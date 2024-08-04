2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборСергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
6 авг в 15:00
7 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Узнать историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста
Начало: У памятника родителям Сергия Радонежского
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
52004 680₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии
Завтра в 11:00
6 авг в 13:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборИстория и символы Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде
Посетите Троице-Сергиеву лавру и узнайте, как непроходимая чаща леса стала духовным центром страны. Увидите иконостас Рублева и Колокольню XVIII века
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
10 авг в 12:00
17 авг в 12:00
1 170₽ за человека
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Стефано-Махрищский монастырь
Посетить древнюю обитель, набрать воды в святом источнике и полюбоваться окрестностями Махры
Начало: В Сергиевом Посаде
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 августа 2024Замечательная экскурсия! 2 часа прошли на одном дыхании. Узнали много интересного о прошлом и настоящем города. Спасибо.
- ММарина31 июля 2024Анна-изумительный экскурсовод,время пролетело незаметно,дети,что тоже немаловажно,в восторге(возраста 9 10 и 12). жалеем,что по Лавре ходили не с ней. Узнали много нового и интересного.
- ООльга29 июля 2024Анна провела для нас замечательную экскурсию, интересно было и взрослым и детям. Советую обращаться к Анне, если будете в городе!
- ЮЮлия28 июля 2024Анна, огромное спасибо!!!! Нам очень понравилась экскурсия.
- ИИрина28 июля 2024Экскурсию вел Сергей. Всё понравилось, спасибо
- ААнна23 июля 2024Чувствуется у Михаила любовь к родному городу и нас он приворожил интересными рассказами, наглядно показывая по пути следования исторические объекты. Спасибо за подарочки, они замечательны, докупили себе еще
- ССветлана22 июля 2024Спасибо Роману за интереснейшую экскурсию. Роман показал нам скиты и храмы, рассказал их историю и мы погрузилась в атмосферу того времени. Прекрасный знаток истории своего города и очень интересный рассказчик. Экскурсия была интересна и детям, и взрослым.
- ООльга22 июля 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия. Огромная благодарность Сергею за отличную подачу материалы, полезные комментарии и полную картину. За короткое время без суеты познакомились со всеми основными объектами Лавры и получили позитивный настрой для дальнейшего знакомства с достопримечательностями города.
- ААнастасия20 июля 2024Хорошая экскурсия и по длительности и по содержанию и по темпу. Единственный нюанс - аппаратура. Во время пути от точки
- ННаталья20 июля 2024Очень необычная экскурсия. Экскурсия о домах и людях, благодаря которым мы сегодня можем видеть парадный Сергиев Посад! Михаил отличный собеседник! Прогулка прошла легко, непринужденно и очень интересно!! И здорово, что именно с такой экскурсии мы начали знакомство с этим городком!!
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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