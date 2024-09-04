На Рождество – экскурсии в Саранске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Саранске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Загадочная мордва - кто они?
Пешая
100 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадочная мордва - кто они? История и культура Саранска
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
3 300 за всё до 10 чел.
Знакомство с Саранском
Пешая
43 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском: история и знаковые места
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
1 окт в 09:30
2 окт в 09:30
3 400 за всё до 10 чел.
Саранск: влюбиться за один день
Пешая
26 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Саранск: влюбиться за один день
Как почувствовать ритм Саранска? Прогуляйтесь с местным гидом, узнайте историю города и его традиции. Идеально для знакомства с культурой Мордовии
Начало: На площади Тысячелетия
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Katya
    4 сентября 2024
    Загадочная мордва - кто они?
    Нескучные истории о местных жителях и достопримечательностях. Скандалы, интриги, расследования — всё как мы любим😍 Советую!
  • А
    Анна
    1 сентября 2024
    Загадочная мордва - кто они?
    Прекрасная экскурсия, спасибо организатору, брали для гостей города, в результате сами, прожив много много лет в Саранске, узнали много нового и интересного
  • Е
    Елизавета
    27 августа 2024
    Загадочная мордва - кто они?
    Замечательная экскурсия, спасибо Елене за увлекательный рассказ! Узнали много нового и интересного 😊
  • Д
    Драгулеску
    26 августа 2024
    Знакомство с Саранском
    Была в отпуске. Могу сказать, что довольна качеством проведенной экскурсии «Знакомство с Саранском». Ваш экскурсовод Татьяна рассказала нам много интересного
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    об истории города и национальных обрядах народов «мокша» и «эрзя». Кроме того, сама Татьяна очень приятна в общении и внимательна к туристам. Спасибо.

  • Е
    Елена
    20 августа 2024
    Знакомство с Саранском
    17 августа мы с друзьями посетили город Саранск, который нас впечатлил, благодаря интересной и содержательной экскурсии, которую провела нам Татьяна.
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    Мы узнали много интересных фактов о жизни жителей Мордовии, посетили интересные исторические места, получили рекомендации где приобрести продукты местного производста, а так же вкусно покушать и ощутить вкус местного кулинарного колорита. Кроме того по рекомендации Татьяны мы посетили Старую Теризморгу, где познакомилмсь с традициями и бытом Мокшанского народа. Выражвем огромную благодарность Татьяне, желаем семейного благополучия и благодарных туристов в Вашем прекрасном городе.

  • Н
    Наталия
    16 августа 2024
    Знакомство с Саранском
    Огромное спасибо Татьяне! Рассказ впечатлил и открыл город и историю по новому! Спа-си-бо!

Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Загадочная мордва - кто они?
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  3. Саранск: влюбиться за один день
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  1. Самое главное
  2. Площадь тысячелетия
  3. Иоанно-Богословская церковь
Сколько стоит экскурсия по Саранску в сентябре 2024
Сейчас в Саранске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 3 400. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Забронируйте экскурсию в Саранске на 2024 год на рождество, 169 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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