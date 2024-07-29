читать дальше Саратове:) И это всё с привязкой к месту, с показом всяческих фотографий и картинок, легко и с юмором. Несмотря на тридцатиградусную жару, время пролетело незаметно. Огромное спасибо!

Экскурсия понравилась. Такое впечатление, что Евгений может что-то рассказать даже и не про каждый дом, а про каждый квадратный сантиметр в