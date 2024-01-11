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на месте за наличку, потому что, когда вы прислали сообщение накануне вечером, мы уже были в поезде и снять возможности не было. 2. ⁠не хватало структурированного расписания на руках (в виде таблицы/пдф файла- со всеми ценами рядом дополнительными и тд) чтобы мы могли ориентироваться а не дергать каждый раз сопровождающую. 3. ⁠И если бы при бронировании высылалась в письме более подробная информация о месте проживания и программе таблицей какой то, тк приходилось каждый раз открывать ссылку на тур в интернете. Чтобы в письме было место проживания и например напоминание о бронировании бани в этом месте заранее) (из за этого пришлось уговаривать нам дать возможность уже к ночи попариться)) Но это мелочи, но думаю Вам будет полезно) Замечательная сопровождающая Оксана, спасибо ей огромное!