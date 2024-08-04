Что ещё посмотреть – экскурсии в Сергиевом Посаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Сергиевом Посаде, цены от 3 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Пешая
скидка
10%
132 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Узнать историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста
Начало: У памятника родителям Сергия Радонежского
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
52004 680 за всё до 8 чел.
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
На машине
35 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания - индивидуальная экскурсия
Необязательно ехать на Кавказ, чтобы увидеть водопады. В Сергиевом Посаде есть уникальный источник и монастырь с пещерами, который стоит посетить
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:30
6 990 за всё до 4 чел.
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Пешая
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии
Завтра в 11:00
6 авг в 13:00
3 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 августа 2024
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Замечательная экскурсия! 2 часа прошли на одном дыхании. Узнали много интересного о прошлом и настоящем города. Спасибо.
  • А
    Анна
    23 июля 2024
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Чувствуется у Михаила любовь к родному городу и нас он приворожил интересными рассказами, наглядно показывая по пути следования исторические объекты. Спасибо за подарочки, они замечательны, докупили себе еще
  • С
    Светлана
    22 июля 2024
    К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
    Спасибо Роману за интереснейшую экскурсию. Роман показал нам скиты и храмы, рассказал их историю и мы погрузилась в атмосферу того времени. Прекрасный знаток истории своего города и очень интересный рассказчик. Экскурсия была интересна и детям, и взрослым.
  • Н
    Наталья
    20 июля 2024
    Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
    Очень необычная экскурсия. Экскурсия о домах и людях, благодаря которым мы сегодня можем видеть парадный Сергиев Посад! Михаил отличный собеседник! Прогулка прошла легко, непринужденно и очень интересно!! И здорово, что именно с такой экскурсии мы начали знакомство с этим городком!!
    Очень необычная экскурсия. Экскурсия о домах и людях, благодаря которым мы сегодня можем видеть парадный СергиевОчень необычная экскурсия. Экскурсия о домах и людях, благодаря которым мы сегодня можем видеть парадный СергиевОчень необычная экскурсия. Экскурсия о домах и людях, благодаря которым мы сегодня можем видеть парадный СергиевОчень необычная экскурсия. Экскурсия о домах и людях, благодаря которым мы сегодня можем видеть парадный СергиевОчень необычная экскурсия. Экскурсия о домах и людях, благодаря которым мы сегодня можем видеть парадный Сергиев
  • О
    Оксана
    10 июля 2024
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Большое спасибо Дмитрию. Такого увлекательного, эрудированного и артистичного экскурсовода мы не встречали. Эмоциональный диалог в ходе путешествия, как увлекатеььная игра не позволили нам ни на минуту не подалеть о проведенном времени. Мы влюбились во все. Спасибо
  • A
    Anna
    11 июня 2024
    К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
    Роман отличный рассказчик, очень увлечен историей Лавры и стремится показать и рассказать все, что знает! Некоторые места без него мы бы сами не нашли. Всем рекомендую!
    Роман отличный рассказчик, очень увлечен историей Лавры и стремится показать и рассказать все, что знает!Роман отличный рассказчик, очень увлечен историей Лавры и стремится показать и рассказать все, что знает!
  • О
    Оксана
    8 июня 2024
    К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
    Благодарим Романа за экскурсию - было интересно!
  • О
    Оксана
    13 сентября 2023
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Очень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчик, разносторонний человек, знаток своего
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    дела. Экскурсия прошла на одном дыхании, часы пролетели не заметно. Открыли для себя новые прекрасные, святые места, узнали исторические факты, отлично провели время и получили замечательные эмоции.

    Очень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчикОчень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчикОчень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчикОчень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчикОчень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчикОчень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчикОчень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчикОчень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчик
  • О
    Ольга
    11 июня 2023
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Замечательная экскурсия! Очень интересно, познавательно, необыкновенные исторические места. Дмитрий супер гид👍🏻👍🏻👍🏻
    Замечательная экскурсия! Очень интересно, познавательно, необыкновенные исторические места. Дмитрий супер гид👍🏻👍🏻👍🏻Замечательная экскурсия! Очень интересно, познавательно, необыкновенные исторические места. Дмитрий супер гид👍🏻👍🏻👍🏻Замечательная экскурсия! Очень интересно, познавательно, необыкновенные исторические места. Дмитрий супер гид👍🏻👍🏻👍🏻Замечательная экскурсия! Очень интересно, познавательно, необыкновенные исторические места. Дмитрий супер гид👍🏻👍🏻👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
  2. Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
  3. К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в августе 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 6 990 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 189 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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