Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Авторский тур в Санкт-Петербурге

Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер

Это путешествие-перезагрузка, которое наполнит вас энергией и зарядит силами.

Будем жить на природе среди фантастически красивых мест, ловить баланс на сапбордах, заниматься йогой и пилатесом на берегу озера и общаться возле костра по вечерам.

Во второй день прокатимся на моторных лодках к Ладожским шхерам и поднимемся на смотровую площадку на острове, чтобы посмотреть на всю красоту сверху. А вечером расслабимся в бане — то, что нужно, чтобы по-настоящему отдохнуть!
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Сап-тур на Ладоге и йога на берегу озера
Ближайшие даты:
28
июн
2
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Проживание. В палатках (в турах осенью — купола с печкой).

Питание. Готовим сами на костре — это здоровая полезная еда.

Дети. Можно участвовать с детьми от 7 лет. Стоит учитывать, что программа тура рассчитана на взрослых, дети участвуют только с родителями, которые несут за них полную ответственность.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и обучение САП-серфингу

Встречаемся в 9 утра на Финляндском вокзале и едем в Приозерск. Там мы будем около 13 часов. Разместимся, пообедаем и оправимся гулять по полуострову.

Во второй половине дня вы пройдёте инструктаж и получите снаряжение (САП-борд, весло, спасательный жилет). Отправимся на водную прогулку по озеру. После этого у вас будет немного свободного времени для отдыха, а затем вас ждет вкуснейший ужин. Наевшись, устроим посиделки возле костра и поиграем в игры.

Встреча и обучение САП-серфингуВстреча и обучение САП-серфингуВстреча и обучение САП-серфингуВстреча и обучение САП-серфингу
2 день

Экскурсия на моторной лодке по Ладожским шхерам

После завтрака у вас будет тренировка на свежем воздухе. Затем сядем в моторные лодки и помчим к Ладожским шхерам. Там устроим обед и погуляем по острову. После прогулки будет тренировка на свежем воздухе. Вернемся на базу, поужинаем и расслабимся в бане. А перед сном вас ждут уютные посиделки возле костра.

Экскурсия на моторной лодке по Ладожским шхерамЭкскурсия на моторной лодке по Ладожским шхерамЭкскурсия на моторной лодке по Ладожским шхерамЭкскурсия на моторной лодке по Ладожским шхерам
3 день

Катание на САП-бордах и возвращение домой

Неспешно встанем, позавтракаем и потренируемся на побережье. После этого отправимся на водную прогулку на САП-бордах. Вдоволь накатавшись, вернемся на базу, пообедаем и будем собираться домой. Выезжаем в Петербург около 16 часов, в городе будем около 19 вечера.

Катание на САП-бордах и возвращение домойКатание на САП-бордах и возвращение домойКатание на САП-бордах и возвращение домойКатание на САП-бордах и возвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках (все необходимое снаряжение предоставляется)
  • Трехразовое питание (готовим сами на костре)
  • Трансфер из Петербурга и обратно
  • Аренда сапбордов и обучение сапсёрфингу
  • Экскурсии и тренировки
Что не входит в цену
  • Дорога до места старта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
Завершение: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеВсе турыSUP-прогулкиВодные развлечения3-дневные турыПерезагрузкаАктивностиПрирода и пейзажиНабережнаяПопулярные местаНа катереЛадожское озеро

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