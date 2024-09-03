2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗнакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Завтра в 19:00
10 сен в 09:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
Завтра в 15:30
9 сен в 09:00
от 3 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда3 сентября 2024Добрый день. Спасибо за экскурсию. Мои гости остались довольны.
- ТТатьяна30 августа 2024Экскурсовод Наталья провела замечательную и очень интересную индивидуальную экскурсию. В жаркий августовский день она комфортно провела нас по теннистым аллея
- ЕЕлизавета28 августа 2024Спасибо большое Евгению за увлекательную экскурсию по городу Саратову. Все прошло замечательно, узнали много интереснейшей информации!
- ЕЕкатерина27 августа 2024Побывали сразу на двух экскурсиях у этого замечательного гида и остались в полном восторге! Евгений - очень эрудированный гид и
- ЕЕкатерина27 августа 2024Огромная благодарность Александру за великолепную экскурсию, было очень интересно и совсем не скучно.
- ООксана24 августа 2024Экскурсия была познавательной и необременительной. Евгений очень эрудированный экскурсовод, узнала много интересного про Саратов и его знаменитых жителях.
- ЮЮлия19 августа 2024Экскурсия была очень интересная, познавательная и увлекательная! Сразу взглянули на город другими глазами. Детям тоже понравилось и большим и маленьким. Александр любит свой город и эта любовь передалась нам. Огромное Вам спасибо за ваш труд!
- РРоман12 августа 2024Первый раз в Саратове. Не пожалели, что именно с этой экскурсии началось знакомство с городом. Наталье, нашему гиду, огромное спасибо!
- ССветлана23 июля 2024Экскурсию с интригующим названием "Саратов глазами Остапа Бендера" провела для нас Наталья, увлеченный человек и умелый рассказчик. Казалось бы,"великий комбинатор"
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Саратову в сентябре 2024
Сейчас в Саратове в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 3 600. Туристы уже оставили гидам 378 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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