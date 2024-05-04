Сказочная Карелия за 3 дня в коттедже - минигруппа

Мы приглашаем вас провести выходные в волшебной Карелии. Нас ждут средневековые крепости и старинные города.

Вы побываете в парке «Рускеала», где когда-то добывали мрамор для соборов и дворцов Петербурга, и деревнях коренных народов Севера, полюбуетесь каскадами водопадов и сделаете фото в ретропоезде. Посетите уникальную деревню викингов.
5
1 отзыв
Сказочная Карелия за 3 дня в коттедже - минигруппа
Сказочная Карелия за 3 дня в коттедже - минигруппа
Сказочная Карелия за 3 дня в коттедже - минигруппа
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Живописная природа и вкусные открытия

Приглашаем вас на захватывающее путешествие в волшебную Карелию! Здесь вас ждут уникальные природные красоты, исторические достопримечательности и незабываемые впечатления. В течение выходных мы познакомимся со средневековыми крепостями и старинными городами, пройдемся по узким улочкам, проникнемся атмосферой древности и загадочности. Особенно запомнится посещение парка «Рускеала», где вы сможете увидеть, как когда-то добывали мрамор для величественных соборов и дворцов Петербурга. Здесь вас ждут необычные карьеры, каскады водопадов и возможность сделать памятные фотографии в ретропоезде, окунувшись в атмосферу старых времен. Но это еще не все! Мы также посетим уникальные деревни коренных народов Севера, где вы сможете погрузиться в их культуру и обычаи, узнать о местной истории и традициях. И, конечно же, наша экскурсия включает в себя посещение уникальной деревни викингов, где вы сможете увидеть их быт и обычаи, а также насладиться потрясающими видами. Но самое важное — вас ждет знакомство с местной карельской кухней! Вы сможете попробовать настоящие карельские деликатесы и насладиться вкусом местных блюд. В конце каждого насыщенного дня вы сможете уютно отдохнуть в нашем комфортабельном коттедже, наслаждаясь спокойствием и красотой природы, или присоединиться к нашей увлекательной вечерней программе. Не упустите возможность окунуться в волшебство Карелии вместе с нами! Ждем вас на нашей захватывающей экскурсии!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Билет24 225 ₽
Дети до 16от 20 825 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Древняя крепость Корела
  • Эко-парк «Долина Водопадов»
  • Этно-парк «Земля Древних»
  • Деревня викингов «Бастион»
  • Древнее городище Паасо
  • Питомних Хаски и треккинг
  • Горный парк «Рускеала»
  • Катание на катерах по шхерам Ладожского озера (с мая по октябрь)
Что включено
  • Трансфер из Санкт-Петербурга в Карелию в первый день
  • - Проживание в коттедже, 2-3 местное размещение в 8 местном коттедже.
  • Групповые трансферы по программе
  • Завтраки и ужины
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты во все локации
  • Посещение бани
  • Треккинг по лесу с хаски
  • Рускеальский Экспресс
  • Трансфер из Карелии в Санкт-Петербург в заключительный день
Что не входит в цену
  • 2 обеда
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Невский Проспект 85, Ж.Д. Московский Вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4 мая 2024
Благодарим Дарью за организацию тура в Карелию. Если можно было бы поставить 10 звезд, с удовольствием поставила бы.

Мы забронировали экскурсию месяца за 2,5 месяца. Очень понравилось, что программа на 3
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дня включала в себя ретро поезд. Как правило были экскурсии либо однодневные с ретро поездом, либо многодневные, но без него.

Наша группа была неполной, но несмотря на это организация и сопровождение были на высоте.

Получилось, что это гораздо больше, чем экскурсия. Это отдых. Мы жили в чудесном домике, высыпались, все было неспешным и размеренным. Гид, сопровождающий, водитель и просто хороший парень Станислав готовил для нас вкуснейшие завтраки и ужины.

Побывали в красивейших локациях, прокатились на ретро поезде. От Станислава узнали много информации о крае.

Жаль было одно, что наша экскурсия закончилась.
Несомненно рекомендую.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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