Н Наталья Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки Замечательная экскурсия! 2 часа прошли на одном дыхании. Узнали много интересного о прошлом и настоящем города. Спасибо.

А Анна Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки Чувствуется у Михаила любовь к родному городу и нас он приворожил интересными рассказами, наглядно показывая по пути следования исторические объекты. Спасибо за подарочки, они замечательны, докупили себе еще

С Светлана К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов Спасибо Роману за интереснейшую экскурсию. Роман показал нам скиты и храмы, рассказал их историю и мы погрузилась в атмосферу того времени. Прекрасный знаток истории своего города и очень интересный рассказчик. Экскурсия была интересна и детям, и взрослым.

Н Наталья Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки Очень необычная экскурсия. Экскурсия о домах и людях, благодаря которым мы сегодня можем видеть парадный Сергиев Посад! Михаил отличный собеседник! Прогулка прошла легко, непринужденно и очень интересно!! И здорово, что именно с такой экскурсии мы начали знакомство с этим городком!!

О Оксана Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания Большое спасибо Дмитрию. Такого увлекательного, эрудированного и артистичного экскурсовода мы не встречали. Эмоциональный диалог в ходе путешествия, как увлекатеььная игра не позволили нам ни на минуту не подалеть о проведенном времени. Мы влюбились во все. Спасибо

A Anna К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов Роман отличный рассказчик, очень увлечен историей Лавры и стремится показать и рассказать все, что знает! Некоторые места без него мы бы сами не нашли. Всем рекомендую!

О Оксана К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов Благодарим Романа за экскурсию - было интересно!

О Оксана Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания читать дальше дела. Экскурсия прошла на одном дыхании, часы пролетели не заметно. Открыли для себя новые прекрасные, святые места, узнали исторические факты, отлично провели время и получили замечательные эмоции. Очень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчик, разносторонний человек, знаток своего