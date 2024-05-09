Встречаемся и отправляемся в старинный город Старая Русса, известный расположенным здесь лечебно-оздоровительным бальнеологическим курортом. По пути остановимся в деревне Коростынь и полюбуемся Словенским морем, как называли его древние славяне — озером Ильмень с широким пляжем. Мы расскажем вам о происходивших здесь исторических событиях и легенды, связанные с водоёмом.

В 12:20 прибудем в город и посетим краеведческий музей, где вы посмотрите на вековые орудия труда и изделия мастеров, берестяные грамоты 12-го века и инструменты для письма по бересте.

После обеда вас ждёт экскурсия-знакомство со Старой Руссой. Вы узнаете о том, как образовался и развивался курорт и о прошлом Новгородской земли, о действии минеральных вод и уникальной сульфидно-иловой грязи и о знаменитых личностях, любивших здесь отдыхать. Побываем в питьевой галерее и попробуете целебную воду.

В 17:00 — свободное время для самостоятельной прогулки по аллеям курортного парка. Можно посмотреть на Муравьёвский фонтан или развлечься в аквацентре. А в 18:00 приглашаем на дегустацию старорусского и новгородского мёда, джемов и варенья, выпечки и легендарной минеральной соли. Также расскажем вам о местных гастрономических традициях.

Вечером разместимся в гостинице. Здесь каждый вечер проводится дискотека — можно потанцевать и повеселиться от души.