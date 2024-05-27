Подборка – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Подборка» в Санкт-Петербурге, цены от 6 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
49 отзывов
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
14 июня в 07:00
от 17 950 за человека
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 16 часов
83 отзыва
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
от 6 990 за человека
Активный тур в Карелию: джипинг, сплавы и трекинг с хаски
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
Активный тур в Карелию: джипинг, сплавы и трекинг с хаски
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 15 750 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Подборка»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
  2. Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
  3. Активный тур в Карелию: джипинг, сплавы и трекинг с хаски
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Ахвенкоски
  3. Петергоф
  4. Остров Валаам
  5. Набережная
  6. Музей Фаберже
  7. Водопад Кивач
  8. Ладожское озеро
  9. Исаакиевский собор
  10. Эрмитаж
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Подборка" можно забронировать 3 тура от 6 990 до 17 950. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Подборка», 132 ⭐ отзыва, цены от 6990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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