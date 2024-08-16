3 дня
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Познакомиться с древними ремёслами, прокатиться в конной повозке и побывать на родине Шагала
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галере...
16 авг в 07:00
6 сен в 07:00
16 690₽ за человека
2 дня
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
Побродить по давно покинутым роскошным залам и побывать в закрытой психбольнице Кащенко
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 10:00
14 000₽ за человека
8 дней
Пляжный отдых на Будванской ривьере с включёнными перелётами
Понежиться на адриатическом побережье и полюбоваться средиземноморской архитектурой
Начало: Аэропорт Санкт-Петербурга, первая половина дня
13 авг в 10:00
27 авг в 10:00
108 580₽ за человека
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