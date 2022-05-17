Плеск волн + парус, хлопающий на ветру + заповедные пейзажи Себежа = настоящее приключение! Яркие впечатления сменятся спокойным наслаждением озером. Вы проплывете вдоль городской набережной, приглядитесь к Замковой горе и берегам и острова Латрик. А наш капитан дополнит увиденное рассказом о том, как управлять яхтой, как поймать ветер и плести узлы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Обратите внимание: водная прогулка начинается в городе Себеж. До Себежа вам необходимо добраться самостоятельно.

Что вас ожидает

Инструктаж

Перед выходом капитан проведёт для вас краткий инструктаж о правилах поведения на яле, выдаст спасательные жилеты, покажет, как ими пользоваться. Расскажет, что делать, если попал в воду, как помогать при швартовке и многое другое.

Пейзажи с воды и краткий курс морского дела

Отдать швартовые! Мы пройдем под парусами около 5 морских миль (1 морская миля =1,852 км). Во время путешествия вы насладитесь видами национального парка «Себежский». Если пойдем в сторону старого города, вас будет ждать экскурс в его историю и краткий рассказ о ключевых локациях. А еще вы услышите об устройстве яла, научитесь ставить и убирать паруса и выучите самые нужные морские узлы.

Организационные детали

Водная прогулка начинается в городе Себеже, это около 180 км от Пскова. Добраться до Себежа можно на рейсовом автобусе или на своем автомобиле.

В стоимость входит аренда 1 яла с капитаном на 3 часа и спасательные жилеты. На одном яле помещается до 10 человек. Можно заказать второй ял, если ваша компания больше, доплата составит 4500 рублей за ял.

В солнечную жаркую погоду обязательны солнцезащитные средства, в прохладную и ветреную — ветровки

На яхте с вами будет один шкиперов нашей команды.