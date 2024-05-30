1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Сергиев Посад: полное погружение
Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского
Начало: На Красногорской площади
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
От Радонежа до Маковца
Начало: Памятник Преподобному Сергию Радонежскому
Расписание: По воскресеньям в 12.00.
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
6 200₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
10 часов
Автопутешествие по святыням и усадьбам: Мураново, Абрамцево, Сергиев Посад
Погрузитесь в мир русского искусства и духовности с индивидуальным трансфером по знаковым местам
Начало: Г. Москва, метро Коломенское или метро ВДНХ
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Квест
6 часов
Поход-квест «Дороги Смутного времени» в Сергиевом Посаде
Погрузитесь в атмосферу Смутного времени и откройте для себя тайны прошлого на увлекательной квест-экскурсии в Сергиевом Посаде
Начало: У ж/д станции «Семхоз»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
25002 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил30 мая 2024Мы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиозным уклоном, но так и
- ООльга10 мая 2024Большое спасибо Алексею. Маршрут, который он предлагает, уникален. Очень интересно познакомиться со святынями в окрестностях Сергиева Посада. Сам Алексей очень
- ООлег10 мая 2024Очень рекомендую
- ЮЮлия7 января 2024Большое спасибо Ксении за очень информативный маршрут. Увидели и услышали всё, что хотели узнать о Преподобном Сергии Радонежском и Святых местах, связанных с его именем и семьей. Побывали в удивительных местах и испытали желание к ним вернуться.
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «На весь день»
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