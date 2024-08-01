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и очень познавательную экскурсию, красивые места, вид на Волгу потрясающий, интересно было посмотреть на остатки костела… Гид Артем приятный, доброжелательный, старался сделать все, чтобы нам было удобно. НО- было бы значительно интереснее, если бы путевой информации было побольше. Поэтому звёзды 4, не 5. Но поехать стоит, не пожалели.