За городом и природа – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «За городом и природа» в Санкт-Петербурге, цены от 6 300 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
На автобусе
скидка
35%
3 дня
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Увидеть все топовые места Карелии за три дня и насладиться шедеврами деревянного зодчества
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 8:00
Сегодня в 08:00
9 авг в 08:00
2911518 925 за человека
Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
На автобусе
2 дня
Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
Увидеть шедевры деревянного зодчества, услышать карельскую музыку и зайти в гости к карелам-ливвикам
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»...
8 авг в 07:00
10 авг в 07:00
14 795 за человека
На сапбордах по реке Оредеж
SUP-прогулки
скидка
10%
2 дня
На сапбордах по реке Оредеж
Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Начало: Сиверская ГЭС, 11:00 (можно добраться от станции С...
7 сен в 08:00
70006 300 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «За городом и природа»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
  2. Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
  3. На сапбордах по реке Оредеж
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Финский Залив
  5. Набережная
  6. Остров Валаам
  7. Царское село
  8. Исаакиевский собор
  9. Эрмитаж
  10. Водопад Ахвенкоски
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 тура от 6 300 до 18 925 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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