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просто прекрасный человек! Нам безумно понравились маршрут экскурсии, грамотная речь, подача информации и ее содержание - было увлекательно и супер познавательно. На любой наш вопрос у гида всегда был на него ответ, причем не какой-то короткий и быстрый, а прямо развёрнутый, из которого сразу все становилось понятно. Сказать, что мы остались довольны, - это ничего не сказать! Спасибо большое Евгению за потрясающие экскурсии, интереснейшую информацию, максимальную вовлечённость в процесс и отличное настроение! Сразу видно, что это профессионал своего дела, который прекрасно знает историю города и любит его. Однозначно рекомендую обращаться к Евгению за экскурсиями, вы 100% останетесь довольны!