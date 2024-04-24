2 день

Воскресенье. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»

Завтрак в гостинице после ночлега.

Время ориентировочное, уточнять перед заездом.

10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская (Cosmos)».

10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас».

10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас».

11:00 Отъезд от гостиницы «Вало».

11:15 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».

11:30 Отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт»).

11:30-13:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

14:00 Свободное время в центре города.

Дополнительно: 14:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:00 Трансфер в гостиницы (для гостей из отелей «Атриум», «Ярд Резиденс», «Кравт» - до отеля «Москва»).

17:00-17:30 Окончание программы.

Дополнительно (заказывать заранее): Праздничный Новогодний банкет в гостиницах (31.12.2023, цены уточнять).

Дополнительно (заказывать заранее): 21:30-02:30 Автобусная экскурсия «Встречаем Новый год в Петербурге» (31.12.2023). В эту новогоднюю ночь Петербург исполняет желания. Прочитаем вместе его тайные знаки и, конечно, встретим Новый год: загадаем желание на Дворцовой площади, выпьем традиционный бокал шампанского и сделаем незабываемые фотографии на память. Вас ждут приятные угощения, сюрпризы и головокружительные виды современного города. Окунёмся в атмосферу праздника и волшебства, начнём новый год с незабываемых впечатлений.