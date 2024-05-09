Побывать в Старой Руссе и Великом Новгороде, попробовать целебную воду, полюбоваться озером Ильмень
С лицензированным гидом прогуляетесь по территории Новгородского детинца и Ярославова дворища, попробуете местный мёд и выпечку и познакомитесь с локальными гастрономическими традициями.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 990 ₽
|Пенсионеры
|7 890 ₽
|Школьники
|7 890 ₽
|Студенты
|7 884 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Проживание. В гостинице «Полисть» в центре города Старая Русса, размещение 2-местное.
Питание. В стоимость включен завтрак. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Озеро Ильмень, краеведческий музей Старой Руссы, дегустация
Встречаемся и отправляемся в старинный город Старая Русса, известный расположенным здесь лечебно-оздоровительным бальнеологическим курортом. По пути остановимся в деревне Коростынь и полюбуемся Словенским морем, как называли его древние славяне — озером Ильмень с широким пляжем. Мы расскажем вам о происходивших здесь исторических событиях и легенды, связанные с водоёмом.
В 12:20 прибудем в город и посетим краеведческий музей, где вы посмотрите на вековые орудия труда и изделия мастеров, берестяные грамоты 12-го века и инструменты для письма по бересте.
После обеда вас ждёт экскурсия-знакомство со Старой Руссой. Вы узнаете о том, как образовался и развивался курорт и о прошлом Новгородской земли, о действии минеральных вод и уникальной сульфидно-иловой грязи и о знаменитых личностях, любивших здесь отдыхать. Побываем в питьевой галерее и попробуете целебную воду.
В 17:00 — свободное время для самостоятельной прогулки по аллеям курортного парка. Можно посмотреть на Муравьёвский фонтан или развлечься в аквацентре. А в 18:00 приглашаем на дегустацию старорусского и новгородского мёда, джемов и варенья, выпечки и легендарной минеральной соли. Также расскажем вам о местных гастрономических традициях.
Вечером разместимся в гостинице. Здесь каждый вечер проводится дискотека — можно потанцевать и повеселиться от души.
Дом-музей Ф.М. Достоевского, солеварня, экскурсия по Великому Новгороду
После завтрака в 08:00 продолжим знакомить вас с достопримечательностями Старой Руссы. Гид расскажет, с именами каких известных писателей связана история города.
Увидим Воскресенский кафедральный собор, украшающий собой берег Полисти, чьи стены помнят Петра I, Екатерину II, Александра I, Николая I и Николая II. Осмотрим церковь Георгия Победоносца начала 15-го века, главная святыня которой — чудотворная икона «Богородица Старорусская».
Побываем в доме-музее Ф. М. Достоевского, которому так понравилось в Старой Руссе, что он проводил здесь и летние месяцы, и зиму. Вы узнаете подробности жизни литератора и его семьи. Заглянем в воссозданную средневековую усадьбу, где очень точно воспроизведён древний крестьянский быт. Посетим солеварню, в которой старорусскую соль розоватого оттенка выпаривают так же, как это делали рушане тысячу лет назад.
Затем отправимся на обзорную экскурсию по Великому Новгороду. После обеда вы посмотрите на оленей, сов и других животных в мини-зоопарке в комплексе «Юрьевское подворье». С лицензированным гидом прогуляетесь по территории Новгородского кремля, древнейшего из сохранившихся в России, и прикоснётесь к истории нашей страны. Увидите Софийский собор, построенный в 11-м веке князем Владимиром Ярославичем, сыном Ярослава Мудрого, и памятник «Тысячелетие России».
В 16:30 вас ждёт получасовая экскурсия по Ярославову дворищу, где когда-то был торг: кипела торговля, шумело новгородское вече и решались важные государственные вопросы. Далее — свободное время и отправление в Санкт-Петербург.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса
- Обслуживание профессиональным гидом на протяжении всего маршрута
- Экскурсии по программе
- Дегустация вкусных сувениров
- 2-местное проживание
- Горячий завтрак
Что не входит в цену
- Обед - 550-650 руб., ужин - 550 руб., завтрак утром первого дня - 400 руб
- Доплата за одноместное размещение (при необходимости) - 1500 руб
- Экскурсионная программа в «Усадьбе средневекового рушанина» - 300 руб
- Экскурсионная программа в доме-музее Ф.М. Достоевского - 200 руб
- Посещение аквацентра (стоимость уточняется на месте)
- Билет в Грановитую палату - от 140 руб
- Обратите внимание, что стоимость тура на январь: для взрослых составляет 6 990 руб., для студентов, пенсионеров и школьников составляет 6 850 руб