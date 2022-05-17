Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Обратите внимание: водная прогулка начинается в городе Себеж. До Себежа вам необходимо добраться самостоятельно.
Что вас ожидает
Инструктаж
Перед выходом капитан проведёт для вас краткий инструктаж о правилах поведения на яле, выдаст спасательные жилеты, покажет, как ими пользоваться. Расскажет, что делать, если попал в воду, как помогать при швартовке и многое другое.
Пейзажи с воды и краткий курс морского дела
Отдать швартовые! Мы пройдем под парусами около 5 морских миль (1 морская миля =1,852 км). Во время путешествия вы насладитесь видами национального парка «Себежский». Если пойдем в сторону старого города, вас будет ждать экскурс в его историю и краткий рассказ о ключевых локациях. А еще вы услышите об устройстве яла, научитесь ставить и убирать паруса и выучите самые нужные морские узлы.
Организационные детали
Водная прогулка начинается в городе Себеже, это около 180 км от Пскова. Добраться до Себежа можно на рейсовом автобусе или на своем автомобиле.
В стоимость входит аренда 1 яла с капитаном на 3 часа и спасательные жилеты. На одном яле помещается до 10 человек. Можно заказать второй ял, если ваша компания больше, доплата составит 4500 рублей за ял.
В солнечную жаркую погоду обязательны солнцезащитные средства, в прохладную и ветреную — ветровки
На яхте с вами будет один шкиперов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в городе Себеж
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Екатерина — ваша команда гидов в Себеже
Провели 6 экскурсий для 6 туристов
Мы — команда гидов из Себежа. У каждого свое направление и своя сфера ответственности. Кто-то в четвертом поколении коренной житель своей деревни, а кто-то несколько лет назад переехал с другого конца страны. Есть и те, кто уже не одно десятилетие ходит в походы по всей стране, и те, кто только в этом году открыл для себя паруса — и это стало увлечением, приносящим огромную радость. Всех нас объединяет одно: мы бесконечно увлечены, абсолютно уверены и влюблены в свой край. Всегда.