1 час
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие во времени: VR-экскурсия по древнему Сергиеву Посаду
Хотите узнать, как выглядели окрестности Сергиева Посада в далеком прошлом? С VR-очками и аудиогидом вы сможете на целый час погрузиться в мир древнего города
Начало: Памятник Сергию Радонежскому
Расписание: Понедельник-четверг — с 10.00-19.00, пятница-воскресенье — с 9.00-19.00.
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
1 000₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
Индивидуальная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в лучах заката. Впечатляющие виды, интересные истории и романтическая атмосфера ждут вас
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Расписание: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота - 17.00
12 авг в 17:00
13 авг в 17:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад сквозь время и пространство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте о его развитии и изменениях. Посетите ключевые достопримечательности и насладитесь уникальной атмосферой города
Начало: Начало экскурсии у ж/д станции Сергиев Посад
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Один день в Лавре: индивидуальная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
Погрузитесь в историю Троице-Сергиевой Лавры, узнайте о жизни святых и архитектурных шедеврах. Посетите все храмы и соборы, включая уникальные сооружения
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
10 500₽ за всё до 25 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Впечатляющие колокола и виды. Ксения интересно рассказывала. Однозначно рекоменлую
- ТТатьяна16 апреля 2024Добрый день! Впервые была на индивидуальной VR-экскурсии, и осталась очень довольна! Понравился формат сочетания живого общения и погружения в прошлое в
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Популярные экскурсии»
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