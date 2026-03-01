В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа
Начало: Санкт-Петербург, холл гостиницы «Москва», с 9:00 д...
23 мар в 09:00
30 мар в 09:00
23 450 ₽ за человека
Автопутешествие по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и норвежские пейзажи
Промчать на катере по Ладожским шхерам и подняться на заброшенную кирху
Начало: Санкт-Петербург, центр, 8:00
5 июн в 08:00
12 июн в 08:00
49 000 ₽ за человека
Замки, крепости и старина: автобусный тур из Петербурга по главным местам Минска, Бреста и Гродно
Посетить завод БелАЗ, погулять по Беловежской пуще и побывать в любимом городе Шагала
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 7:00
27 апр в 06:00
11 июн в 06:30
47 950 ₽ за человека
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 7:30; станция ме...
24 мар в 08:00
28 мар в 08:00
13 100 ₽ за человека
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, посетить парки, дворцы и форты, попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 9:15, памятник Петру I
1 мая в 09:15
12 июн в 09:15
26 700 ₽ за человека
Выходные на берегах Выборгского и Финского заливов только для вашей компании
Погрузиться в атмосферу Средневековья, погулять по парку «Монрепо» и увидеть усадьбу Ильи Репина
Начало: Санкт-Петербург, точное место - по договорённости,...
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
39 500 ₽ за всё до 4 чел.
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 8:00 - отправление от Казанской п...
25 мар в 08:00
28 мар в 08:00
8450 ₽ за человека
Из Санкт-Петербурга в Псковскую область: Талабские острова, Псков и Печоры
Посетить древние обители, рассмотреть многовековые фрески и насладиться природой Русского Севера
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 10 (гостиница...
2 мая в 07:00
23 мая в 07:00
14 500 ₽ за человека
В гости к вепсам: традиции и пейзажи с картин живописцев
Посетить «Поленовские места», рассмотреть старинные деревушки и увидеть жизнь в согласии с природой
Начало: Санкт-Петербург, 08:00, станция метро «Улица Дыбен...
11 апр в 08:00
9 мая в 08:00
12 790 ₽ за человека
Хаски, «Рускеала», водопады: мини-путешествие в Карелию из Санкт-Петербурга на автобусе
Полюбоваться Ладожским озером, посетить Ахвенкоски и угоститься карельскими калитками
Начало: Санкт-Петербург, парковка за Казанским собором, 7:...
24 мар в 07:00
28 мар в 07:00
13 100 ₽ за человека
Из Санкт-Петербурга в Карелию: «Рускеала», россыпь водопадов и наследие прошлого
Насладиться природой, рассмотреть старые здания и интерьеры, выпить чаю с калитками и добыть гранат
Начало: Санкт-Петербург. Парковка за Казанским собором, 7:...
24 мар в 08:00
28 мар в 08:00
13 500 ₽ за человека
На двух колёсах по Псковщине и Беларуси: велосипедный вояж из Петербурга в мини-группе
Объехать нацпарки, посетить Себеж, Браслав, Нарочь и другие малые города, увидеть усадьбы и костёлы
Начало: Санкт-Петербург, 6:00
7 июн в 06:00
6 сен в 06:00
58 300 ₽ за человека
Мужской ретрит: перезагрузка в кругу единомышленников с практиками, тренировками и баней
Позаниматься хатха-йогой, поучаствовать в мужских кругах и встать на гвозди
Начало: Отель в Ленинградской области, точное место и врем...
26 мар в 12:00
68 000 ₽ за человека
Дом у озера: отдых на берегу Ладоги и экскурсии
Отключиться от суеты в загородном комплексе и выбрать экскурсионную программу на свой вкус
Начало: Санкт-Петербург, 8:00 - отправление от Казанской п...
29 апр в 08:00
30 апр в 08:00
33 450 ₽ за человека
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
1 мая в 10:00
22 мая в 10:00
29 500 ₽ за человека
На Кольский полуостров через Карелию: автобусный тур по знаковым локациям (из Санкт-Петербурга)
Увидеть водопад Кивач, посетить Лапландский заповедник, Териберку и саамскую деревню
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 7:...
15 июн в 07:30
13 июл в 07:30
58 900 ₽ за человека
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей в Выборг (мини-группой на выходные)
Прикоснуться к средневековой истории Зеленогорска и попробовать старинные сорта пива
Начало: Московский вокзал в Санкт-Петербурге, 8:00
28 мар в 08:00
4 апр в 08:00
13 500 ₽ за человека
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 7:00
4 апр в 08:00
18 апр в 08:00
10 450 ₽ за человека
Из Петербурга по Деревянному кольцу Присвирья
Осмотреть памятники древнерусского зодчества, зайти в храмы и часовни, отдохнуть в краю рек и озёр
Начало: Санкт-Петербург, 7:00
4 апр в 07:00
2 мая в 07:00
14 150 ₽ за человека
Выходные в Карелии с душой: из Санкт-Петербурга в Петрозаводск и весёлую деревню
Попить чаю с калитками, познакомиться со столицей региона и местным фольклором
Начало: Санкт-Петербург, ст. метро «Улица Дыбенко», 7:00
2 янв в 07:00
6 фев в 07:00
15 800 ₽ за человека
По городам Золотого кольца России. Ростов Великий, Ярославль и Сергиев Посад
Увидеть Ростовский кремль и Троице-Сергиеву лавру и прогуляться по набережным Волги и озера Неро
Начало: Санкт-Петербург, отправление автобуса ориентировоч...
7 мая в 08:00
18 июн в 08:00
21 980 ₽ за человека
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Увидеть все топовые места Карелии за 3 дня и насладиться шедеврами деревянного зодчества
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 8:00 или метро У...
7 мая в 08:00
15 мая в 08:00
22 450 ₽ за человека
Уик-энд на берегу Ладоги: отдых и экскурсии
Отдохнуть за городом в живописном месте, побывать в парке «Рускеала», посетить топовые места Карелии
Начало: Санкт-Петербург, 8:00 - отправление от Казанской п...
29 апр в 08:00
30 апр в 08:00
16 950 ₽ за человека
На сапбордах по реке Оредеж в мини-группе со съёмкой
Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Начало: Сиверская ГЭС, 10:00 (можно добраться от станции С...
2 мая в 11:00
9 мая в 11:00
11 000 ₽ за человека
Уют русской глубинки: Вышний Волочёк, Рязань, Коломна (из Петербурга)
Рассмотреть древние монастыри и храмы, поговорить о нарышкинском барокко и посетить кремли
Начало: Санкт-Петербург, ТЦ «Галерея», 6:30
10 апр в 08:00
1 мая в 08:00
19 580 ₽ за человека
Таинства и вкусы Выборга с посещением «Монрепо» и Кронштадта
Посетить средневековый замок, приготовить выборгский крендель и погулять по парку вдохновения
Начало: Г. Санкт-Петербург, Московский вокзал, 9:30
28 мар в 09:30
18 апр в 09:30
16 550 ₽ за человека
По славным городам Тверской области из Санкт-Петербурга
Познакомиться с историей Торжка, Ржева и Старицы, прогуляться по Твери и ещё больше узнать о Пушкине
Начало: Санкт-Петербург, 07:00 (Московский пр., 189, ст. м...
9 мая в 07:00
12 июн в 07:00
27 990 ₽ за человека
Уик-энд в Выборге с дегустациями, увлекательными историями и посещением Монрепо
Прогуляться по историческому центру, полюбоваться парковыми ландшафтами и причесать мохнатую корову
Начало: По договорённости: в 1-й день в 10:00 в Санкт-Пете...
Завтра в 08:00
28 мар в 08:00
40 500 ₽ за всё до 3 чел.
Санкт-Петербург, Кронштадт и Гатчина на авто в мини-группе
С комфортом познакомиться со значимыми местами столицы Российской империи и прокатиться по каналам
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", гостин...
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
47 000 ₽ за человека
Экспресс-тур из Петербурга в Карелию с дегустациями и кулинарными мастер-классами
Научиться готовить знаменитый лохикейтто, заглянуть в музеи и посетить центр хаски
Начало: Санкт-Петербург, ст. метро «Улица Дыбенко», 7:00
4 июл в 07:00
1 авг в 07:00
24 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Туры на пятерых»
Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 30:
- В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур;
- Автопутешествие по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и норвежские пейзажи;
- Замки, крепости и старина: автобусный тур из Петербурга по главным местам Минска, Бреста и Гродно;
- Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион";
- Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург.
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в марте 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Туры на пятерых" можно забронировать 41 тур от 8450 до 180 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самый интересный из 41 туры в Санкт-Петербурге на 2026 год по теме «Туры на пятерых», 74 ⭐ отзыва, цены от 8450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май