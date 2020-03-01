Выбирайте и другие экскурсии в Сарове

Что вас ожидает

Мы увидим места обитания бобров на реке Сатис, заливные луга с богатым разнотравьем и родник Серебряные Ключи, оценим глубину естественных карстовых воронок и узнаем о подземном море под городом Саров. Окажемся в настоящем вековом сосновом бору и густых ельниках. Увидим как минимум один из рукотворных прудов, большинство из которых в Сарове созданы в монастырское время.

Побываем на Ближней и Дальней Пустынках, связанных с именем Серафима Саровского. Осмотрим Саровский Свято-Успенский монастырь с разных сторон: с дороги от Пустынок, с парадной западной и крутой северной сторон. Проедем по висячему мосту через Сатис.