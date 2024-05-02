Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Сергиевом Посаде, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
VR-экскурсия в прошлое Сергиева Посада
Пешая
3 отзыва
1 час
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие во времени: VR-экскурсия по древнему Сергиеву Посаду
Хотите узнать, как выглядели окрестности Сергиева Посада в далеком прошлом? С VR-очками и аудиогидом вы сможете на целый час погрузиться в мир древнего города
Начало: Памятник Сергию Радонежскому
Расписание: Понедельник-четверг — с 10.00-19.00, пятница-воскресенье — с 9.00-19.00.
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
Пешая
1 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
Индивидуальная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в лучах заката. Впечатляющие виды, интересные истории и романтическая атмосфера ждут вас
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Расписание: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота - 17.00
12 авг в 17:00
13 авг в 17:00
4 000 за всё до 8 чел.
Сергиев Посад сквозь время и пространство
Пешая
1 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад сквозь время и пространство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте о его развитии и изменениях. Посетите ключевые достопримечательности и насладитесь уникальной атмосферой города
Начало: Начало экскурсии у ж/д станции Сергиев Посад
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Один день в Лавре
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Один день в Лавре: индивидуальная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
Погрузитесь в историю Троице-Сергиевой Лавры, узнайте о жизни святых и архитектурных шедеврах. Посетите все храмы и соборы, включая уникальные сооружения
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
10 500 за всё до 25 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
    Экскурсия очень понравилась. Впечатляющие колокола и виды. Ксения интересно рассказывала. Однозначно рекоменлую
  • Т
    Татьяна
    16 апреля 2024
    VR-экскурсия в прошлое Сергиева Посада
    Добрый день! Впервые была на индивидуальной VR-экскурсии, и осталась очень довольна! Понравился формат сочетания живого общения и погружения в прошлое в
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    виртуальных очках. Интересно было сравнивать картину прошлого и настоящего, слушать живой рассказ о событиях, легендах. Экскурсия была познавательная и очень интересная, время пролетело незаметно)) очень понравился экскурсовод – увлекательно рассказывает о достопримечательностях и самом городе. Мне кажется на такой экскурсии будет интересно всей семье. Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. VR-экскурсия в прошлое Сергиева Посада
  2. Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
  3. Сергиев Посад сквозь время и пространство
  4. Один день в Лавре
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в августе 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 1 000 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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