Все – экскурсии в Сергиевом Посаде

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Сергиевом Посаде, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сергиев Посад: с горки на горку
Пешая
195 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
6 авг в 15:00
7 авг в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Троицкая Лавра - главный монастырь в России
Пешая
109 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выбор
Троицкая Лавра - главный монастырь России в Сергиевом Посаде
Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 990 за всё до 15 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
На машине
81 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского
Начало: На Красногорской площади
6 авг в 12:30
7 авг в 12:30
6 500 за всё до 4 чел.
Стефано-Махрищский монастырь
На машине
3 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Стефано-Махрищский монастырь
Посетить древнюю обитель, набрать воды в святом источнике и полюбоваться окрестностями Махры
Начало: В Сергиевом Посаде
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
5 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    31 июля 2024
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Анна-изумительный экскурсовод,время пролетело незаметно,дети,что тоже немаловажно,в восторге(возраста 9 10 и 12). жалеем,что по Лавре ходили не с ней. Узнали много нового и интересного.
  • С
    Сергей
    29 июля 2024
    Троицкая Лавра - главный монастырь в России
    Очень рад, что обратились к Сергею и Дмитрию. Сергей прекрасно провел экскурсию, всё показал, всё рассказал. Было интересно и познавательно.
  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Анна провела для нас замечательную экскурсию, интересно было и взрослым и детям. Советую обращаться к Анне, если будете в городе!
  • Ю
    Юлия
    28 июля 2024
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Анна, огромное спасибо!!!! Нам очень понравилась экскурсия.
  • И
    Ирина
    25 июля 2024
    Троицкая Лавра - главный монастырь в России
    Огромная благодарность Дмитрию за проведенную для нашей группы экскурсию. Сергеем были учтены все наши множественные пожелания. Со стороны Дмитрия изумительная
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    экскурсия по городу. Дмитрий профессионал своего дела. Работа с группой, ответы на вопросы, изложение материала, глубокие знания истории города и монастыря, все просто на высоте. Обязательно посетим и другие экскурсии, предложенные Дмитрием. От души рекомендую и экскурсию, и экскурсовода.

    Огромная благодарность Дмитрию за проведенную для нашей группы экскурсию. Сергеем были учтены все наши множественные пожеланияОгромная благодарность Дмитрию за проведенную для нашей группы экскурсию. Сергеем были учтены все наши множественные пожеланияОгромная благодарность Дмитрию за проведенную для нашей группы экскурсию. Сергеем были учтены все наши множественные пожелания
  • Д
    Дмитрий
    25 июля 2024
    Троицкая Лавра - главный монастырь в России
    Дмитрий прекрасно и интересно провел экскурсию.
  • Н
    Нина
    7 июля 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    У меня был день рождения и в путешествии по Сергиеву Посаду хотелось знающего и приятного сопровождающего. Мы выбрали Алексея по рейтингам
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    на Трипстере и, хотя у него была закрыта запись, он согласился внепланово провести для нас экскурсию, за что мы очень признательны. Понравилось, что мы охватили не только значимые места в Посаде, но и за городом. Приятно было не только услышать новое для себя, но и получить ответы на вопросы, свободно подискутировать. Особенно запомнилась мощная духовная энергетика мест, в которых мы были, сыроварня с приветливыми, радушными владельцами и холодная бодрящая купель. Алексей, от души благодарю!

  • В
    Владимир
    24 июня 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Алексей интересный рассказчик. По времени получилось даже больше запланированного, но время провели замечательно. Начало экскурсии Алексей скорректировал под нас.
  • С
    Сергей
    11 июня 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Это превосходило ожидания. Гид встретил нас не в том, месте, где предупредил, а в удобном для нас отеле, где остановились.
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    Встретил позитивно и только хотел рассказать программу, как мы попросили видоизменить и расширить ее. С пониманием отнесся, вычеркнул уже то, что мы видели, предложил новые места. В рассказе с водительского сидения руководствовался доступной нам богословской подготовке, мягко адаптировался, рассказал пару теплых анекдотов, буквально в каждом шаге был рядом, готов сфотографировать в лучших ракурсах. Это было неверояно неформально, личностно алаптировано, от легкого юмора, до показа мест, недоступных неинформированным ребтам, в частности могила Василия Розанова в Гефсиманском скиту и рассказ о Леоньеве дипломата и монаха славянофила, он, кажется знал о богословских спорах все, что могло вызвать интерес. Невероятно удобно, более того, краткое сопровождение по Лавре, не включенное в программу, также, по просьбе, было осуществленно. Кто в Сергиев на один день - тому без Алексея не обойтись. Позитивен, пластичен, улыбчив, идущий навстречу. Готов ответить на сложные вопросы, в частности об о. Флоренском. Знает, любит, готов щедро делиться тем, чем живет. А живет реальной жизнью выпускника Духовной Академии. Причем, открытого миру, никуда не агитирующему, а просто россыпь добрых исторических фактов и духовного, в русской традиции, освещения их. Highly reccomend!

  • О
    Ольга
    4 ноября 2021
    Стефано-Махрищский монастырь
    Хочу поблагодарить гида Алексея за прекрасно проведенную экскурсию. Он высокообразованный, очень доброжелательный человек. Открыл для нас новый маршрут - замечательный Стефано-Махрищский монастырь. Мы обязательно будем рекомендовать его нашим друзьям и будем заказывать новые экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сергиев Посад: с горки на горку
  2. Троицкая Лавра - главный монастырь в России
  3. Сергиев Посад: полное погружение
  4. Стефано-Махрищский монастырь
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в августе 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 388 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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