3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеСаратов: между легендами и мистикой - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу загадочного Саратова, где каждый уголок хранит свою тайну. Вас ждет встреча с историей и мистикой
7 авг в 19:00
8 авг в 14:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по «Саратовскому Арбату»: Индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому проспекту Кирова и узнайте, как Саратов стал столицей Поволжья. Посетите архитектурные сокровища и тайные дворики
Начало: У входа в цирк
7 авг в 12:00
10 авг в 12:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
4 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по заповеднику «Чёрные воды»
Прокатитесь на скоростном катере по заповеднику «Чёрные воды», наслаждаясь красотами природы и встречая редких животных. Вечером полюбуйтесь закатом
Начало: На лодочной базе «Лодка Хаус»
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна27 июля 2024Евгений - это просто огонь 😍 Редко нам встречались такие харизматичные и прекрасные рассказчики. И томной принцессе 12 лет экскурсия
- ДДмитрий14 июля 2024Отличный гид и экскурсия!!
- ссветлана7 июля 2024очень понравилась экскурсия, Мария дает полную информацию об истории древнего города Саратов и интересно её преподносит. Восхитительно🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Что ещё посмотреть»
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