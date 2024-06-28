Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Саратове, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомство с Саратовом
23 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Саратовом: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Саратова, его главные достопримечательности и скрытые уголки. Половина времени пешком, половина на автомобиле. Включены транспортные расходы
Начало: Памятник Петру Первому (ул. Лермонтова, 30)
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
5 600 за всё до 3 чел.
Саратов глазами Остапа Бендера
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
Индивидуальная экскурсия: Саратов глазами Остапа Бендера
А вы знали, что Саратов связан с Остапом Бендером? Узнайте больше о жизни его прототипа и посетите знаковые места города на нашей экскурсии
Начало: Ул. Радищева, 39, Саратов
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 3 400 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову
Пешая
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову: от купеческого прошлого до настоящего
Познакомьтесь с уникальным Саратовом: его историей, архитектурой и культурой в комфортной обстановке индивидуальной прогулки
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Саратов на машине времени
Пешая
На машине
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Саратов на машине времени
Начало: Набережная Космонавтов, 1
Расписание: Экскурсия пройдет в любое удобное для вас время.
Завтра в 18:00
7 авг в 09:00
от 3 900 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    Знакомство с Саратовом
    Очень понравилась обзорная экскурсия по Саратову. Большое спасибо экскурсоводу Михаилу за интересные факты о городе, с демонстрацией очень редких исторических фотоснимков. Смогли увидеть город с разных локаций, благодаря передвижению на авто. Рекомендуем!
  • Г
    Глеб
    24 апреля 2024
    Знакомство с Саратовом
    Большое спасибо гиду Михаилу за очень интересную экскурсию по Саратову. За 3 часа удалось посетить все значимые достопримечательности, очень хорошо продуман маршрут и соотношение пешеходной и автомобильной частей. Наилучшие рекомендации!
  • И
    Иван
    15 января 2024
    Саратов на машине времени
    Отличная экскурсия. Интересно было услышать про архитектуру города, а также посетить Дом книги.
  • Д
    Дмитрий
    20 ноября 2023
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Все очень понравилось! Вот еще бы погода не подвела….
  • Е
    Елена
    8 августа 2023
    Саратов на машине времени
    Спасибо Руслану за замечательную экскурсию! Ему удалось влюбить нас в Саратов. Обязательно приедем ещё раз!
  • О
    Ольга
    1 ноября 2022
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Всё увидела и услышала по заявленной поограмме

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомство с Саратовом
  2. Саратов глазами Остапа Бендера
  3. Обзорная экскурсия по Саратову
  4. Саратов на машине времени
Какие места ещё посмотреть в Саратове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Проспект Кирова
  3. Театральная площадь
  4. Набережная
  5. Саратовский Мост
  6. Церковь «Утоли Моя Печали»
  7. Площадь Чернышевского
Сколько стоит экскурсия по Саратову в августе 2024
Сейчас в Саратове в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 3 400 до 5 600. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Саратове на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 46 ⭐ отзывов, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам