Все – экскурсии в Саранске

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Саранске, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомство с Саранском
Пешая
39 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском: история и знаковые места
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
Завтра в 11:30
6 авг в 09:30
3 400 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Саранск
Пешая
50 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Саранск: индивидуальная экскурсия по столице Мордовии
Погуляйте по колоритным улочкам Саранска, узнайте его историю и культуру, выучите несколько слов на местных языках и откройте для себя город студентов
Начало: На площади Тысячелетия
12 авг в 18:00
13 авг в 18:00
3 600 за всё до 10 чел.
Шумбрат, Саранск
Пешая
73 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Шумбрат, Саранск: индивидуальная экскурсия по столице Мордовии
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В любом удобном вам месте в центре города
Завтра в 15:00
1 ноя в 10:00
4 000 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Знакомство с Саранском
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Я узнала много нового о городе и жителях. Огромное спасибо.
  • Е
    Екатерина
    31 июля 2024
    Шумбрат, Саранск
    Очень понравилась и экскурсия, и Юлия как экскурсовод. Перед экскурсией она опросила нас, какие у нас цели на поездку,где были
    читать дальше

    и что уже успели посмотреть, что хотели бы узнать И впереди нас ждали 2 увлекательных часа живого рассказа, с примерами и параллелями, которые точно заякоряются в памяти лучше, чем сухие факты Так же, Юлия дала нам советы, где отведать местную кухню, рассказала про сувениры и местную продукцию, которую можно привезти в подарок Искренне рекомендую обратиться к Юлии, потому что человек искренне любит то,чем занимается и рассказывает обо всём живо, энергично и очень интересно! Остались исключительно приятные и тёплые воспоминания от проведённого времени 😊

  • О
    Оля
    29 июля 2024
    Добро пожаловать в Саранск
    С интересом и удовольствием провели время, однозначно буду рекомендовать друзьям экскурсию со Светланой! Спасибо!! Туристы из Пензы)
  • П
    Полина
    29 июля 2024
    Добро пожаловать в Саранск
    Светлана прекрасный экскурсовод! Было очень занимательно, но при этом легко, будто вышли погулять с другом) мы очень рады, что выбрали именно Светлану и советуем вам❤️
  • Е
    Елена
    25 июля 2024
    Шумбрат, Саранск
    Большое спасибо Юлии за проведенную экскурсию для нижегородцев 25.07. Было интересно и познавательно! Узнали много фактов из истории мордовской земли! Рекомендуем Юлию как экскурсовода: четкий, приятный голос, великолепно владеет исторической информацией.
  • Т
    Татьяна
    2 июля 2024
    Знакомство с Саранском
    Татьяна замечательно рассказала нам о Саранске и показала главные достопримечательности города. Рассказ был очень интересным. Спасибо. Будем рекомендовать друзьям
  • С
    Светлана
    25 июня 2024
    Добро пожаловать в Саранск
    Светлана замечательный рассказчик, знающий и любящий свой город. Первое знакомство с Саранском состоялось. Было увлекательно. Спасибо!!!
    Светлана замечательный рассказчик, знающий и любящий свой город. Первое знакомство с Саранском состоялось. Было увлекательно. Спасибо!!!Светлана замечательный рассказчик, знающий и любящий свой город. Первое знакомство с Саранском состоялось. Было увлекательно. Спасибо!!!Светлана замечательный рассказчик, знающий и любящий свой город. Первое знакомство с Саранском состоялось. Было увлекательно. Спасибо!!!
  • Е
    Евгений
    15 июня 2024
    Шумбрат, Саранск
    Спасибо огромно за экскурсию!! На самом деле узнал много нового про регион и народ… Знаете, очень интересно узнавать свою страну,
    читать дальше

    особенно, вместе с человеком, который реально любит свою родину и готов рассказать всё-всё =) Юлия, спасибо огромное, теперь я реально полюбил Мордовию!!

  • S
    Sergey
    20 мая 2024
    Знакомство с Саранском
    Гид Татьяна проявила себя как крайне эмпатичный человек. Мы ходили на экскурсию семьей с маленьким ребенком четырех лет. Гид и
    читать дальше

    зонтик свой дала для дочки, когда дождь начал накрапывать, и устроила маленькую викторину по ходу экскурсии, где в конце был маленький приз для малыша, и старалась рассказывать так, чтобы было интересно и нам с женой, и ребенку. Кроме того, понравился маршрут - охватили все самое главное в Саранске. Татьяна описывала свой город очень красиво и ей удалось влюбить нас в него)

Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саранске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с Саранском
  2. Добро пожаловать в Саранск
  3. Шумбрат, Саранск
Какие места ещё посмотреть в Саранске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь тысячелетия
  3. Иоанно-Богословская церковь
Сколько стоит экскурсия по Саранску в августе 2024
Сейчас в Саранске в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
Забронируйте экскурсию в Саранске на 2024 год по теме «Все», 162 ⭐ отзыва, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам