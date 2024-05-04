Описание тура

Живописная природа и вкусные открытия Приглашаем вас на захватывающее путешествие в волшебную Карелию! Здесь вас ждут уникальные природные красоты, исторические достопримечательности и незабываемые впечатления. В течение выходных мы познакомимся со средневековыми крепостями и старинными городами, пройдемся по узким улочкам, проникнемся атмосферой древности и загадочности. Особенно запомнится посещение парка «Рускеала», где вы сможете увидеть, как когда-то добывали мрамор для величественных соборов и дворцов Петербурга. Здесь вас ждут необычные карьеры, каскады водопадов и возможность сделать памятные фотографии в ретропоезде, окунувшись в атмосферу старых времен. Но это еще не все! Мы также посетим уникальные деревни коренных народов Севера, где вы сможете погрузиться в их культуру и обычаи, узнать о местной истории и традициях. И, конечно же, наша экскурсия включает в себя посещение уникальной деревни викингов, где вы сможете увидеть их быт и обычаи, а также насладиться потрясающими видами. Но самое важное — вас ждет знакомство с местной карельской кухней! Вы сможете попробовать настоящие карельские деликатесы и насладиться вкусом местных блюд. В конце каждого насыщенного дня вы сможете уютно отдохнуть в нашем комфортабельном коттедже, наслаждаясь спокойствием и красотой природы, или присоединиться к нашей увлекательной вечерней программе. Не упустите возможность окунуться в волшебство Карелии вместе с нами! Ждем вас на нашей захватывающей экскурсии!