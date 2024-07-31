2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборСергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
6 авг в 15:00
7 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выборТроицкая Лавра - главный монастырь России в Сергиевом Посаде
Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 990₽ за всё до 15 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского
Начало: На Красногорской площади
6 авг в 12:30
7 авг в 12:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Стефано-Махрищский монастырь
Посетить древнюю обитель, набрать воды в святом источнике и полюбоваться окрестностями Махры
Начало: В Сергиевом Посаде
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина31 июля 2024Анна-изумительный экскурсовод,время пролетело незаметно,дети,что тоже немаловажно,в восторге(возраста 9 10 и 12). жалеем,что по Лавре ходили не с ней. Узнали много нового и интересного.
- ССергей29 июля 2024Очень рад, что обратились к Сергею и Дмитрию. Сергей прекрасно провел экскурсию, всё показал, всё рассказал. Было интересно и познавательно.
- ООльга29 июля 2024Анна провела для нас замечательную экскурсию, интересно было и взрослым и детям. Советую обращаться к Анне, если будете в городе!
- ЮЮлия28 июля 2024Анна, огромное спасибо!!!! Нам очень понравилась экскурсия.
- ИИрина25 июля 2024Огромная благодарность Дмитрию за проведенную для нашей группы экскурсию. Сергеем были учтены все наши множественные пожелания. Со стороны Дмитрия изумительная
- ДДмитрий25 июля 2024Дмитрий прекрасно и интересно провел экскурсию.
- ННина7 июля 2024У меня был день рождения и в путешествии по Сергиеву Посаду хотелось знающего и приятного сопровождающего. Мы выбрали Алексея по рейтингам
- ВВладимир24 июня 2024Алексей интересный рассказчик. По времени получилось даже больше запланированного, но время провели замечательно. Начало экскурсии Алексей скорректировал под нас.
- ССергей11 июня 2024Это превосходило ожидания. Гид встретил нас не в том, месте, где предупредил, а в удобном для нас отеле, где остановились.
- ООльга4 ноября 2021Хочу поблагодарить гида Алексея за прекрасно проведенную экскурсию. Он высокообразованный, очень доброжелательный человек. Открыл для нас новый маршрут - замечательный Стефано-Махрищский монастырь. Мы обязательно будем рекомендовать его нашим друзьям и будем заказывать новые экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Все»
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