Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Авторский тур в Санкт-Петербурге

Побывать в Старой Руссе и Великом Новгороде, попробовать целебную воду, полюбоваться озером Ильмень

За два дня мы покажем вам старинный город-курорт Старая Русса и расскажем историю этой «здравницы» России. Вы посмотрите на знаменитые церкви, узнаете подробности жизни Ф. М. Достоевского и его семьи, понаблюдаете за процессом выпаривания старорусской соли.

С лицензированным гидом прогуляетесь по территории Новгородского детинца и Ярославова дворища, попробуете местный мёд и выпечку и познакомитесь с локальными гастрономическими традициями.
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Великие и древние: знакомство с новгородским наследием
Ближайшие даты:
9
мая
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мая
15
июн
29
июн
13
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27
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 990 ₽
Пенсионеры7 890 ₽
Школьники7 890 ₽
Студенты7 884 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Проживание. В гостинице «Полисть» в центре города Старая Русса, размещение 2-местное.

Питание. В стоимость включен завтрак. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Озеро Ильмень, краеведческий музей Старой Руссы, дегустация

Встречаемся и отправляемся в старинный город Старая Русса, известный расположенным здесь лечебно-оздоровительным бальнеологическим курортом. По пути остановимся в деревне Коростынь и полюбуемся Словенским морем, как называли его древние славяне — озером Ильмень с широким пляжем. Мы расскажем вам о происходивших здесь исторических событиях и легенды, связанные с водоёмом.

В 12:20 прибудем в город и посетим краеведческий музей, где вы посмотрите на вековые орудия труда и изделия мастеров, берестяные грамоты 12-го века и инструменты для письма по бересте.

После обеда вас ждёт экскурсия-знакомство со Старой Руссой. Вы узнаете о том, как образовался и развивался курорт и о прошлом Новгородской земли, о действии минеральных вод и уникальной сульфидно-иловой грязи и о знаменитых личностях, любивших здесь отдыхать. Побываем в питьевой галерее и попробуете целебную воду.

В 17:00 — свободное время для самостоятельной прогулки по аллеям курортного парка. Можно посмотреть на Муравьёвский фонтан или развлечься в аквацентре. А в 18:00 приглашаем на дегустацию старорусского и новгородского мёда, джемов и варенья, выпечки и легендарной минеральной соли. Также расскажем вам о местных гастрономических традициях.

Вечером разместимся в гостинице. Здесь каждый вечер проводится дискотека — можно потанцевать и повеселиться от души.

Озеро Ильмень, краеведческий музей Старой Руссы, дегустацияОзеро Ильмень, краеведческий музей Старой Руссы, дегустацияОзеро Ильмень, краеведческий музей Старой Руссы, дегустацияОзеро Ильмень, краеведческий музей Старой Руссы, дегустацияОзеро Ильмень, краеведческий музей Старой Руссы, дегустация
2 день

Дом-музей Ф.М. Достоевского, солеварня, экскурсия по Великому Новгороду

После завтрака в 08:00 продолжим знакомить вас с достопримечательностями Старой Руссы. Гид расскажет, с именами каких известных писателей связана история города.

Увидим Воскресенский кафедральный собор, украшающий собой берег Полисти, чьи стены помнят Петра I, Екатерину II, Александра I, Николая I и Николая II. Осмотрим церковь Георгия Победоносца начала 15-го века, главная святыня которой — чудотворная икона «Богородица Старорусская».

Побываем в доме-музее Ф. М. Достоевского, которому так понравилось в Старой Руссе, что он проводил здесь и летние месяцы, и зиму. Вы узнаете подробности жизни литератора и его семьи. Заглянем в воссозданную средневековую усадьбу, где очень точно воспроизведён древний крестьянский быт. Посетим солеварню, в которой старорусскую соль розоватого оттенка выпаривают так же, как это делали рушане тысячу лет назад.

Затем отправимся на обзорную экскурсию по Великому Новгороду. После обеда вы посмотрите на оленей, сов и других животных в мини-зоопарке в комплексе «Юрьевское подворье». С лицензированным гидом прогуляетесь по территории Новгородского кремля, древнейшего из сохранившихся в России, и прикоснётесь к истории нашей страны. Увидите Софийский собор, построенный в 11-м веке князем Владимиром Ярославичем, сыном Ярослава Мудрого, и памятник «Тысячелетие России».

В 16:30 вас ждёт получасовая экскурсия по Ярославову дворищу, где когда-то был торг: кипела торговля, шумело новгородское вече и решались важные государственные вопросы. Далее — свободное время и отправление в Санкт-Петербург.

Дом-музей Ф.М. Достоевского, солеварня, экскурсия по Великому НовгородуДом-музей Ф.М. Достоевского, солеварня, экскурсия по Великому НовгородуДом-музей Ф.М. Достоевского, солеварня, экскурсия по Великому НовгородуДом-музей Ф.М. Достоевского, солеварня, экскурсия по Великому НовгородуДом-музей Ф.М. Достоевского, солеварня, экскурсия по Великому НовгородуДом-музей Ф.М. Достоевского, солеварня, экскурсия по Великому НовгородуДом-музей Ф.М. Достоевского, солеварня, экскурсия по Великому Новгороду

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса
  • Обслуживание профессиональным гидом на протяжении всего маршрута
  • Экскурсии по программе
  • Дегустация вкусных сувениров
  • 2-местное проживание
  • Горячий завтрак
Что не входит в цену
  • Обед - 550-650 руб., ужин - 550 руб., завтрак утром первого дня - 400 руб
  • Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 1500 руб
  • Экскурсионная программа в «Усадьбе средневекового рушанина» - 300 руб
  • Экскурсионная программа в доме-музее Ф.М. Достоевского - 200 руб
  • Посещение аквацентра (стоимость уточняется на месте)
  • Билет в Грановитую палату - от 140 руб
  • Обратите внимание, что стоимость тура на январь: для взрослых составляет 6 990 руб., для студентов, пенсионеров и школьников составляет 6 850 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург. Отправление автобуса от Казанского собора в 7:30, от станции метро «Московская» в 8:00
Завершение: Санкт-Петербург, 22:30-23:00 (станция метро «Московская» и Казанский собор)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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