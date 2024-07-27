1 день 16 часов
Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По субботам и праздничным дням в 08:00
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
от 6 990₽ за человека
1 день 17 часов
10 чудес Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
7 авг в 07:00
10 авг в 07:00
от 8 850₽ за человека
5 дней
5 сочных дней в Карелии. Рускеала, Валаам, Кижи, водопады включены
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
от 48 150₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалерий27 июля 2024В целом неплохо, знакомство с Карелией было познавательным.
- ТТатьяна26 июля 2024Все понравилось! Но хочется пожелать, не включать доплату за проживание в номере тем, кто путешествует один - это не честно.
- ИИрина24 июля 2024Впечатления от экскурсии только положительные: прекрасный гид с глубокими историческими познаниями, красивые природные места наряду с солнечной погодой. Большое спасибо
- ВВиталий15 июня 2024«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопадыОтличное путешествие. Рекомендую
- ААлена30 апреля 2024«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопадыВ целом путешествие понравилось. Экотропа с подвесными мостами, Рускеала, гостиница Белые мосты, экскурсия на Белые мосты, добывание граната. Природа красивая,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Карелию из Брянска»
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