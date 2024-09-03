На Рождество – экскурсии в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Саратове, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Саратов сквозь столетия
Пешая
153 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Знакомство с древним Саратовом
Пешая
204 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Завтра в 19:00
10 сен в 09:00
3 400 за всё до 10 чел.
Саратов глазами Остапа Бендера
Пешая
21 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
Завтра в 15:30
9 сен в 09:00
от 3 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    3 сентября 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Добрый день. Спасибо за экскурсию. Мои гости остались довольны.
  • Т
    Татьяна
    30 августа 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Экскурсовод Наталья провела замечательную и очень интересную индивидуальную экскурсию. В жаркий августовский день она комфортно провела нас по теннистым аллея
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    и дорогам, погрузив нас в мир Ильфа и Петрова. Нас было трое и мы представляли три поколения нашей семьи. И всем эта экскурсия понравилась! Теперь мы знакомы с Саратовом с удивительной стороны и это здорово!

  • Е
    Елизавета
    28 августа 2024
    Саратов сквозь столетия
    Спасибо большое Евгению за увлекательную экскурсию по городу Саратову. Все прошло замечательно, узнали много интереснейшей информации!
    Спасибо большое Евгению за увлекательную экскурсию по городу Саратову. Все прошло замечательно, узнали много интереснейшей информации!
  • Е
    Екатерина
    27 августа 2024
    Саратов сквозь столетия
    Побывали сразу на двух экскурсиях у этого замечательного гида и остались в полном восторге! Евгений - очень эрудированный гид и
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    просто прекрасный человек! Нам безумно понравились маршрут экскурсии, грамотная речь, подача информации и ее содержание - было увлекательно и супер познавательно. На любой наш вопрос у гида всегда был на него ответ, причем не какой-то короткий и быстрый, а прямо развёрнутый, из которого сразу все становилось понятно. Сказать, что мы остались довольны, - это ничего не сказать! Спасибо большое Евгению за потрясающие экскурсии, интереснейшую информацию, максимальную вовлечённость в процесс и отличное настроение! Сразу видно, что это профессионал своего дела, который прекрасно знает историю города и любит его. Однозначно рекомендую обращаться к Евгению за экскурсиями, вы 100% останетесь довольны!

    Побывали сразу на двух экскурсиях у этого замечательного гида и остались в полном восторге! Евгений -
  • Е
    Екатерина
    27 августа 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Огромная благодарность Александру за великолепную экскурсию, было очень интересно и совсем не скучно.
  • О
    Оксана
    24 августа 2024
    Саратов сквозь столетия
    Экскурсия была познавательной и необременительной. Евгений очень эрудированный экскурсовод, узнала много интересного про Саратов и его знаменитых жителях.
    Экскурсия была познавательной и необременительной. Евгений очень эрудированный экскурсовод, узнала много интересного про Саратов и егоЭкскурсия была познавательной и необременительной. Евгений очень эрудированный экскурсовод, узнала много интересного про Саратов и егоЭкскурсия была познавательной и необременительной. Евгений очень эрудированный экскурсовод, узнала много интересного про Саратов и его
  • Ю
    Юлия
    19 августа 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Экскурсия была очень интересная, познавательная и увлекательная! Сразу взглянули на город другими глазами. Детям тоже понравилось и большим и маленьким. Александр любит свой город и эта любовь передалась нам. Огромное Вам спасибо за ваш труд!
  • Р
    Роман
    12 августа 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Первый раз в Саратове. Не пожалели, что именно с этой экскурсии началось знакомство с городом. Наталье, нашему гиду, огромное спасибо!
  • С
    Светлана
    23 июля 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Экскурсию с интригующим названием "Саратов глазами Остапа Бендера" провела для нас Наталья, увлеченный человек и умелый рассказчик. Казалось бы,"великий комбинатор"
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    был в городе Арбатове не так много времени, но свидетельства его "пребывания" мы встречали почти на каждом шагу: дом Бендера (правда, не Остапа), Бульвара Молодых Дарований, Исполком, где встретились "дети лейтенанта Шмидта", базарную площадь, по которой мчался Паниковский, столовую "Бывший друг желудка" и другие. Два часа пролетели незаметно. По дороге встречались объекты, не относящиеся напрямую к теме нашей экскурсии, но не обратить на них наше внимание влюбленный в город гид, конечно, не мог."Да, это не Рио-де-Жанейро", но благодаря Наталье мы поняли, что с товарищем Бендером точно не согласимся!

    Экскурсию с интригующим названием "Саратов глазами Остапа Бендера" провела для нас Наталья, увлеченный человек и умелыйЭкскурсию с интригующим названием "Саратов глазами Остапа Бендера" провела для нас Наталья, увлеченный человек и умелыйЭкскурсию с интригующим названием "Саратов глазами Остапа Бендера" провела для нас Наталья, увлеченный человек и умелый

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «На Рождество»

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  1. Самое главное
  2. Проспект Кирова
  3. Театральная площадь
  4. Набережная
  5. Саратовский Мост
  6. Площадь Чернышевского
  7. Церковь «Утоли Моя Печали»
Сколько стоит экскурсия по Саратову в сентябре 2024
Сейчас в Саратове в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 3 600. Туристы уже оставили гидам 378 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Саратове на 2024 год на рождество, 378 ⭐ отзывов, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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