Экскурсии на 1 день в Саратове

Найдено 5 экскурсий в категории «На весь день» в Саратове, цены от 2 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Путешествие по следам немцев Поволжья: от Саратова до Шефера, Баронска и Цюриха
Окунитесь в уникальную историю немцев Поволжья, исследуя готические церкви и аутентичные дома в Шефере, Баронске и Цюрихе
Начало: Волжская, 27а
19 июня в 07:00
20 июня в 07:00
от 9 100 за всё до 10 чел.
Красноармейский район: Немецкое наследие
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Красноармейский район: Немецкое наследие
Путешествие по Красноармейскому району откроет вам историю немецких поселений, их быт и культуру. Узнайте о старинных зданиях и природных достопримечательностях
Начало: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
Расписание: 15 мая в 09:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
«Неизвестное об известном»: Татищевский район
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
«Неизвестное об известном»: Татищевский район
Начало: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
Расписание: 29 мая в 09:00
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
2 500 за человека
«За серебряной водой» в Базарно-Карабулакский район
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Экскурсия «За серебряной водой» в Базарно-Карабулакский район
Погрузитесь в мир истории и природы Базарно-Карабулакского района. Посетите храмы, музеи и насладитесь вкусом родниковой воды
Начало: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
Расписание: 22 мая в 08:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
Отправьтесь в насыщенное путешествие по окрестностям Саратова, где вас ждут уникальные архитектурные памятники, исторические города и живописные виды на Волгу
21 июня в 08:00
27 июня в 08:00
1330011 305 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    6 июня 2024
    Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
    Гидом в нашей поездке была Наталия Галкина, человек безумно любящий свою профессию и свой край. И поэтому интересна была каждая
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    минута нашего путешествия. История перекликалась с современностью, люди с природой и архитектурой. И хоть погода была очень жаркой, мы об этом даже не вспоминали (тем более, что автомобиль Наталии был очень комфортабелен). Мы узнали много нового для себя, общались с очень приятными людьми и в результате, у нас с супругой, даже возникло совместное желание остаться жить в Марксе 😁

    Гидом в нашей поездке была Наталия Галкина, человек безумно любящий свою профессию и свой край. ИГидом в нашей поездке была Наталия Галкина, человек безумно любящий свою профессию и свой край. ИГидом в нашей поездке была Наталия Галкина, человек безумно любящий свою профессию и свой край. И
  • А
    Альфия
    28 апреля 2024
    Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
    Интересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в Каменске хоть и далеко. Прониклась духом колонистов и тоской по прошлому.
    Интересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в КаменскеИнтересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в КаменскеИнтересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в КаменскеИнтересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в КаменскеИнтересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в КаменскеИнтересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в КаменскеИнтересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в Каменске
  • К
    Коурова
    25 февраля 2023
    Красноармейский район: Немецкое наследие
    Увидели все, что заявлено в программе, хороший транспорт, теплая, чистая машина, очень интересный музей, в котором замечательный гид провела увлекательную
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    и очень познавательную экскурсию, красивые места, вид на Волгу потрясающий, интересно было посмотреть на остатки костела… Гид Артем приятный, доброжелательный, старался сделать все, чтобы нам было удобно. НО- было бы значительно интереснее, если бы путевой информации было побольше. Поэтому звёзды 4, не 5. Но поехать стоит, не пожалели.

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «На весь день»

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  1. Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
  2. Красноармейский район: Немецкое наследие
  3. «Неизвестное об известном»: Татищевский район
  4. «За серебряной водой» в Базарно-Карабулакский район
  5. Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
Какие места ещё посмотреть в Саратове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Проспект Кирова
  4. Саратовский Мост
  5. Театральная площадь
  6. Церковь «Утоли Моя Печали»
  7. Площадь Чернышевского
Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2024
Сейчас в Саратове в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 500 до 11 305 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Саратов на 1 день, гиды Саратова подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Саратов так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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