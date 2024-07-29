Все – экскурсии в Саратове

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Саратове, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Саратов сквозь столетия
Пешая
142 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
Завтра в 14:00
6 авг в 09:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Саратов легендарный и мистический
Пешая
87 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Саратов: между легендами и мистикой - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу загадочного Саратова, где каждый уголок хранит свою тайну. Вас ждет встреча с историей и мистикой
7 авг в 19:00
8 авг в 14:00
3 400 за всё до 10 чел.
Знакомство с древним Саратовом
Пешая
196 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
7 авг в 19:00
8 авг в 14:00
3 400 за всё до 10 чел.
Речное путешествие в «Чёрные воды»
На катере
4 часа
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по заповеднику «Чёрные воды»
Прокатитесь на скоростном катере по заповеднику «Чёрные воды», наслаждаясь красотами природы и встречая редких животных. Вечером полюбуйтесь закатом
Начало: На лодочной базе «Лодка Хаус»
Завтра в 14:00
6 авг в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.
По центру Саратова с историком
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По центру Саратова с историком: индивидуальная экскурсия
Узнайте о двух центрах Саратова, их истории и архитектуре. Прогулка с историком по ключевым достопримечательностям города, включая Крытый рынок и Дом книги
Начало: У фонтана «Одуванчик»
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
3 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    29 июля 2024
    Саратов сквозь столетия
    Евгений прекрасный гид. Было все очень познавательно и интересно. Очень рады, что знакомство с городом началось с такой замечательной экскурсии.
  • И
    Инна
    27 июля 2024
    Саратов сквозь столетия
    Экскурсия понравилась. Такое впечатление, что Евгений может что-то рассказать даже и не про каждый дом, а про каждый квадратный сантиметр в
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    Саратове:) И это всё с привязкой к месту, с показом всяческих фотографий и картинок, легко и с юмором. Несмотря на тридцатиградусную жару, время пролетело незаметно. Огромное спасибо!

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  • Д
    Денис
    26 июля 2024
    Саратов сквозь столетия
    Евгений замечательный рассказчик, информация подаётся структурировано, с юмором. Познакомил с городом и историческими персонами, от Петра I до Гагарина.

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Саратов сквозь столетия
  2. Саратов легендарный и мистический
  3. Знакомство с древним Саратовом
  4. Речное путешествие в «Чёрные воды»
  5. По центру Саратова с историком
Какие места ещё посмотреть в Саратове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Проспект Кирова
  3. Театральная площадь
  4. Набережная
  5. Саратовский Мост
  6. Церковь «Утоли Моя Печали»
  7. Площадь Чернышевского
Сколько стоит экскурсия по Саратову в августе 2024
Сейчас в Саратове в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 400 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 425 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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