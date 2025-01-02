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Начните новый год с невероятного опыта: отдыха в доме на воде в окружении знаменитой карельской природы.



Вас ждут чистейший воздух, баня и незабываемые эмоции, комфортные экскурсии по главным достопримечательностям Карелии. А в Новогодняя ночь мы подберем развлекательную программу по вашим пожеланиям.