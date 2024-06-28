Встречаемся в 9 утра на Финляндском вокзале и едем в Приозерск. Там мы будем около 13 часов. Разместимся, пообедаем и оправимся гулять по полуострову.

Во второй половине дня вы пройдёте инструктаж и получите снаряжение (САП-борд, весло, спасательный жилет). Отправимся на водную прогулку по озеру. После этого у вас будет немного свободного времени для отдыха, а затем вас ждет вкуснейший ужин. Наевшись, устроим посиделки возле костра и поиграем в игры.