок Куркийоки
- Протосаамские лабиринты
- Остров Койонсаари
- Долина водопадов
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Минеральный центр шунгита
- Валаам
- Ладожские шхеры
Описание тура
Что вас ждетЕсли вы любите длинные прогулки на свежем воздухе и всегда мечтали посетить Карелию, то этот четырехдневный тур из Санкт-Петербурга для вас! Вы увидите всю красоту южной Карелии. За четыре дня вы сможете посетить гранатовый рудник, увидеть Мраморный каньон в «Рускеале», посетить святой остров Валаам и насладиться прогулкой по длинному пляжу острова Койонсаари. В туре вы будете жить в городе Сортавала, одном из самых известных городов Карелии. Наши менеджеры подберут категорию отеля именно под ваши запросы. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель категории «Оптима»
|24 450 ₽
|Отель категории «Бюджет»
|21 950 ₽
|Отель категории «Экстра»
|34 950 ₽
|Отель категории «Хит»
|27 250 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приозерск
- Поселок Куркийоки
- Протосаамские лабиринты
- Остров Койонсаари
- Долина водопадов
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Минеральный центр шунгита
- Валаам
- Ладожские шхеры
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
- Проживание в отеле выбранной категории (3 ночи)
- Завтраки в отеле (кроме категории отелей «бюджет»)
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов
- Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
- Посещение мест исполнения желаний
- Посещение древних протосаамских лабиринтов и сейдов
- Посещение живописных мест Северного Приладожья
- Увлекательные трассовые экскурсии по Карелии
- Обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
- Авторская тематическая трассовая экскурсия «Места силы Карелии»
- Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии» по местам силы Карелии
- Экскурсия по о. Койонсаари
Что не входит в цену
- По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение объекта «Белые мосты». Оплата на сайте oopt-rk. ru
- По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение Валаама. Оплата на сайте oopt-rk. ru
- Экскурсия на о. Валаам с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): 5900 руб. /взр., 2650 руб. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
- Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2024, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2024: 5500 руб. /взр., 3100 руб. /дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно
- Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 5900 руб. /взр., 2650 руб./дети до 9 лет включительно
- Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 2500 руб. /взр., 2000 руб./ребенок до 9 лет включительно
- Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2500 руб. /чел.
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 400 руб. /взр., 300 руб./шк., студ. дети до 7 лет - бесплатно
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- Входной билет в экопарк «Долина водопадов»: по ценам в кассе
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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