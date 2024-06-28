Перезагрузиться на природе и прокатиться на катере до Ладожских шхер
Это путешествие-перезагрузка, которое наполнит вас энергией и зарядит силами.
Будем жить на природе среди фантастически красивых мест, ловить баланс на сапбордах, заниматься йогой и пилатесом на берегу озера и общаться возле костра по вечерам.
Во второй день прокатимся на моторных лодках к Ладожским шхерам и поднимемся на смотровую площадку на острове, чтобы посмотреть на всю красоту сверху. А вечером расслабимся в бане — то, что нужно, чтобы по-настоящему отдохнуть!
Ближайшие даты:
28 июн
2 авг
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
17 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Проживание. В палатках (в турах осенью — купола с печкой).
Питание. Готовим сами на костре — это здоровая полезная еда.
Дети. Можно участвовать с детьми от 7 лет. Стоит учитывать, что программа тура рассчитана на взрослых, дети участвуют только с родителями, которые несут за них полную ответственность.
Программа тура по дням
1 день
Встреча и обучение САП-серфингу
Встречаемся в 9 утра на Финляндском вокзале и едем в Приозерск. Там мы будем около 13 часов. Разместимся, пообедаем и оправимся гулять по полуострову.
Во второй половине дня вы пройдёте инструктаж и получите снаряжение (САП-борд, весло, спасательный жилет). Отправимся на водную прогулку по озеру. После этого у вас будет немного свободного времени для отдыха, а затем вас ждет вкуснейший ужин. Наевшись, устроим посиделки возле костра и поиграем в игры.
2 день
Экскурсия на моторной лодке по Ладожским шхерам
После завтрака у вас будет тренировка на свежем воздухе. Затем сядем в моторные лодки и помчим к Ладожским шхерам. Там устроим обед и погуляем по острову. После прогулки будет тренировка на свежем воздухе. Вернемся на базу, поужинаем и расслабимся в бане. А перед сном вас ждут уютные посиделки возле костра.
3 день
Катание на САП-бордах и возвращение домой
Неспешно встанем, позавтракаем и потренируемся на побережье. После этого отправимся на водную прогулку на САП-бордах. Вдоволь накатавшись, вернемся на базу, пообедаем и будем собираться домой. Выезжаем в Петербург около 16 часов, в городе будем около 19 вечера.
Проживание в палатках (все необходимое снаряжение предоставляется)
Трехразовое питание (готовим сами на костре)
Трансфер из Петербурга и обратно
Аренда сапбордов и обучение сапсёрфингу
Экскурсии и тренировки
Что не входит в цену
Дорога до места старта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 9:00
Завершение: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я создатель небольшой фитнес студии для девушек в Петербурге и, по совместительству, опытный путешественник, посетивший более 30 стран самостоятельно.
Идея создания девичьих туров пришла в 2022 году. Как оказалось, многие из наших клиенток не путешествуют совсем или делают это крайне редко и все потому, что по тем или иным причинам, не могут найти спутницу или спутника - муж работает, с подругой не совпадаешь датой или их совсем нет и т. д
Первое, что мне захотелось сделать для девушек - это познакомить их друг с другом и я начала проводить в студии неформальные встречи с экспертами разных областей, где за чашкой чая и разговорами, девушки узнавали друг друга и начинали общаться уже за пределами моей студии)
Мы пошли дальше, начали ездить в спа-тур одного дня, кататься на велосипедах и ходить в походы выходного дня на Ладогу с ночевкой в палатках! Девушки были в восторге, что подтверждается их отзывами на сайте и в соцсетях.
Понимая, что с такой ситуацией сталкиваются не только клиентки моей студии было принято решение проводить travel-девичники для всех желающих. Таким образом, наши гостьи получают интересный, активный, a главное - безопасный отдых в уютной и небольшой компании.
На данный момент мы проводим туры в Сочи и в Ленинградской области.