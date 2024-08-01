9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по следам немцев Поволжья: от Саратова до Шефера, Баронска и Цюриха
Окунитесь в уникальную историю немцев Поволжья, исследуя готические церкви и аутентичные дома в Шефере, Баронске и Цюрихе
Начало: Волжская, 27а
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
от 9 100₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Красноармейский район: Немецкое наследие
Путешествие по Красноармейскому району откроет вам историю немецких поселений, их быт и культуру. Узнайте о старинных зданиях и природных достопримечательностях
Начало: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
Расписание: 15 мая в 09:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
7 часов
Групповая
до 18 чел.
«Неизвестное об известном»: Татищевский район
Начало: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
Расписание: 29 мая в 09:00
Завтра в 13:00
9 авг в 09:00
3 000₽ за человека
8 часов
Групповая
до 18 чел.
Экскурсия «За серебряной водой» в Базарно-Карабулакский район
Погрузитесь в мир истории и природы Базарно-Карабулакского района. Посетите храмы, музеи и насладитесь вкусом родниковой воды
Начало: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
Расписание: 22 мая в 08:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра1 августа 2024Одна из лучших экскурсий за отпуск. Наталья - прекрасный гид - увлеченный рассказчик, отлично знающий материал. Очень интересный маршрут, полно раскрывающий тему немцев Поволжья. Все очень понравилось, спасибо большое!
- ММарина11 июля 2024Замечательный экскурсовод, любящий свой край и заражающий интересом к нему туристов. Местные жители, знающие свою историю и трепетно относящиеся к памяти.
- ИИрина25 июня 2024Тщательно организованная прекрасная экскурсия. Были с 3мя детьми, от 4,5 до 12 лет, все с интересом выдержали! Спасибо Максиму!
- AAhtemova19 июня 2024Доброго дня! С нами была организатор Кристина. Все очень понравилось. Информативно, легко и с достаточной эмоциональностью. Отдельная благодарность водителю за заботу и внимание к нашей группе. Рекомендую!
- ККоурова25 февраля 2023Увидели все, что заявлено в программе, хороший транспорт, теплая, чистая машина, очень интересный музей, в котором замечательный гид провела увлекательную
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Однодневные»
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