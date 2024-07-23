Все – экскурсии в Семёнове

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Семёнове, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Погрузитесь в историю Семёнова, исследуйте храмы, купеческие дома и деревянное зодчество. Узнайте о жизни старообрядцев и легендах города
Начало: В Семёнове, на ул. Володарского
Завтра в 14:00
7 авг в 09:00
от 5 000 за всё до 8 чел.
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
На машине
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Индивидуальная экскурсия по Семёнову и его окрестностям. Погружение в историю старообрядцев и их традиции
8 авг в 09:30
9 авг в 09:30
от 11 000 за всё до 3 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
На машине
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Погрузитесь в атмосферу старообрядческой жизни: обед из печи, мастер-класс по ткачеству и экскурсия по заповедным местам Керженца
Начало: На ул. Володарского
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Ренат
    23 июля 2024
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Все было просто прекрасно!
  • А
    Александра
    21 июля 2024
    Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
    Очень понравился маршрут, посетите его, если хотите больше и лучше узнать о людях: как и где они жили раньше и
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    живут сейчас. Возьмите обед - это будет вкусная передышка и время интересных разговоров за чашкой ароматного чая из самовара. Если будет экскурсия в мастерскую - загляните в сувенирный магазин, много красивых вещей по удивительно приятным ценам)

    Очень понравился маршрут, посетите его, если хотите больше и лучше узнать о людях: как и гдеОчень понравился маршрут, посетите его, если хотите больше и лучше узнать о людях: как и гдеОчень понравился маршрут, посетите его, если хотите больше и лучше узнать о людях: как и гдеОчень понравился маршрут, посетите его, если хотите больше и лучше узнать о людях: как и гдеОчень понравился маршрут, посетите его, если хотите больше и лучше узнать о людях: как и гдеОчень понравился маршрут, посетите его, если хотите больше и лучше узнать о людях: как и где
  • Д
    Дарья
    22 апреля 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение! Экскурсию
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    нам провела Маргарита - потрясающий гид! Кажется, она знает все о городе и регионе. Маргарита дала нам советы, где поесть, где купить сувениры, рассказала об истории города, показала его интересные места на прогулке. Мы узнали, откуда пошло слово «тарабарщина» и как ощущается удар лестовокой:) Гид глубоко погружена в тему старообрядцев, очень интересно и со знанием дела рассказывает о них. Сам город произвёл впечатление - чистый, уютный, ощущение другого века. Рекомендую всем съездить в Семёнов (очень удобно добираться из Н. Новгорода на электричке) и сходить на эту экскурсию - она того стоит!

    Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Спасибо Маргарите за чудесное знакомство с Семёновым! Прекрасный гид и исследователь истории своего региона. Открыла для нас это удивительное место
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    - родину старообрядцев, ремесленников и поэтов! Кажется нашу проводницу знают и ценят все жители Семёнова и с удовольствием слушают экскурсию вместе с нами. Спасибо за это теплое знакомство с городом и его талантливыми жителями, которые любят своё дело! Хочется вернуться ещё раз и узнать это место и его историю ещё глубже!

  • О
    Оксана
    13 апреля 2024
    Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
    Благодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памяти. Мы познакомились с потрясающими
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    людьми, которые любят свое дело, сохраняют традиции и самобытный уклад жизни. И они настоящие, увлеченные. А еще это очень гостеприимные люди. С Маргаритой мы соприкоснулись с темой нижегородского старообрядчества. Здесь Маргарите можно задавать любые вопросы, она владеет материалом профессионально. И доступно объясняет, знакомит, раскрывает, показывает и погружает в тему. Отдельная благодарность за возможность пообщаться с жительницей одной из деревни, бабой Настей, за ее частушки и песни. За сытый обед из русской печи, соленые огурчики, блины… и, конечно, сало «ум отъешь». За знакомство с мастером Вениамином и его делом по изготовлению ложек и деревянных фигур. За стихи и старые фотографии на протяжении всей дороги… Рекомендую путешествие с Маргаритой, как перезагрузку, как возвращение к своим корням.

    Благодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памятиБлагодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памятиБлагодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памятиБлагодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памяти
  • М
    Мария
    26 марта 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Благодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мир и пространство, как будто место
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    из детства. Туда, где люди простые, а жизнь неторопливая и спокойная… Мы прогулялись по тихим улочкам со старинными домами, украшенными ажурными наличниками, вдохнули чистый воздух (особенно по сравнению со столицей) с нотками сладких бынных дымков,насладились звоном колоколов. А какое в Семёнове вкусное местное мороженое! То самое из детства, настоящий сливочный пломбир. Узнали очень много информации про историю города, известных людях, про старообрядческий храм,промыслы, заглянули в монастырь, осмотрели бывший склеп и купеческий флигель, деревянные терема. Во время экскурсии нам показывали наглядные материалы, редкие фотографии, интересные экспонаты. Наталья встретила на Вокзале у храма Всех Святых, рассказала историю постройки и об известных людях этого места. В городе везде чисто,опрятно,есть приятные кафе,где можно перекусить пирожком, попить чаю в приятной атмосфере. Видно как экскурсовод любит свой город и бережно относится к месту. Материал подаёт интересно, структурированно, сопровождая стихами и легендами(что очень украшает). Если хотите отдохнуть душой, то это та самая экскурсия) Ещё раз благодарим Наталью за профессионализм,душевность и любовь к своему делу!

    Благодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мирБлагодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мирБлагодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мирБлагодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мирБлагодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мир
  • Е
    Евгения
    29 июня 2023
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Очень хочется поблагодарить чудесных людей, которые весь день дарили нам незабываемые впечатления. Организатор тура – Маргарита – замечательный гид-антрополог, глубоко погруженный
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    в историю родного края, болеющая за него всей душой. Показала нам Семёнов, очень уютный, компактный уездный городок, такой тёплый и душевный. Семёнов открылся нам именно с этой стороны, так как именно благодаря Маргарите мы смотрели в его душу и замечали детали, которые скрылись бы от наших неопытных глаз, гуляй мы самостоятельно. Маргарита рассказала очень много про старообрядчество. И даже это «много» - лишь капля тех глубоких знаний, что хранит Маргарита. Были мы на святом источнике, и наконец-то я узнала, что такое - «кисельные реки, молочные берега». Век живи, век учись. К сожалению, не увидели старообрядческую церковь. Не успели. Отдельное спасибо Вам, Маргарита, за стихи. От чистого сердца. Буквально на днях один из них нам вспомнился и даже помог в жизненной ситуации. Благодарю. Были на мастер-классе у замечательного мастера Вениамина Сиротина – человека, болеющего всей душой за сохранение народных промыслов на родной земле, за популяризацию этого вида творчества в самом творческом смысле этого слова. Можно сколько угодно строить заводы, заменяя машинами людей. Но самые лучшие вещи, служащие во благо их обладателей - это вещи, сделанные с душой. Сами с детьми попробовали сделать ложку. Дети узнали откуда пошло выражение «бить баклуши» и «бездарь». Очень гостеприимная лавочка-мастерская у Вениамина. Очень рекомендую! А в завершение нашей поездки мы отправились в деревеньку Зубово на мастер-класс к ткачихе Надежде. Для деток – Надежда Анатольевна. Где мы не только соткали салфеточку сами (в 8 рук – очень удобно), но ещё и ангелочков-оберегов наделали. И. Самое впечатляющее для детей. Да чего греха таить – для городских взрослых – обед из печи. Обед был просто выше всяких похвал! Кулинарное мастерство Надежды – это… Это… Слов не находится подходящих. Щи, котлеты с картошкой и грибной подливой, малосольные огурчики с помидорками, салатик со свежесорванной зеленью. Четверговая соль. Первый раз видели, слышали и пробовали. Наитончайшие блины с перетёртой с сахаром свежей клубничкой. И чай из трав… Поспать очень хотелось после такого сытного обеда. А ещё у Надежды есть банька – русская, настоящая. И полки со свежескошенной травой… Но это уже совсем другая история, которую нам тоже нужно будет освоить. В общем, это другой мир! Прям как у К. С. Льюиса – «Лев, колдунья и платяной шкаф». К счастью, без колдуньи. В общем, эмоций море. И не обязательно ехать за ними за тридевять земель. У нас и родная земля – гостеприимная и необследованная! Вениамин, Маргарита, Надежда, благодарю от души!

  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2023
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    В целом очень довольны остались Одна из наиболее интересных экскурсий была Глубокая экскурсия, очень душевная хозяйка, вкусный обед, детям очень понравилось попробовать работать на ткацких станках!

Ответы на вопросы от путешественников по Семёнову в категории «Все»

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  3. В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
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  2. Храм Владимирской иконы Божией Матери
Сколько стоит экскурсия по Семёнову в августе 2024
Сейчас в Семёнове в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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