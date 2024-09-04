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Мы узнали много интересных фактов о жизни жителей Мордовии, посетили интересные исторические места, получили рекомендации где приобрести продукты местного производста, а так же вкусно покушать и ощутить вкус местного кулинарного колорита. Кроме того по рекомендации Татьяны мы посетили Старую Теризморгу, где познакомилмсь с традициями и бытом Мокшанского народа. Выражвем огромную благодарность Татьяне, желаем семейного благополучия и благодарных туристов в Вашем прекрасном городе.