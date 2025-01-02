Начните новый год с невероятного опыта: отдыха в доме на воде в окружении знаменитой карельской природы.
Вас ждут чистейший воздух, баня и незабываемые эмоции, комфортные экскурсии по главным достопримечательностям Карелии. А в Новогодняя ночь мы подберем развлекательную программу по вашим пожеланиям.
Вас ждут чистейший воздух, баня и незабываемые эмоции, комфортные экскурсии по главным достопримечательностям Карелии. А в Новогодняя ночь мы подберем развлекательную программу по вашим пожеланиям.
Описание тураКаждый новый год мы мечтаем об открытиях, строим планы, хотим получить необычный опыт. Представьте, как легко будет открывать новое, когда первый день года начинается с чего-то невероятного! Проведите три прекрасных дня в доме на воде в окружении знаменитой карельской природы. В вашем распоряжении персональный профессиональный гид и микроавтобус бизнес-класса, чистейший воздух, баня и невероятные эмоции. Самые комфортные экскурсии по главным достопримечательностям Карелии будут именно у вас. А новогодняя ночь пройдет идеально, ведь мы подберем развлекательную программу специально под ваши пожелания! Встречайте Новый год роскошно! Для вас мы подготовили только самое лучшее: Увлекательные авторские экскурсии с лучшим гидом, веселые интерактивы и главные достопримечательности Карелии Размещение за городом на фоне великолепной карельской природы и традиционные первоянварские парения в бане для отдыха в уютной атмосфере скандинавской экодеревни Важная информация: ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Хаусбот при гостевом комплексе (цена за человека при группе 2 человек)
|184 900 ₽
|Хаусбот при гостевом комплексе (цена за человека при группе 3-4 человек)
|129 900 ₽
|Хаусбот при гостевом комплексе (цена за человека при группе 5 человек)
|82 950 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приозерск. Крепость Корела
- Экопарк «Долина водопадов»
- Горный парк «Рускеала»
- Гора Паасо
- Исторический парк «Бастiонъ»
- Минеральный центр карельского шунгита
Что включено
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе бизнес-класса
- Завтраки и обеды
- Праздничный бранч с особым, расширенным меню
- Сопровождение профессионального гида на протяжении трех дней тура
- Размещение в индивидуальном коттедже на территории загородного отеля премиум-класса «Времена Года» (2 ночи)
- Осмотр водопадов Ахвенкоски
- Внешний осмотр крепости Корела
- Дегустация карельских настоек и бальзамов
- Дегустация блюд карельской национальной кухни в загородном клубе Ламберг
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
- Дополнительное свободное время в горном парке
- Посещение бани (в стоимость включено 2 часа пользования баней)
- Трассовые экскурсии о Карелии
- Входные билеты в экопарк «Долина водопадов»
- Входные билеты в парк «Рускеала»
- Обзорная экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с лицензированным гидом
- Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
- Авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо»
- Автобусная обзорная экскурсия по городу Сортавала
- Входные билеты в парк истории «Бастiонъ»
- Экскурсия по парку истории «Бастiонъ»
- Дегустация «Хмельного меда» или сбитня
Что не входит в цену
- По желанию оплачивается банкет в ресторане «Причал»: 12500 руб. /взр., 9500 руб. /дети до 14 лет (включительно)
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 400 руб. /взр., 300 руб./шк., студ. дети до 7 лет - бесплатно
- Посещение спа-комплекса в загородном отеле «Времена Года»
- Обед в третий день тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точка подачи определяется по согласованию
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Санкт-Петербурга
2 дня
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
3 янв в 07:00
от 13 650₽ за человека
7 дней
Петербургская коллекция. Летний тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
от 14 500₽ за человека
7 дней
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
9 июн в 10:00
16 июн в 10:00
от 15 350₽ за человека