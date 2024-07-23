2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Погрузитесь в историю Семёнова, исследуйте храмы, купеческие дома и деревянное зодчество. Узнайте о жизни старообрядцев и легендах города
Начало: В Семёнове, на ул. Володарского
Завтра в 14:00
7 авг в 09:00
от 5 000₽ за всё до 8 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Индивидуальная экскурсия по Семёнову и его окрестностям. Погружение в историю старообрядцев и их традиции
8 авг в 09:30
9 авг в 09:30
от 11 000₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Погрузитесь в атмосферу старообрядческой жизни: обед из печи, мастер-класс по ткачеству и экскурсия по заповедным местам Керженца
Начало: На ул. Володарского
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРенат23 июля 2024Все было просто прекрасно!
- ААлександра21 июля 2024Очень понравился маршрут, посетите его, если хотите больше и лучше узнать о людях: как и где они жили раньше и
- ДДарья22 апреля 2024Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение! Экскурсию
- ЮЮлия22 апреля 2024Спасибо Маргарите за чудесное знакомство с Семёновым! Прекрасный гид и исследователь истории своего региона. Открыла для нас это удивительное место
- ООксана13 апреля 2024Благодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памяти. Мы познакомились с потрясающими
- ММария26 марта 2024Благодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мир и пространство, как будто место
- ЕЕвгения29 июня 2023Очень хочется поблагодарить чудесных людей, которые весь день дарили нам незабываемые впечатления. Организатор тура – Маргарита – замечательный гид-антрополог, глубоко погруженный
- ДДмитрий1 июня 2023В целом очень довольны остались Одна из наиболее интересных экскурсий была Глубокая экскурсия, очень душевная хозяйка, вкусный обед, детям очень понравилось попробовать работать на ткацких станках!
Ответы на вопросы от путешественников по Семёнову в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Семёнову в августе 2024
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