В Карелию из Белгорода – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «В Карелию из Белгорода» в Санкт-Петербурге, цены от 6 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
На автобусе
97 отзывов
1 день 16 часов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
от 6 990 за человека
10 чудес Карелии. Лайт
На автобусе
10 отзывов
1 день 17 часов
10 чудес Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
7 авг в 07:00
10 авг в 07:00
от 8 850 за человека
5 сочных дней в Карелии. Рускеала, Валаам, Кижи, водопады включены
На автобусе
5 дней
5 сочных дней в Карелии. Рускеала, Валаам, Кижи, водопады включены
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
от 48 150 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валерий
    27 июля 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    В целом неплохо, знакомство с Карелией было познавательным.
  • Т
    Татьяна
    26 июля 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Все понравилось! Но хочется пожелать, не включать доплату за проживание в номере тем, кто путешествует один - это не честно.
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    Хотелось бы, чтоб в парке Рускеала билеты на подземную экскурсию бронировались заранее, иначе на нее никогда не попасть. Гид Александр просто супер!!!

  • И
    Ирина
    24 июля 2024
    10 чудес Карелии. Лайт
    Впечатления от экскурсии только положительные: прекрасный гид с глубокими историческими познаниями, красивые природные места наряду с солнечной погодой. Большое спасибо
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    организаторам: программа насыщенная, но времени вполне на все хватило. После насыщенных пешеходных прогулок есть возможность отдохнуть в автобусе под увлекательный очередной рассказ гида. Спасибо большое!

  • В
    Виталий
    15 июня 2024
    «Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
    Отличное путешествие. Рекомендую
  • А
    Алена
    30 апреля 2024
    «Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
    В целом путешествие понравилось. Экотропа с подвесными мостами, Рускеала, гостиница Белые мосты, экскурсия на Белые мосты, добывание граната. Природа красивая,
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    много новых интересных мест. Минусы конечно тоже есть. Я бы сократила мини экскурсии, например, как музей город Ангелов, крепость Корела и дала бы возможность в более спокойном темпе путешественникам наслаждаться отдыхом. А то даже обед порой приходилось запихивать в себя в темпе вальса, чтобы успеть за группой. Не посетили во 2-й день залив Кирьявалахти и музей Кронида Гоголева, хотя было заявлено в программе. Также не посетили храм Коневской иконы Божией матери. Также не хватило времени чтобы пойти на экскурсию в саму крепость Корела. Нам дали на все про все 15 минут. Поэтому ожидание программы и реальности совпало не на 100%. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Карелию из Белгорода»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
  2. 10 чудес Карелии. Лайт
  3. 5 сочных дней в Карелии. Рускеала, Валаам, Кижи, водопады включены
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Финский Залив
  5. Набережная
  6. Остров Валаам
  7. Царское село
  8. Исаакиевский собор
  9. Эрмитаж
  10. Водопад Ахвенкоски
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "В Карелию из Белгорода" можно забронировать 3 тура от 6 990 до 48 150. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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