Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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Погрузиться в мир мордовских преданий и сделать резную игрушку своими руками

Юлия
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Юлия – ваш гид
Готовы прикоснуться к секретам, легендам и традиционным ремеслам Саранска? На прогулке вы познакомитесь с памятниками города, перенесетесь во времена былинного князя Тюшти и разберетесь в мордовских обычаях.

А после изготовите знаменитую резную игрушку на мастер-классе в колоритном эрзянском селе.
От 5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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Самобытный Саранск: экскурсия и мастер-класс
Самобытный Саранск: экскурсия и мастер-класс

Что вас ожидает

Древний Саранск и его легенды
Знакомство с мордовской культурой мы начнем в центре города: прогуляемся по улицам Саранска, осмотрим площадь Тысячелетия и Кафедральный собор, отыщем старейшее здание города, поговорим об истории Иоанно-Богословской церкви, которую спасли местные жители, и пройдем по местам «боевой славы» Чемпионата мира по футболу. Сопровождать вас будут мордовские предания: я расскажу, почему почти все они связаны с подземельями, поделюсь легендами о разбойничьем золоте, секретных тоннелях и славном Тюште – былинном князе 10 века, который оставил после себя волшебную трубу тораму.

Резная мордовская игрушка своими руками
Изучив саранские достопримечательности, мы отправимся в эрзянское село Подлесная Тавла и посетим экспериментальную художественную школу «Этно-кудо». Здесь вы погрузитесь в мир мордовских традиций и обычаев, откроете секреты резьбы по дереву и рассмотрите образцы знаменитой тавлинской игрушки, одного из 7 чудес финно-угорского мира. На ремесленном мастер-классе вы попробуете себя в искусстве резьбы и создадите авторскую деревянную игрушку. А еще сможете купить колоритную тавлинскую лошадку, которая давно превратились в бренд Мордовии.

После мастер-класса мы сможем пообедать блюдами мордовской кухни в центре Саранска.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Начать прогулку можем из любой удобной точки Саранска или в центре, на площади Тысячелетия
  • Экскурсия пройдет на автомобиле гида
  • По пути возможен заезд в Иоанно-Богословский Макаровский мужской монастырь (уточняйте заранее)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер и мастер-класс по резьбе включены в стоимость экскурсии
  • Обед с блюдами мордовской кухни и сувениры оплачиваются дополнительно по желанию
Самобытный Саранск: экскурсия и мастер-класс
Самобытный Саранск: экскурсия и мастер-класс
Самобытный Саранск: экскурсия и мастер-класс
Самобытный Саранск: экскурсия и мастер-класс
Самобытный Саранск: экскурсия и мастер-класс
Самобытный Саранск: экскурсия и мастер-класс
Самобытный Саранск: экскурсия и мастер-класс
Самобытный Саранск: экскурсия и мастер-класс
Самобытный Саранск: экскурсия и мастер-класс
Самобытный Саранск: экскурсия и мастер-класс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Добрый день! Меня зовут Юля, и у меня очень интересная профессия – влюблять в свой город людей, приезжающих к нам в Мордовию. Вот уже много лет я работаю на положительный имидж своего региона и рассказываю о маленьком Саранске гостям со всего мира. Я люблю показывать то, что зачастую скрыто от глаз многих туристов, но в чем таится многовековая история. Смогу выехать с вами и за пределы города, чтобы показать прекрасную многоликую Мордовию, если вы на своем автомобиле или автобусе. Плюс ко всему - я неплохо фотографирую, поэтому красивые картинки из поездки вам точно обеспечены. Ну что, добро пожаловать — или, как говорят у нас, «Шумбратадо»!
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Юлия проводит ещё 2 экскурсии

Шумбрат, Саранск!Шумбрат, Саранск!Шумбрат, Саранск!
3250 за экскурсию
2 часа
21 отзыв
Нескучная прогулка по историческому центру и погружение в мордовскую культуру
Добро пожаловать в Саранск — или, как говорят у нас, «Шумбратадо»! Моя прогулка познакомит вас с небольшой, но амбициозной, солнечной и уютной столицей Мордовии. Мы прогуляемся по колоритным историческим районам и главным достопримечательностям, осмотрим Саранск с панорамной площадки и взглянем на наследие Чемпионата мира по футболу. Приготовьтесь прикоснуться к истории и традициям города, узнать о фирменных мордовских блюдах и немного поговорить на национальных языках — мокшанском и эрьзянском.
Старая Теризморга — заповедник мордовской культурыСтарая Теризморга — заповедник мордовской культурыСтарая Теризморга — заповедник мордовской культуры
7500 за экскурсию
5.5 часов
Познакомиться с самобытным Саранском и отправиться в этнографическое путешествие по окрестностям
Мордва, мордовцы или мордвины? Кто они, что едят на обед, на каком языке общаются и с какого века населяют эти места? Почему так чтят столетние дубы и любят красно-белые цвета? В удивительном селе вы узнаете о ярком мордовском фольклоре, промыслах, традициях, быте и кухне, перенесясь на время в уютное деревенское прошлое.

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