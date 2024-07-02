читать дальше прогулок. Огромная благодарность гиду Елене за интересные экскурсии и заботу. Не понравился только ужин в гостинице Полисть-порошковое пюре на ужин. Пришлось идти в кафе. В целом по организации и экскурсионному обслуживанию все отлично!

Очень понравился тур. Грамотно составлена программа,успели посмотреть много интересных мест и музеев за 2 дня. Было и свободное время для