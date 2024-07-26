1.5 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Саранск - столица солнечной Мордовии: индивидуальная экскурсия
Культурная и познавательная прогулка по Саранску, где вы увидите знаковые места и достопримечательности столицы Мордовии. Погрузитесь в атмосферу города
Начало: Г. Саранск, пр. Ленина, д. 16
Расписание: Ежедневно, время по согласованию
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
3 800₽ за всё до 19 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Саранска и стадиону «Мордовия Арена»
Посетите главные площади, памятники и соборы Саранска, а также стадион «Мордовия Арена», где проходил Чемпионат Мира по футболу 2018
Начало: Г. Саранск, пр. Ленина, д. 16
Расписание: Ежедневно, время по согласованию
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 850₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательное путешествие по Саранску: смотровая площадка и исторические памятники
Поднимитесь на смотровую площадку МГУ ИМ.Н.П. Огарева и насладитесь видами Саранска с высоты птичьего полёта. Это незабываемое приключение
Начало: Г. Саранск, пр. Ленина, д. 16
Расписание: Ежедневно, время по согласованию
Завтра в 13:00
7 авг в 13:00
4 450₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Шумбрат, Саранск: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с историей и культурой Саранска на индивидуальной экскурсии. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальными достопримечательностями
Начало: Ул. Льва Толстого, 26, Саранск
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 21:00
14 авг в 09:00
16 авг в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 июля 2024Мы с друзьями 14 июля посетили экскурсию "Шумбрат, Саранск". Экскурсовод Елена - очаровательная юная дама, влюбленная в свой родной город
- ББелова20 июля 2024Замечательная экскурсия!!! Были в Саранске с семьёй, три разных поколения, всем очень понравилось. Экскурсовод Надежда познакомила нас с основными достопримечательностями, рассказала об истории, традициях, современной жизни в Саранске. Большое спасибо 😊
- ААндрей13 июня 2024Огромное спасибо за организацию экскурсии. Экскурсовод Надежда очень профессионально провела с нами экскурсию, огромное ей спасибо!!
- ССергей3 июня 2024Отличная экскурсия,прекрасный экскурсовод. Жаль что фонтан на реконструкции,но все равно пять баллов.
- ААнастасия26 февраля 2024Отличная экскурсия! Экскурсовод Надежда очень интересно рассказала про Саранск)) Влюбились в город, все были в восторге! Очень приятно было получить сувенир за мини конкурс за внимательность)) Всем советую!
- ООксана4 ноября 2023Спасибо огромное Эльмире за экскурсию, нам показалось, что она абсолютно всё знает про свой город, потрясающий рассказчик, посещение смотровой площадки
- ССеврюкова20 сентября 2023Здравствуйте! Очень понравилась экскурсия, Елена всё очень доступно и интересно рассказала и показала! Центр Саранска очень милый и компактный. Спасибо🙏💕, мы очень хорошо провели время! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Популярные экскурсии»
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