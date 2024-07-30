2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСаратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
Завтра в 14:00
6 авг в 09:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеСаратов: между легендами и мистикой - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу загадочного Саратова, где каждый уголок хранит свою тайну. Вас ждет встреча с историей и мистикой
7 авг в 19:00
8 авг в 14:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
7 авг в 19:00
8 авг в 14:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По центру Саратова с историком: индивидуальная экскурсия
Узнайте о двух центрах Саратова, их истории и архитектуре. Прогулка с историком по ключевым достопримечательностям города, включая Крытый рынок и Дом книги
Начало: У фонтана «Одуванчик»
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 июля 2024Мария, спасибо большое за интересный материал, шикарную подачу и творческий подход)
- ААлександра29 июля 2024Евгений прекрасный гид. Было все очень познавательно и интересно. Очень рады, что знакомство с городом началось с такой замечательной экскурсии.
- ЕЕвгений27 июля 2024Большое спасибо Марии за то, что открыла для нас Саратов. Столько новых интересных фактов! Экскурсия просто потрясающая!
- ИИнна27 июля 2024Евгений - это просто огонь 😍 Редко нам встречались такие харизматичные и прекрасные рассказчики. И томной принцессе 12 лет экскурсия
- ИИнна27 июля 2024Экскурсия понравилась. Такое впечатление, что Евгений может что-то рассказать даже и не про каждый дом, а про каждый квадратный сантиметр в
- ДДенис26 июля 2024Евгений замечательный рассказчик, информация подаётся структурировано, с юмором. Познакомил с городом и историческими персонами, от Петра I до Гагарина.
- ЮЮлия24 июля 2024Экскурсию проводил Евгений. Интересно. Увлекательно. Очень много знает, в доступной форме и с юмором рассказывает исторический материал. Иногда увлекается и "зависает" на одной теме слишком долго. Спасибо большое за знакомство с городом!! Желаем успехов и удачи!!
- ДДмитрий14 июля 2024Отличный гид и экскурсия!!
- ссветлана7 июля 2024очень понравилась экскурсия, Мария дает полную информацию об истории древнего города Саратов и интересно её преподносит. Восхитительно🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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