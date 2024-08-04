скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Узнать историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста
Начало: У памятника родителям Сергия Радонежского
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
52004 680₽ за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВодопад Гремячий ключ и русская Гефсимания - индивидуальная экскурсия
Необязательно ехать на Кавказ, чтобы увидеть водопады. В Сергиевом Посаде есть уникальный источник и монастырь с пещерами, который стоит посетить
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:30
6 990₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии
Завтра в 11:00
6 авг в 13:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 августа 2024Замечательная экскурсия! 2 часа прошли на одном дыхании. Узнали много интересного о прошлом и настоящем города. Спасибо.
- ААнна23 июля 2024Чувствуется у Михаила любовь к родному городу и нас он приворожил интересными рассказами, наглядно показывая по пути следования исторические объекты. Спасибо за подарочки, они замечательны, докупили себе еще
- ССветлана22 июля 2024Спасибо Роману за интереснейшую экскурсию. Роман показал нам скиты и храмы, рассказал их историю и мы погрузилась в атмосферу того времени. Прекрасный знаток истории своего города и очень интересный рассказчик. Экскурсия была интересна и детям, и взрослым.
- ННаталья20 июля 2024Очень необычная экскурсия. Экскурсия о домах и людях, благодаря которым мы сегодня можем видеть парадный Сергиев Посад! Михаил отличный собеседник! Прогулка прошла легко, непринужденно и очень интересно!! И здорово, что именно с такой экскурсии мы начали знакомство с этим городком!!
- ООксана10 июля 2024Большое спасибо Дмитрию. Такого увлекательного, эрудированного и артистичного экскурсовода мы не встречали. Эмоциональный диалог в ходе путешествия, как увлекатеььная игра не позволили нам ни на минуту не подалеть о проведенном времени. Мы влюбились во все. Спасибо
- AAnna11 июня 2024Роман отличный рассказчик, очень увлечен историей Лавры и стремится показать и рассказать все, что знает! Некоторые места без него мы бы сами не нашли. Всем рекомендую!
- ООксана8 июня 2024Благодарим Романа за экскурсию - было интересно!
- ООксана13 сентября 2023Очень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчик, разносторонний человек, знаток своего
- ООльга11 июня 2023Замечательная экскурсия! Очень интересно, познавательно, необыкновенные исторические места. Дмитрий супер гид👍🏻👍🏻👍🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Что ещё посмотреть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в августе 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 6 990 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 189 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Сергиевом Посаде на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 189 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь