Выбирайте и другие экскурсии в Сарове

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Знакомство с историей и богатством закрытого города на приятной вело-прогулке по природным красотам

Тарас
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Тарас – ваш гид
Велосипед — наш лучший помощник в деле изучения Сарова и ближайших окрестностей! Во время нашего приятного знакомства с городом мы сможем поговорить о монастырском периоде истории Сарова, истории Советского атомного проекта, современном городе, природных достопримечательностях и окрестностях.
От 600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На велосипеде
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Ленина
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Велосипедный Саров
Велосипедный Саров

Что вас ожидает

Мы увидим места обитания бобров на реке Сатис, заливные луга с богатым разнотравьем и родник Серебряные Ключи, оценим глубину естественных карстовых воронок и узнаем о подземном море под городом Саров. Окажемся в настоящем вековом сосновом бору и густых ельниках. Увидим как минимум один из рукотворных прудов, большинство из которых в Сарове созданы в монастырское время.

Побываем на Ближней и Дальней Пустынках, связанных с именем Серафима Саровского. Осмотрим Саровский Свято-Успенский монастырь с разных сторон: с дороги от Пустынок, с парадной западной и крутой северной сторон. Проедем по висячему мосту через Сатис.

Организационные детали

  • Начало и окончание экскурсии — на лыжной базе, где есть возможность взять велосипед напрокат (в стоимость экскурсии прокат велосипеда не входит).
  • Также имейте ввиду, что попасть в Саров (и, соответственно, на экскурсию) без специального пропуска нельзя — город закрытый. Если вдруг у вас нет пропуска — есть вариант интереснейшей велоэкскурсии из Дивеево в район Царского скита.
Велосипедный Саров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Тарас
Тарас
Провожу активные путешествия в России от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Красной Поляны. Всегда рад гостям Сарова, с удовольствием покажу и расскажу всё самое интересное о нём и его окрестностях!
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