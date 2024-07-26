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и сумевшая за полтора часа заразить нас этой своей влюбленностью. Она показала нам самые красивые и интересные места города, сообщила о них массу интересной информации, ответила на множество вопросов. Помимо содержательной экскурсии Елена понравилась нам тем, что сразу согласилась провести её в удобное для нас время и встретиться с нами в удобном для нас месте, а также подсказала нам симпатичное кафе, где позже мы с приятностью поужинали. Спасибо, Елена. Так держать. Татьяна и её спутники.