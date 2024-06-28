Т Татьяна Знакомство с Саратовом Очень понравилась обзорная экскурсия по Саратову. Большое спасибо экскурсоводу Михаилу за интересные факты о городе, с демонстрацией очень редких исторических фотоснимков. Смогли увидеть город с разных локаций, благодаря передвижению на авто. Рекомендуем!

Г Глеб Знакомство с Саратовом Большое спасибо гиду Михаилу за очень интересную экскурсию по Саратову. За 3 часа удалось посетить все значимые достопримечательности, очень хорошо продуман маршрут и соотношение пешеходной и автомобильной частей. Наилучшие рекомендации!

И Иван Саратов на машине времени Отличная экскурсия. Интересно было услышать про архитектуру города, а также посетить Дом книги.

Д Дмитрий Саратов глазами Остапа Бендера Все очень понравилось! Вот еще бы погода не подвела….

Е Елена Саратов на машине времени Спасибо Руслану за замечательную экскурсию! Ему удалось влюбить нас в Саратов. Обязательно приедем ещё раз!