Экскурсии на 1 день в Сергиевом Посаде

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Сергиевом Посаде, цены от 2 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сергиев Посад: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
78 отзывов
Сергиев Посад: полное погружение
Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского
Начало: На Красногорской площади
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
6 500 за всё до 4 чел.
От Радонежа до Маковца
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
От Радонежа до Маковца
Начало: Памятник Преподобному Сергию Радонежскому
Расписание: По воскресеньям в 12.00.
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
6 200 за всё до 40 чел.
Автопутешествие Мураново - Абрамцево - Сергиев Посад - Гремячий Ключ
Индивидуальная
10 часов
Автопутешествие по святыням и усадьбам: Мураново, Абрамцево, Сергиев Посад
Погрузитесь в мир русского искусства и духовности с индивидуальным трансфером по знаковым местам
Начало: Г. Москва, метро Коломенское или метро ВДНХ
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Поход-квест «Дороги Смутного времени»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
6 часов
Поход-квест «Дороги Смутного времени» в Сергиевом Посаде
Погрузитесь в атмосферу Смутного времени и откройте для себя тайны прошлого на увлекательной квест-экскурсии в Сергиевом Посаде
Начало: У ж/д станции «Семхоз»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
25002 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    30 мая 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Мы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиозным уклоном, но так и
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    было задумано. Много информации, очень интересно и познавательно. Алексей рассказывает со знанием материала и конечно отвечает на вопросы. Пересказать экскурсию, к сожалению, невозможно… В какой-то мере это маленькое путешествие в духовную жизнь, но с красивыми природными пейзажами. Мы остались очень довольны, большое спасибо!!! Желаем Алексею новых интересных идей! А теперь несколько слов от второй половинки. Экскурсия очень живописная. Рассказчик Алексей великолепный, знание истории, замечательные виды, любовь к этому чудесному краю, в котором он живёт и работает никого не оставит равнодушным. И отдельное спасибо за ответы на вопросы.

    Мы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиознымМы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиознымМы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиозным
  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Большое спасибо Алексею. Маршрут, который он предлагает, уникален. Очень интересно познакомиться со святынями в окрестностях Сергиева Посада. Сам Алексей очень
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    добросердечный, приятный в общении, глубоко интересующийся историей и богословием. Экскурсия заняла чуть больше заявленного времени. Мы получили большой объём интересной информации. Впечатления не отпускают четвёртый день. Я уже заказала рекомендованную Алексеем книгу о Сергие Радонежском из серии ЖЗЛ. СПАСИБО большое Алексей за Ваш профессионализм, за то, что Вы такой настоящий. Обязательно будем рекомендовать именно эту экскурсию друзьям.

  • О
    Олег
    10 мая 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Очень рекомендую
  • Ю
    Юлия
    7 января 2024
    От Радонежа до Маковца
    Большое спасибо Ксении за очень информативный маршрут. Увидели и услышали всё, что хотели узнать о Преподобном Сергии Радонежском и Святых местах, связанных с его именем и семьей. Побывали в удивительных местах и испытали желание к ним вернуться.

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сергиев Посад: полное погружение
  2. От Радонежа до Маковца
  3. Автопутешествие Мураново - Абрамцево - Сергиев Посад - Гремячий Ключ
  4. Поход-квест «Дороги Смутного времени»
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 2 000 до 15 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Сергиев Посад на 1 день, гиды Сергиева Посада подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Сергиев Посад так, как видят её местные жители
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