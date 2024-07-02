По пригородам – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «По пригородам» в Санкт-Петербурге, цены от 7 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Два дня в Карелии: все главные красоты (поездка на Валаам включена)
На автобусе
2 отзыва
2 дня
Два дня в Карелии: все главные красоты (поездка на Валаам включена)
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно до 4 Ноября
Завтра в 06:45
7 авг в 06:45
от 13 990 за человека
Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
На автобусе
51 отзыв
2 дня
Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Московска...
24 авг в 07:00
28 авг в 07:00
от 8 950 за человека
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
На автобусе
59 отзывов
1.5 день
Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь / м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:30
24 авг в 07:30
7 сен в 07:30
7 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    2 июля 2024
    Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
    Экскурсия очень понравилась. Всё организовано чётко, без лишней суеты. Отдельное спасибо экскурсоводу Елене. Обязательно воспользуемся вашей компанией ещё раз.
  • Я
    Яна
    12 мая 2024
    Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
    Очень понравился тур. Грамотно составлена программа,успели посмотреть много интересных мест и музеев за 2 дня. Было и свободное время для
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    прогулок. Огромная благодарность гиду Елене за интересные экскурсии и заботу. Не понравился только ужин в гостинице Полисть-порошковое пюре на ужин. Пришлось идти в кафе. В целом по организации и экскурсионному обслуживанию все отлично!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «По пригородам»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Два дня в Карелии: все главные красоты (поездка на Валаам включена)
  2. Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
  3. Старая Русса - Великий Новгород (2 дня)
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Финский Залив
  5. Набережная
  6. Остров Валаам
  7. Царское село
  8. Исаакиевский собор
  9. Эрмитаж
  10. Водопад Ахвенкоски
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "По пригородам" можно забронировать 3 тура от 7 990 до 13 990. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год по пригородам, 112 ⭐ отзывов, цены от 7990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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