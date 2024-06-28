3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Саратовом: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Саратова, его главные достопримечательности и скрытые уголки. Половина времени пешком, половина на автомобиле. Включены транспортные расходы
Начало: Памятник Петру Первому (ул. Лермонтова, 30)
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
5 600₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Индивидуальная экскурсия: Саратов глазами Остапа Бендера
А вы знали, что Саратов связан с Остапом Бендером? Узнайте больше о жизни его прототипа и посетите знаковые места города на нашей экскурсии
Начало: Ул. Радищева, 39, Саратов
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 3 400₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову: от купеческого прошлого до настоящего
Познакомьтесь с уникальным Саратовом: его историей, архитектурой и культурой в комфортной обстановке индивидуальной прогулки
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов на машине времени
Начало: Набережная Космонавтов, 1
Расписание: Экскурсия пройдет в любое удобное для вас время.
Завтра в 18:00
7 авг в 09:00
от 3 900₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 июня 2024Очень понравилась обзорная экскурсия по Саратову. Большое спасибо экскурсоводу Михаилу за интересные факты о городе, с демонстрацией очень редких исторических фотоснимков. Смогли увидеть город с разных локаций, благодаря передвижению на авто. Рекомендуем!
- ГГлеб24 апреля 2024Большое спасибо гиду Михаилу за очень интересную экскурсию по Саратову. За 3 часа удалось посетить все значимые достопримечательности, очень хорошо продуман маршрут и соотношение пешеходной и автомобильной частей. Наилучшие рекомендации!
- ИИван15 января 2024Отличная экскурсия. Интересно было услышать про архитектуру города, а также посетить Дом книги.
- ДДмитрий20 ноября 2023Все очень понравилось! Вот еще бы погода не подвела….
- ЕЕлена8 августа 2023Спасибо Руслану за замечательную экскурсию! Ему удалось влюбить нас в Саратов. Обязательно приедем ещё раз!
- ООльга1 ноября 2022Всё увидела и услышала по заявленной поограмме
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Популярные экскурсии»
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