Н Наталья Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки Замечательная экскурсия! 2 часа прошли на одном дыхании. Узнали много интересного о прошлом и настоящем города. Спасибо.

М Марина Сергиев Посад: с горки на горку Анна-изумительный экскурсовод,время пролетело незаметно,дети,что тоже немаловажно,в восторге(возраста 9 10 и 12). жалеем,что по Лавре ходили не с ней. Узнали много нового и интересного.

О Ольга Сергиев Посад: с горки на горку Анна провела для нас замечательную экскурсию, интересно было и взрослым и детям. Советую обращаться к Анне, если будете в городе!

Ю Юлия Сергиев Посад: с горки на горку Анна, огромное спасибо!!!! Нам очень понравилась экскурсия.

И Ирина История и символы Троице-Сергиевой лавры Экскурсию вел Сергей. Всё понравилось, спасибо

А Анна Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки Чувствуется у Михаила любовь к родному городу и нас он приворожил интересными рассказами, наглядно показывая по пути следования исторические объекты. Спасибо за подарочки, они замечательны, докупили себе еще

С Светлана К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов Спасибо Роману за интереснейшую экскурсию. Роман показал нам скиты и храмы, рассказал их историю и мы погрузилась в атмосферу того времени. Прекрасный знаток истории своего города и очень интересный рассказчик. Экскурсия была интересна и детям, и взрослым.

О Ольга История и символы Троице-Сергиевой лавры Очень интересная и насыщенная экскурсия. Огромная благодарность Сергею за отличную подачу материалы, полезные комментарии и полную картину. За короткое время без суеты познакомились со всеми основными объектами Лавры и получили позитивный настрой для дальнейшего знакомства с достопримечательностями города.

А Анастасия История и символы Троице-Сергиевой лавры читать дальше к точке у меня не было слышно экскурсовода совсем, либо с перебоями. Но в целом, это не мешало, главное - не отставать, и в условии огромного количества людей в лавре - это лучше чем без наушников совсем. Хорошая экскурсия и по длительности и по содержанию и по темпу. Единственный нюанс - аппаратура. Во время пути от точки