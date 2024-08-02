1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском: история и знаковые места
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
Завтра в 11:30
6 авг в 09:30
3 400₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Саранск: индивидуальная экскурсия по столице Мордовии
Погуляйте по колоритным улочкам Саранска, узнайте его историю и культуру, выучите несколько слов на местных языках и откройте для себя город студентов
Начало: На площади Тысячелетия
12 авг в 18:00
13 авг в 18:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Шумбрат, Саранск: индивидуальная экскурсия по столице Мордовии
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В любом удобном вам месте в центре города
Завтра в 15:00
1 ноя в 10:00
4 000₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 августа 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Я узнала много нового о городе и жителях. Огромное спасибо.
- ЕЕкатерина31 июля 2024Очень понравилась и экскурсия, и Юлия как экскурсовод. Перед экскурсией она опросила нас, какие у нас цели на поездку,где были
- ООля29 июля 2024С интересом и удовольствием провели время, однозначно буду рекомендовать друзьям экскурсию со Светланой! Спасибо!! Туристы из Пензы)
- ППолина29 июля 2024Светлана прекрасный экскурсовод! Было очень занимательно, но при этом легко, будто вышли погулять с другом) мы очень рады, что выбрали именно Светлану и советуем вам❤️
- ЕЕлена25 июля 2024Большое спасибо Юлии за проведенную экскурсию для нижегородцев 25.07. Было интересно и познавательно! Узнали много фактов из истории мордовской земли! Рекомендуем Юлию как экскурсовода: четкий, приятный голос, великолепно владеет исторической информацией.
- ТТатьяна2 июля 2024Татьяна замечательно рассказала нам о Саранске и показала главные достопримечательности города. Рассказ был очень интересным. Спасибо. Будем рекомендовать друзьям
- ССветлана25 июня 2024Светлана замечательный рассказчик, знающий и любящий свой город. Первое знакомство с Саранском состоялось. Было увлекательно. Спасибо!!!
- ЕЕвгений15 июня 2024Спасибо огромно за экскурсию!! На самом деле узнал много нового про регион и народ… Знаете, очень интересно узнавать свою страну,
- SSergey20 мая 2024Гид Татьяна проявила себя как крайне эмпатичный человек. Мы ходили на экскурсию семьей с маленьким ребенком четырех лет. Гид и
Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Все»
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