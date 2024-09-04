1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадочная мордва - кто они? История и культура Саранска
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
3 300₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском: история и знаковые места
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
1 окт в 09:30
2 окт в 09:30
3 400₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Саранск: влюбиться за один день
Как почувствовать ритм Саранска? Прогуляйтесь с местным гидом, узнайте историю города и его традиции. Идеально для знакомства с культурой Мордовии
Начало: На площади Тысячелетия
23 сен в 08:00
24 сен в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKatya4 сентября 2024Нескучные истории о местных жителях и достопримечательностях. Скандалы, интриги, расследования — всё как мы любим😍 Советую!
- ААнна1 сентября 2024Прекрасная экскурсия, спасибо организатору, брали для гостей города, в результате сами, прожив много много лет в Саранске, узнали много нового и интересного
- ЕЕлизавета27 августа 2024Замечательная экскурсия, спасибо Елене за увлекательный рассказ! Узнали много нового и интересного 😊
- ДДрагулеску26 августа 2024Была в отпуске. Могу сказать, что довольна качеством проведенной экскурсии «Знакомство с Саранском». Ваш экскурсовод Татьяна рассказала нам много интересного
- ЕЕлена20 августа 202417 августа мы с друзьями посетили город Саранск, который нас впечатлил, благодаря интересной и содержательной экскурсии, которую провела нам Татьяна.
- ННаталия16 августа 2024Огромное спасибо Татьяне! Рассказ впечатлил и открыл город и историю по новому! Спа-си-бо!
Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «На Рождество»
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Сейчас в Саранске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 3 400. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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