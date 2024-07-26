Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Саранске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Саранск - столица солнечной Мордовии
10 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Саранск - столица солнечной Мордовии: индивидуальная экскурсия
Культурная и познавательная прогулка по Саранску, где вы увидите знаковые места и достопримечательности столицы Мордовии. Погрузитесь в атмосферу города
Начало: Г. Саранск, пр. Ленина, д. 16
Расписание: Ежедневно, время по согласованию
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
3 800 за всё до 19 чел.
Саранск: по следам Чемпионата мира-2018
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Саранска и стадиону «Мордовия Арена»
Посетите главные площади, памятники и соборы Саранска, а также стадион «Мордовия Арена», где проходил Чемпионат Мира по футболу 2018
Начало: Г. Саранск, пр. Ленина, д. 16
Расписание: Ежедневно, время по согласованию
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 850 за всё до 10 чел.
Саранск: город с высоты
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по Саранску: смотровая площадка и исторические памятники
Поднимитесь на смотровую площадку МГУ ИМ.Н.П. Огарева и насладитесь видами Саранска с высоты птичьего полёта. Это незабываемое приключение
Начало: Г. Саранск, пр. Ленина, д. 16
Расписание: Ежедневно, время по согласованию
Завтра в 13:00
7 авг в 13:00
4 450 за всё до 10 чел.
Шумбрат, Саранск
20 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Шумбрат, Саранск: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с историей и культурой Саранска на индивидуальной экскурсии. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальными достопримечательностями
Начало: Ул. Льва Толстого, 26, Саранск
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 21:00
14 авг в 09:00
16 авг в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    26 июля 2024
    Шумбрат, Саранск
    Мы с друзьями 14 июля посетили экскурсию "Шумбрат, Саранск". Экскурсовод Елена - очаровательная юная дама, влюбленная в свой родной город
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    и сумевшая за полтора часа заразить нас этой своей влюбленностью. Она показала нам самые красивые и интересные места города, сообщила о них массу интересной информации, ответила на множество вопросов. Помимо содержательной экскурсии Елена понравилась нам тем, что сразу согласилась провести её в удобное для нас время и встретиться с нами в удобном для нас месте, а также подсказала нам симпатичное кафе, где позже мы с приятностью поужинали. Спасибо, Елена. Так держать. Татьяна и её спутники.

  • Б
    Белова
    20 июля 2024
    Саранск - столица солнечной Мордовии
    Замечательная экскурсия!!! Были в Саранске с семьёй, три разных поколения, всем очень понравилось. Экскурсовод Надежда познакомила нас с основными достопримечательностями, рассказала об истории, традициях, современной жизни в Саранске. Большое спасибо 😊
  • А
    Андрей
    13 июня 2024
    Саранск - столица солнечной Мордовии
    Огромное спасибо за организацию экскурсии. Экскурсовод Надежда очень профессионально провела с нами экскурсию, огромное ей спасибо!!
  • С
    Сергей
    3 июня 2024
    Шумбрат, Саранск
    Отличная экскурсия,прекрасный экскурсовод. Жаль что фонтан на реконструкции,но все равно пять баллов.
  • А
    Анастасия
    26 февраля 2024
    Саранск - столица солнечной Мордовии
    Отличная экскурсия! Экскурсовод Надежда очень интересно рассказала про Саранск)) Влюбились в город, все были в восторге! Очень приятно было получить сувенир за мини конкурс за внимательность)) Всем советую!
  • О
    Оксана
    4 ноября 2023
    Саранск: город с высоты
    Спасибо огромное Эльмире за экскурсию, нам показалось, что она абсолютно всё знает про свой город, потрясающий рассказчик, посещение смотровой площадки
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    на храме Ушакова произвело на нас неизгладимое впечатление! Ещё огромное спасибо экскурсоводу-библиотекарю в храме, мы побывали не только на обзорной площадке, но и в других помещениях, в которых никогда не бывали в храмах. Ещё раз огромное спасибо!

  • С
    Севрюкова
    20 сентября 2023
    Шумбрат, Саранск
    Здравствуйте! Очень понравилась экскурсия, Елена всё очень доступно и интересно рассказала и показала! Центр Саранска очень милый и компактный. Спасибо🙏💕, мы очень хорошо провели время! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Популярные экскурсии»

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  1. Саранск - столица солнечной Мордовии
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  3. Саранск: город с высоты
  4. Шумбрат, Саранск
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  1. Самое главное
  2. Площадь тысячелетия
  3. Иоанно-Богословская церковь
Сколько стоит экскурсия по Саранску в августе 2024
Сейчас в Саранске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 6 850. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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