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виртуальных очках. Интересно было сравнивать картину прошлого и настоящего, слушать живой рассказ о событиях, легендах. Экскурсия была познавательная и очень интересная, время пролетело незаметно)) очень понравился экскурсовод – увлекательно рассказывает о достопримечательностях и самом городе. Мне кажется на такой экскурсии будет интересно всей семье. Однозначно рекомендую!