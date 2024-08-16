Все – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Все» в Санкт-Петербурге, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
На автобусе
На машине
Конные прогулки
3 дня
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Познакомиться с древними ремёслами, прокатиться в конной повозке и побывать на родине Шагала
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
16 авг в 07:00
6 сен в 07:00
16 690 за человека
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
На машине
2 дня
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
Побродить по давно покинутым роскошным залам и побывать в закрытой психбольнице Кащенко
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 10:00
14 000 за человека
Пляжный отдых на Будванской ривьере с включёнными перелётами
На автобусе
На теплоходе
8 дней
Пляжный отдых на Будванской ривьере с включёнными перелётами
Понежиться на адриатическом побережье и полюбоваться средиземноморской архитектурой
Начало: Аэропорт Санкт-Петербурга, первая половина дня
13 авг в 10:00
27 авг в 10:00
108 580 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Все»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
  2. По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
  3. Пляжный отдых на Будванской ривьере с включёнными перелётами
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Финский Залив
  5. Набережная
  6. Остров Валаам
  7. Царское село
  8. Исаакиевский собор
  9. Эрмитаж
  10. Водопад Ахвенкоски
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Все" можно забронировать 3 тура от 14 000 до 108 580.
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