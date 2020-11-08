Как добраться до Саранска на самолёте
В Саранске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Saransk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Саранска
- Саранск SKXSaransk Airport
Самые дешёвые билеты в Саранск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|3 000
|1ч 55м
|24.10.2020
|из 🇷🇺Нарьяна-Мара
|3 422
|14ч (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|3 500
|2ч 15м
|30.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 815
|1ч 40м
|14.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|4 253
|29ч 40м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 103
|33ч 25м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|5 185
|2ч
|20.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|5 578
|44ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|5 742
|10ч 30м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|6 137
|11ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|6 334
|17ч 35м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|6 379
|14ч 40м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|6 479
|17ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|6 604
|22ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|6 608
|11ч 20м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|6 628
|10ч (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|6 642
|27ч 30м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|6 647
|27ч 50м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|6 730
|22ч 35м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|6 792
|7ч 20м (⇵1)
|18.12.2020
|из Ялты
|6 907
|5ч 20м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|6 970
|24ч 20м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|7 042
|21ч 20м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|7 114
|13ч 55м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|7 186
|15ч 45м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Орска
|7 274
|10ч 30м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|7 340
|22ч 40м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|7 448
|27ч 40м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|7 567
|30ч 35м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|7 567
|27ч (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|7 612
|21ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|7 731
|20ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|7 902
|39ч 50м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|8 252
|34ч 55м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Курска
|8 566
|8ч 55м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|8 651
|21ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|8 672
|5ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Пензы
|8 752
|5ч 5м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|8 868
|11ч 45м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Томска
|8 956
|54ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Вологды
|8 972
|27ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|9 443
|51ч 15м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|10 122
|52ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|10 463
|49ч 55м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|10 525
|55ч 55м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|10 864
|13ч 20м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇦🇲Еревана
|14 142
|49ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|14 168
|43ч 35м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|14 339
|37ч 25м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Братска
|14 489
|26ч 5м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|14 545
|13ч 55м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Абакана
|15 988
|36ч 5м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Норильска
|19 676
|49ч 5м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Якутска
|20 740
|36ч 35м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|23 859
|24ч 10м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|25 737
|32ч 45м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|28 098
|14ч 25м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|35 399
|38ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Саранска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Саранска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Барнаул, Стамбул, Краснодар и Казань
- 15.10.202020.10.2020
- 19.10.202023.10.2020
- 12.11.202022.11.2020
- 22.10.202025.10.2020
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