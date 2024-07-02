2 дня
Два дня в Карелии: все главные красоты (поездка на Валаам включена)
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно до 4 Ноября
Завтра в 06:45
7 авг в 06:45
от 13 990₽ за человека
2 дня
Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Московска...
24 авг в 07:00
28 авг в 07:00
от 8 950₽ за человека
1.5 день
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь / м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:30
24 авг в 07:30
7 сен в 07:30
7 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна2 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Всё организовано чётко, без лишней суеты. Отдельное спасибо экскурсоводу Елене. Обязательно воспользуемся вашей компанией ещё раз.
- ЯЯна12 мая 2024Очень понравился тур. Грамотно составлена программа,успели посмотреть много интересных мест и музеев за 2 дня. Было и свободное время для
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «По пригородам»
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