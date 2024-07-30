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зашла на ура, смеялась, комментировала и получала огромное удовольствие 👌 Спасибо огромное, Евгений, Вам наша любовь и благодарность. ❤️ Из минусов могу отметить работу организатора Марии. Заказывали экскурсию накануне вечером, ни места встречи, ни обратной связи не было, пока я сама утром за 2 часа до экскурсии не написала в сообщения в Трипстере и в Воцапе с вопросами, куда нам ехать. Для неместных жителей неудобно узнавать место встречи за час до экскурсии.