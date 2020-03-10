История Троице-Сергиева монастыря

Служитель храма Вознесения расскажет историю возникновения крупнейшей крепости средневековой Европы
На нашей прогулке я расскажу, как обычный мужской монастырь стал непреодолимой крепостью и символом непобедимой России и какую роль в его обороне сыграл Белый пруд, ныне украшающий исторический центр города.
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Что вас ожидает
Мы пройдем от привокзальной площади к центру города Сергиева Посада — дома, храмы, улицы и площади послужат декорациями к истории о том, что стало с городом после изгнания поляков; о том, как изменился город после Октябрьской революции, какие смыслы и представления о мире “внушает” жителям его современный облик.
Когда перед взором во всей красе предстанет Лавра, мы с головой окунемся в историю средневековой Руси: я расскажу историю создания Лавры и о самом главном событии в летописи великой крепости — ее шестнадцатимесячной осаде профессиональной польской армией. Вы узнаете, какими силами было отражено нападение и как этому способствовало секретное назначение искусственного пруда, устроенного вблизи Уточьей башни монастыря.
Маршрут
Наша прогулка к историческому центру города Сергиева Посада начнется у памятника Савве Мамонтову. Здесь поговорим о роли знаменитого мецената и промышленника в развитии города и узнаем, почему на привокзальной площади ему установлен памятник. Далее последуют:
- Сергиевская улица. Граница между Волкушской и Служней слободами, которые являлись хозяйственными поселениями по профессиональному признаку. Таких поселений было восемь вблизи стен монастыря, они-то и составляют понятие Посад. Мы поговорим о градообразующих механизмах, которые привели к возникновению города.
- Главная смотровая площадка. Отсюда виден весь ансамбль современной Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Отсюда гетман Сапега руководил безуспешными штурмами крепостных стен монастыря. Я расскажу подробности шестнадцатимесячной осады, мы узнаем исход противостояния и его значение в преодолении Смутного времени.
- Улица Митькина. Здесь находились ветряная мельница, мельничный амбар и блинный двор. Мы увидим следы средневековой индустрии гостеприимства, поговорим о трапезных для паломников прежде и в настоящее время и проследуем в подземный переход, получивший название Вернисаж.
- Вернисаж. Можно приобрести понравившийся сувенир или богородскую игрушку. Мы посмотрим на произведения мастеров народных промыслов, а также я расскажу об истории богородской игрушки.
- Красногорская площадь. Мы посетим место средневековых сезонных ярмарок и проследуем к самой красивой башне крепости.
- Уточья башня. Легендарная крепостная башня, которая, как считается, похожа на башню Торре дель Оро в Испании. Я расскажу необычайные истории, связанные с этой башней, на шпиле которой укреплена каменная уточка. Отсюда виден Белый пруд, куда мы и проследуем дальше.
- Белый пруд. Пруд располагается выше монастыря и является главным украшением города Сергиева Посада. Я расскажу красивую легенду о его спасительной роли в защите крепости от поляков.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Местов встречи для начала тура в районе ж/д вокзала.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию
Василий очень доброжелателен, не обижается на нетактичные вопросы и отвечает с удовольствием. Рекомендую его!
И, конечно, насыщенность историческим фактами и простотой изложения тоже хотелось бы отметить