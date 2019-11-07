4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти сквозь три века истории города и познакомиться со знаменитыми саратовцами

Ольга
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Ольга – ваш гид
От старейшего собора конца 17 века до жилых домов начала 20 века — вы узнаете все самое важное об архитектуре Саратова.

Я расскажу про античное наследие в классицизме, причудливые изгибы модерна и лаконичную строгость конструктивизма.

Наблюдая за сменой стилей, вы поймете, как менялась панорама города и какие люди здесь жили.

Проникнитесь историями о разных судьбах, сложившихся за стенами домов славного поволжского города.
От 2400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча ул. Московская, д. 6
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Архитектурный облик Саратова
Архитектурный облик Саратова

Что вас ожидает

От здания к зданию — история города через архитектуру
Мы встретимся у самого старого здания в городе и поговорим об основных характеристиках архитектурных стилей: классицизма и модерна, эклектики, ампира. Вы узнаете, чем балясина отличается от пилястры, что такое архитектурный ордер и что имеют в виду, когда говорят «восьмерик на четверике». Я объясню, как менялся облик города и какие исторические события были тому причиной. Шаг за шагом вы познакомитесь с главными достопримечательностями Саратова и начнете видеть в их архитектуре приметы разных стилей.

О знаменитых саратовцах и их судьбах
Не только дома, но и их жители станут героями нашего разговора. Вы узнаете о том, как потомок саратовского купца прославил свою фамилию на весь мир, зачем адвокат на лошади пытался обогнать трамвай, на какой улице жил известный архитектор Федор Шехтель и где были спрятаны миллионы купца-старообрядца. А еще заглянем в дом Михаила Устинова и поговорим о роли, которую богатейший саратовец сыграл в жизни города.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено.

Архитектурный облик Саратова
Архитектурный облик Саратова
Архитектурный облик Саратова
Архитектурный облик Саратова
Архитектурный облик Саратова
Архитектурный облик Саратова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ул. Московская, д. 6.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте, друзья! Буду рада провести для вас экскурсию по Саратову. Я люблю путешествовать по миру, но, изучая новые города и страны, я начинаю всё больше любить и узнавать родной город. Больше пяти лет занимаюсь организацией туристических поездок и экскурсий — то, что начиналось как хобби и занятие для себя и друзей, стало главной и любимой работой. В 2017 году закончила курс «Экскурсии как бизнес» школы «Вектор» консалтингового бюро «Стрелка», разработала несколько авторских экскурсий, которые и предлагаю вашему вниманию.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 ноября 2019
Очень интересно. Понравилось. Саратов очень интересен в плане изучения архитектуры
10 июля 2019
Интересная и познавательная прогулка. За короткое время мы узнали многое и многое увидели в центре Саратова. Спасибо!
13 июня 2019
Очень душевная, познавательная, интересная экскурсия! Большое спасибо Ольге за прекрасно проведённое время!
30 мая 2019
Была на экскурсии "Архитектурный облик Саратова". Спасибо большое за экскурсию Ольге! Ольга сразу расположила к себе! Экскурсия пролетела как один миг, который очень хотелось продлить! Очень содержательная экскурсия!

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