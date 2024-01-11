На 4 дня – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 4 тура в категории «На 4 дня» в Санкт-Петербурге, цены от 8 700 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
🚌 На автобусе
скидка
50%
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Пожить на природе у живописного озера и самим выбрать график экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
4398021 990 за человека
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
Увидеть Ростовский кремль и Троице-Сергиеву лавру и прогуляться по набережным Волги и озера Неро
Начало: Санкт-Петербург, отправление автобуса в 00:30
11 июля в 08:00
8 авг в 08:00
10 490 за человека
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
Узнать тайну Мирского приведения, спуститься в подземелье и погулять по Минску
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 июля в 20:00
23 авг в 20:00
8 700 за человека
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
Побывать в Поганкиных палатах, полюбоваться Браславскими озёрами и увидеть древние храмы
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 сен в 06:30
1 ноя в 06:30
20 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    11 января 2024
    Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
    Все прошло хорошо, нам все понравилось, спасибо большое!) Только трех моментов нам не хватило: 1. Чуть заранее предупреждать про то, что оплата
    читать дальше

    на месте за наличку, потому что, когда вы прислали сообщение накануне вечером, мы уже были в поезде и снять возможности не было. 2. ⁠не хватало структурированного расписания на руках (в виде таблицы/пдф файла- со всеми ценами рядом дополнительными и тд) чтобы мы могли ориентироваться а не дергать каждый раз сопровождающую. 3. ⁠И если бы при бронировании высылалась в письме более подробная информация о месте проживания и программе таблицей какой то, тк приходилось каждый раз открывать ссылку на тур в интернете. Чтобы в письме было место проживания и например напоминание о бронировании бани в этом месте заранее) (из за этого пришлось уговаривать нам дать возможность уже к ночи попариться)) Но это мелочи, но думаю Вам будет полезно) Замечательная сопровождающая Оксана, спасибо ей огромное!

  • н
    никита
    8 января 2024
    Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
    Гид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколько неудобного гостевого дома (отключение энергии, нет возможность поесть после 22:00, номера немного отличаются от тех, что на фото)
    Гид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколькоГид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколькоГид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколько

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На 4 дня»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
  2. По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
  3. В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
  4. Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "На 4 дня" можно забронировать 4 тура от 8 700 до 21 990 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год на 4 дня, 2 ⭐ отзыва, цены от 8700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам