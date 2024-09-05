На Рождество – экскурсии в Семёнове

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Семёнове, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
На машине
4 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Погрузитесь в атмосферу старообрядческой жизни: обед из печи, мастер-класс по ткачеству и экскурсия по заповедным местам Керженца
Начало: На ул. Володарского
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
На машине
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Погрузитесь в историю и культуру Семёнова на индивидуальной экскурсии. Узнайте о жизни мастеров, посетите музеи и примите участие в мастер-классах
18 сен в 09:00
19 сен в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Пешая
4 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Погрузитесь в историю Семёнова, исследуйте храмы, купеческие дома и деревянное зодчество. Узнайте о жизни старообрядцев и легендах города
Начало: В Семёнове, на ул. Володарского
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 сентября 2024
    Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
    Наш августовский выходной прошёл в Семёнове. Вместе с Ольгой мы прогулялись по городу, посетили музей Матрёшки и Ремесленные мастерские, где
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    сами расписали Матрешек и досочки. День был очень насыщенный. Маршрут продуман и чётко организован. Не забыли вкусно пообедать и пофоткаться на Семеновском пруду с фонтанами. Даже маленький ребёнок все выдержал и был заинтересован. В мастерской нам продемонстрировали весь процесс изготовления ложки, а второй этаж с его сказочными залами и экспозициями оставил ощущение тепла, уюта и душевности. Чтобы прикоснуться к тонкостям ремёсел специально для нас, в выходной день были приглашены несколько сотрудников (это молодой мастер станков, виртуозно выточивший ложку на станках, пожилой мастер, который сделал всё тоже самое но дедовским методом, на пенёчке, а также художница, которая дала нам мастер класс по росписи матрёшек). График экскурсии был достаточно гибким и лояльным даже к самым юным экскурсантам. Спасибо Ольге за приятное знакомство с городом Семёнов.

    Наш августовский выходной прошёл в Семёнове. Вместе с Ольгой мы прогулялись по городу, посетили музей МатрёшкиНаш августовский выходной прошёл в Семёнове. Вместе с Ольгой мы прогулялись по городу, посетили музей МатрёшкиНаш августовский выходной прошёл в Семёнове. Вместе с Ольгой мы прогулялись по городу, посетили музей МатрёшкиНаш августовский выходной прошёл в Семёнове. Вместе с Ольгой мы прогулялись по городу, посетили музей МатрёшкиНаш августовский выходной прошёл в Семёнове. Вместе с Ольгой мы прогулялись по городу, посетили музей МатрёшкиНаш августовский выходной прошёл в Семёнове. Вместе с Ольгой мы прогулялись по городу, посетили музей МатрёшкиНаш августовский выходной прошёл в Семёнове. Вместе с Ольгой мы прогулялись по городу, посетили музей МатрёшкиНаш августовский выходной прошёл в Семёнове. Вместе с Ольгой мы прогулялись по городу, посетили музей МатрёшкиНаш августовский выходной прошёл в Семёнове. Вместе с Ольгой мы прогулялись по городу, посетили музей МатрёшкиНаш августовский выходной прошёл в Семёнове. Вместе с Ольгой мы прогулялись по городу, посетили музей Матрёшки
  • О
    Ольга
    21 августа 2024
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Экскурсия нам очень понравилась. Маргарита любит свой город и свое дело. Она показала нам город, рассказала об истории и современности.
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    Мы были на фабрике, где нам показали весь технологический процесс производства и росписи изделий из дерева. В деревне мы смогли пообщаться с хозяйкой избы, приобщиться к домовому ткачеству и очень вкусно и сытно пообедать. Провели день в приятной душевной обстановке и обогатились знаниями о Семенове, быте и бытности старообрядцев.

    Экскурсия нам очень понравилась. Маргарита любит свой город и свое дело. Она показала нам город, рассказалаЭкскурсия нам очень понравилась. Маргарита любит свой город и свое дело. Она показала нам город, рассказала
  • И
    Ирина
    8 августа 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Очень интресно было, все организовано на хорошем уровне. Приятный маленький чистый красивый город! Интересный рассказ и детали про матрешку. Однозначно рекомендую к посещению!
  • Р
    Ренат
    23 июля 2024
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Все было просто прекрасно!
  • И
    Ирина
    3 июля 2024
    Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
    Удивительно чуткий и внимательный экскурсовод, учла все пожелания, встретила нас на вокзале и проводила туда же, очень гибкая - по
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    ходу экскурсии меняли маршрут, как было удобно. Давала много академической и прикладной информации, хорошо спланированный маршрут, с красивыми видами, весь рассказ пронизан любовью и интересом к своему городу и делу. Приятным бонусом была добавлена возможность искупаться в реке Керженец. Изюминкой экскурсии было посещение предприятия по производству ложек, матрешек, игрушек…. - если есть возможность, всем рекомендую его к посещению, живое погружение в процесс производства намного интереснее энциклопедических знаний, которые вы получите в музее матрешки, например)

  • Д
    Дарья
    22 апреля 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение! Экскурсию
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    нам провела Маргарита - потрясающий гид! Кажется, она знает все о городе и регионе. Маргарита дала нам советы, где поесть, где купить сувениры, рассказала об истории города, показала его интересные места на прогулке. Мы узнали, откуда пошло слово «тарабарщина» и как ощущается удар лестовокой:) Гид глубоко погружена в тему старообрядцев, очень интересно и со знанием дела рассказывает о них. Сам город произвёл впечатление - чистый, уютный, ощущение другого века. Рекомендую всем съездить в Семёнов (очень удобно добираться из Н. Новгорода на электричке) и сходить на эту экскурсию - она того стоит!

    Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Спасибо Маргарите за чудесное знакомство с Семёновым! Прекрасный гид и исследователь истории своего региона. Открыла для нас это удивительное место
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    - родину старообрядцев, ремесленников и поэтов! Кажется нашу проводницу знают и ценят все жители Семёнова и с удовольствием слушают экскурсию вместе с нами. Спасибо за это теплое знакомство с городом и его талантливыми жителями, которые любят своё дело! Хочется вернуться ещё раз и узнать это место и его историю ещё глубже!

  • Е
    Евгения
    29 июня 2023
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Очень хочется поблагодарить чудесных людей, которые весь день дарили нам незабываемые впечатления. Организатор тура – Маргарита – замечательный гид-антрополог, глубоко погруженный
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    в историю родного края, болеющая за него всей душой. Показала нам Семёнов, очень уютный, компактный уездный городок, такой тёплый и душевный. Семёнов открылся нам именно с этой стороны, так как именно благодаря Маргарите мы смотрели в его душу и замечали детали, которые скрылись бы от наших неопытных глаз, гуляй мы самостоятельно. Маргарита рассказала очень много про старообрядчество. И даже это «много» - лишь капля тех глубоких знаний, что хранит Маргарита. Были мы на святом источнике, и наконец-то я узнала, что такое - «кисельные реки, молочные берега». Век живи, век учись. К сожалению, не увидели старообрядческую церковь. Не успели. Отдельное спасибо Вам, Маргарита, за стихи. От чистого сердца. Буквально на днях один из них нам вспомнился и даже помог в жизненной ситуации. Благодарю. Были на мастер-классе у замечательного мастера Вениамина Сиротина – человека, болеющего всей душой за сохранение народных промыслов на родной земле, за популяризацию этого вида творчества в самом творческом смысле этого слова. Можно сколько угодно строить заводы, заменяя машинами людей. Но самые лучшие вещи, служащие во благо их обладателей - это вещи, сделанные с душой. Сами с детьми попробовали сделать ложку. Дети узнали откуда пошло выражение «бить баклуши» и «бездарь». Очень гостеприимная лавочка-мастерская у Вениамина. Очень рекомендую! А в завершение нашей поездки мы отправились в деревеньку Зубово на мастер-класс к ткачихе Надежде. Для деток – Надежда Анатольевна. Где мы не только соткали салфеточку сами (в 8 рук – очень удобно), но ещё и ангелочков-оберегов наделали. И. Самое впечатляющее для детей. Да чего греха таить – для городских взрослых – обед из печи. Обед был просто выше всяких похвал! Кулинарное мастерство Надежды – это… Это… Слов не находится подходящих. Щи, котлеты с картошкой и грибной подливой, малосольные огурчики с помидорками, салатик со свежесорванной зеленью. Четверговая соль. Первый раз видели, слышали и пробовали. Наитончайшие блины с перетёртой с сахаром свежей клубничкой. И чай из трав… Поспать очень хотелось после такого сытного обеда. А ещё у Надежды есть банька – русская, настоящая. И полки со свежескошенной травой… Но это уже совсем другая история, которую нам тоже нужно будет освоить. В общем, это другой мир! Прям как у К. С. Льюиса – «Лев, колдунья и платяной шкаф». К счастью, без колдуньи. В общем, эмоций море. И не обязательно ехать за ними за тридевять земель. У нас и родная земля – гостеприимная и необследованная! Вениамин, Маргарита, Надежда, благодарю от души!

Ответы на вопросы от путешественников по Семёнову в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Семёнове
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
  2. Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
  3. Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Какие места ещё посмотреть в Семёнове
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Старообрядческая церковь
  2. Храм Владимирской иконы Божией Матери
Сколько стоит экскурсия по Семёнову в сентябре 2024
Сейчас в Семёнове в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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