4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

От здания к зданию — история города через архитектуру

Мы встретимся у самого старого здания в городе и поговорим об основных характеристиках архитектурных стилей: классицизма и модерна, эклектики, ампира. Вы узнаете, чем балясина отличается от пилястры, что такое архитектурный ордер и что имеют в виду, когда говорят «восьмерик на четверике». Я объясню, как менялся облик города и какие исторические события были тому причиной. Шаг за шагом вы познакомитесь с главными достопримечательностями Саратова и начнете видеть в их архитектуре приметы разных стилей.

О знаменитых саратовцах и их судьбах

Не только дома, но и их жители станут героями нашего разговора. Вы узнаете о том, как потомок саратовского купца прославил свою фамилию на весь мир, зачем адвокат на лошади пытался обогнать трамвай, на какой улице жил известный архитектор Федор Шехтель и где были спрятаны миллионы купца-старообрядца. А еще заглянем в дом Михаила Устинова и поговорим о роли, которую богатейший саратовец сыграл в жизни города.