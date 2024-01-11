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Авторский тур
4 дня
Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
Пожить на природе у живописного озера и самим выбрать график экскурсий
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
4398021 990₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
Увидеть Ростовский кремль и Троице-Сергиеву лавру и прогуляться по набережным Волги и озера Неро
Начало: Санкт-Петербург, отправление автобуса в 00:30
11 июля в 08:00
8 авг в 08:00
10 490₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
Узнать тайну Мирского приведения, спуститься в подземелье и погулять по Минску
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 июля в 20:00
23 авг в 20:00
8 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
Побывать в Поганкиных палатах, полюбоваться Браславскими озёрами и увидеть древние храмы
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
19 сен в 06:30
1 ноя в 06:30
20 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария11 января 2024Все прошло хорошо, нам все понравилось, спасибо большое!) Только трех моментов нам не хватило: 1. Чуть заранее предупреждать про то, что оплата
- нникита8 января 2024Гид Оксана очень понравилась, хорошо все рассказывает, собрана. Все в принципе хорошо прошло, за исключением несколько неудобного гостевого дома (отключение энергии, нет возможность поесть после 22:00, номера немного отличаются от тех, что на фото)
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На 4 дня»
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- Релакс по-карельски: отдых в загородном комплексе и поездки в топовые места
- По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
- В средневековье на выходные: тур по замкам Мира и Несвижа из Санкт-Петербурга
- Сокровища Древней Руси: Псков, Полоцк и Браславские озёра с отправлением из Санкт-Петербурга
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