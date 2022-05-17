Под парусами по озеру Себеж

Впечатлиться панорамами на яхтенной прогулке и узнать об азах морского дела

Плеск волн + парус, хлопающий на ветру + заповедные пейзажи Себежа = настоящее приключение! Яркие впечатления сменятся спокойным наслаждением озером.

Вы проплывете вдоль городской набережной, приглядитесь к Замковой горе и берегам и острова Латрик.

А наш капитан дополнит увиденное рассказом о том, как управлять яхтой, как поймать ветер и плести узлы.
Под парусами по озеру Себеж
Под парусами по озеру Себеж
Под парусами по озеру Себеж
Под парусами по озеру Себеж
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Обратите внимание: водная прогулка начинается в городе Себеж. До Себежа вам необходимо добраться самостоятельно.

Что вас ожидает

Инструктаж

Перед выходом капитан проведёт для вас краткий инструктаж о правилах поведения на яле, выдаст спасательные жилеты, покажет, как ими пользоваться. Расскажет, что делать, если попал в воду, как помогать при швартовке и многое другое.

Пейзажи с воды и краткий курс морского дела

Отдать швартовые! Мы пройдем под парусами около 5 морских миль (1 морская миля =1,852 км). Во время путешествия вы насладитесь видами национального парка «Себежский». Если пойдем в сторону старого города, вас будет ждать экскурс в его историю и краткий рассказ о ключевых локациях. А еще вы услышите об устройстве яла, научитесь ставить и убирать паруса и выучите самые нужные морские узлы.

Организационные детали

  • Водная прогулка начинается в городе Себеже, это около 180 км от Пскова. Добраться до Себежа можно на рейсовом автобусе или на своем автомобиле.
  • В стоимость входит аренда 1 яла с капитаном на 3 часа и спасательные жилеты. На одном яле помещается до 10 человек. Можно заказать второй ял, если ваша компания больше, доплата составит 4500 рублей за ял.
  • В солнечную жаркую погоду обязательны солнцезащитные средства, в прохладную и ветреную — ветровки

На яхте с вами будет один шкиперов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в городе Себеж
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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