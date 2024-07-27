Что ещё посмотреть – экскурсии в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Саратове, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Саратов легендарный и мистический
Пешая
87 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Саратов: между легендами и мистикой - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу загадочного Саратова, где каждый уголок хранит свою тайну. Вас ждет встреча с историей и мистикой
7 авг в 19:00
8 авг в 14:00
3 400 за всё до 10 чел.
Прогулка по «Саратовскому Арбату»
Пешая
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по «Саратовскому Арбату»: Индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому проспекту Кирова и узнайте, как Саратов стал столицей Поволжья. Посетите архитектурные сокровища и тайные дворики
Начало: У входа в цирк
7 авг в 12:00
10 авг в 12:00
4 000 за всё до 8 чел.
Речное путешествие в «Чёрные воды»
На катере
4 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по заповеднику «Чёрные воды»
Прокатитесь на скоростном катере по заповеднику «Чёрные воды», наслаждаясь красотами природы и встречая редких животных. Вечером полюбуйтесь закатом
Начало: На лодочной базе «Лодка Хаус»
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    27 июля 2024
    Саратов легендарный и мистический
    Евгений - это просто огонь 😍 Редко нам встречались такие харизматичные и прекрасные рассказчики. И томной принцессе 12 лет экскурсия
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    зашла на ура, смеялась, комментировала и получала огромное удовольствие 👌 Спасибо огромное, Евгений, Вам наша любовь и благодарность. ❤️ Из минусов могу отметить работу организатора Марии. Заказывали экскурсию накануне вечером, ни места встречи, ни обратной связи не было, пока я сама утром за 2 часа до экскурсии не написала в сообщения в Трипстере и в Воцапе с вопросами, куда нам ехать. Для неместных жителей неудобно узнавать место встречи за час до экскурсии.

  • Д
    Дмитрий
    14 июля 2024
    Саратов легендарный и мистический
    Отличный гид и экскурсия!!
  • с
    светлана
    7 июля 2024
    Саратов легендарный и мистический
    очень понравилась экскурсия, Мария дает полную информацию об истории древнего города Саратов и интересно её преподносит. Восхитительно🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Саратов легендарный и мистический
  2. Прогулка по «Саратовскому Арбату»
  3. Речное путешествие в «Чёрные воды»
Какие места ещё посмотреть в Саратове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Проспект Кирова
  3. Театральная площадь
  4. Набережная
  5. Саратовский Мост
  6. Церковь «Утоли Моя Печали»
  7. Площадь Чернышевского
Сколько стоит экскурсия по Саратову в августе 2024
Сейчас в Саратове в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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