скидка
35%
3 дня
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Увидеть все топовые места Карелии за три дня и насладиться шедеврами деревянного зодчества
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 8:00
Сегодня в 08:00
9 авг в 08:00
2911518 925₽ за человека
2 дня
Заповедная Карелия: остров Кижи, деревня Киндасово и Олонец
Увидеть шедевры деревянного зодчества, услышать карельскую музыку и зайти в гости к карелам-ливвикам
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»...
8 авг в 07:00
10 авг в 07:00
14 795₽ за человека
скидка
10%
2 дня
На сапбордах по реке Оредеж
Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Начало: Сиверская ГЭС, 11:00 (можно добраться от станции С...
7 сен в 08:00
70006 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «За городом и природа»
Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 тура от 6 300 до 18 925 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «За городом и природа», 1 ⭐ отзыв, цены от 6300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь