Премиум-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде

Начните новый год с невероятного опыта: отдыха в доме на воде в окружении знаменитой карельской природы.

Вас ждут чистейший воздух, баня и незабываемые эмоции, комфортные экскурсии по главным достопримечательностям Карелии. А в Новогодняя ночь мы подберем развлекательную программу по вашим пожеланиям.
Премиум-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
Премиум-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде
Премиум-тур «Новогодняя Рускеала» в доме на воде

Описание тура

Каждый новый год мы мечтаем об открытиях, строим планы, хотим получить необычный опыт. Представьте, как легко будет открывать новое, когда первый день года начинается с чего-то невероятного! Проведите три прекрасных дня в доме на воде в окружении знаменитой карельской природы. В вашем распоряжении персональный профессиональный гид и микроавтобус бизнес-класса, чистейший воздух, баня и невероятные эмоции. Самые комфортные экскурсии по главным достопримечательностям Карелии будут именно у вас. А новогодняя ночь пройдет идеально, ведь мы подберем развлекательную программу специально под ваши пожелания! Встречайте Новый год роскошно! Для вас мы подготовили только самое лучшее: Увлекательные авторские экскурсии с лучшим гидом, веселые интерактивы и главные достопримечательности Карелии Размещение за городом на фоне великолепной карельской природы и традиционные первоянварские парения в бане для отдыха в уютной атмосфере скандинавской экодеревни Важная информация: ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Хаусбот при гостевом комплексе (цена за человека при группе 2 человек)184 900 ₽
Хаусбот при гостевом комплексе (цена за человека при группе 3-4 человек)129 900 ₽
Хаусбот при гостевом комплексе (цена за человека при группе 5 человек)82 950 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Приозерск. Крепость Корела
  • Экопарк «Долина водопадов»
  • Горный парк «Рускеала»
  • Гора Паасо
  • Исторический парк «Бастiонъ»
  • Минеральный центр карельского шунгита
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе бизнес-класса
  • Завтраки и обеды
  • Праздничный бранч с особым, расширенным меню
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении трех дней тура
  • Размещение в индивидуальном коттедже на территории загородного отеля премиум-класса «Времена Года» (2 ночи)
  • Осмотр водопадов Ахвенкоски
  • Внешний осмотр крепости Корела
  • Дегустация карельских настоек и бальзамов
  • Дегустация блюд карельской национальной кухни в загородном клубе Ламберг
  • Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
  • Дополнительное свободное время в горном парке
  • Посещение бани (в стоимость включено 2 часа пользования баней)
  • Трассовые экскурсии о Карелии
  • Входные билеты в экопарк «Долина водопадов»
  • Входные билеты в парк «Рускеала»
  • Обзорная экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с лицензированным гидом
  • Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
  • Авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо»
  • Автобусная обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Входные билеты в парк истории «Бастiонъ»
  • Экскурсия по парку истории «Бастiонъ»
  • Дегустация «Хмельного меда» или сбитня
Что не входит в цену
  • По желанию оплачивается банкет в ресторане «Причал»: 12500 руб. /взр., 9500 руб. /дети до 14 лет (включительно)
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 400 руб. /взр., 300 руб./шк., студ. дети до 7 лет - бесплатно
  • Посещение спа-комплекса в загородном отеле «Времена Года»
  • Обед в третий день тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Точка подачи определяется по согласованию
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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