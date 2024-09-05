6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Погрузитесь в атмосферу старообрядческой жизни: обед из печи, мастер-класс по ткачеству и экскурсия по заповедным местам Керженца
Начало: На ул. Володарского
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Погрузитесь в историю и культуру Семёнова на индивидуальной экскурсии. Узнайте о жизни мастеров, посетите музеи и примите участие в мастер-классах
18 сен в 09:00
19 сен в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Погрузитесь в историю Семёнова, исследуйте храмы, купеческие дома и деревянное зодчество. Узнайте о жизни старообрядцев и легендах города
Начало: В Семёнове, на ул. Володарского
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 сентября 2024Наш августовский выходной прошёл в Семёнове. Вместе с Ольгой мы прогулялись по городу, посетили музей Матрёшки и Ремесленные мастерские, где
- ООльга21 августа 2024Экскурсия нам очень понравилась. Маргарита любит свой город и свое дело. Она показала нам город, рассказала об истории и современности.
- ИИрина8 августа 2024Очень интресно было, все организовано на хорошем уровне. Приятный маленький чистый красивый город! Интересный рассказ и детали про матрешку. Однозначно рекомендую к посещению!
- РРенат23 июля 2024Все было просто прекрасно!
- ИИрина3 июля 2024Удивительно чуткий и внимательный экскурсовод, учла все пожелания, встретила нас на вокзале и проводила туда же, очень гибкая - по
- ДДарья22 апреля 2024Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение! Экскурсию
- ЮЮлия22 апреля 2024Спасибо Маргарите за чудесное знакомство с Семёновым! Прекрасный гид и исследователь истории своего региона. Открыла для нас это удивительное место
- ЕЕвгения29 июня 2023Очень хочется поблагодарить чудесных людей, которые весь день дарили нам незабываемые впечатления. Организатор тура – Маргарита – замечательный гид-антрополог, глубоко погруженный
Ответы на вопросы от путешественников по Семёнову в категории «На Рождество»
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