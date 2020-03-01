Юлия проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Древний Саранск и его легенды

Знакомство с мордовской культурой мы начнем в центре города: прогуляемся по улицам Саранска, осмотрим площадь Тысячелетия и Кафедральный собор, отыщем старейшее здание города, поговорим об истории Иоанно-Богословской церкви, которую спасли местные жители, и пройдем по местам «боевой славы» Чемпионата мира по футболу. Сопровождать вас будут мордовские предания: я расскажу, почему почти все они связаны с подземельями, поделюсь легендами о разбойничьем золоте, секретных тоннелях и славном Тюште – былинном князе 10 века, который оставил после себя волшебную трубу тораму.

Резная мордовская игрушка своими руками

Изучив саранские достопримечательности, мы отправимся в эрзянское село Подлесная Тавла и посетим экспериментальную художественную школу «Этно-кудо». Здесь вы погрузитесь в мир мордовских традиций и обычаев, откроете секреты резьбы по дереву и рассмотрите образцы знаменитой тавлинской игрушки, одного из 7 чудес финно-угорского мира. На ремесленном мастер-классе вы попробуете себя в искусстве резьбы и создадите авторскую деревянную игрушку. А еще сможете купить колоритную тавлинскую лошадку, которая давно превратились в бренд Мордовии.

После мастер-класса мы сможем пообедать блюдами мордовской кухни в центре Саранска.