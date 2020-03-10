  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. История Троице-Сергиева монастыря

Служитель храма Вознесения расскажет историю возникновения крупнейшей крепости средневековой Европы

Василий
Задать вопрос
Василий – ваш гид
Троице-Сергиева лавра — крупнейший монастырь эпохи русского средневековья с уникальной историей.

На нашей прогулке я расскажу, как обычный мужской монастырь стал непреодолимой крепостью и символом непобедимой России и какую роль в его обороне сыграл Белый пруд, ныне украшающий исторический центр города.
300 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в районе ж/д вокзала
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии43 отзыва
4.63
История Троице-Сергиева монастыря
История Троице-Сергиева монастыря

Что вас ожидает

Мы пройдем от привокзальной площади к центру города Сергиева Посада — дома, храмы, улицы и площади послужат декорациями к истории о том, что стало с городом после изгнания поляков; о том, как изменился город после Октябрьской революции, какие смыслы и представления о мире “внушает” жителям его современный облик.

Когда перед взором во всей красе предстанет Лавра, мы с головой окунемся в историю средневековой Руси: я расскажу историю создания Лавры и о самом главном событии в летописи великой крепости — ее шестнадцатимесячной осаде профессиональной польской армией. Вы узнаете, какими силами было отражено нападение и как этому способствовало секретное назначение искусственного пруда, устроенного вблизи Уточьей башни монастыря.

Маршрут

Наша прогулка к историческому центру города Сергиева Посада начнется у памятника Савве Мамонтову. Здесь поговорим о роли знаменитого мецената и промышленника в развитии города и узнаем, почему на привокзальной площади ему установлен памятник. Далее последуют:

  • Сергиевская улица. Граница между Волкушской и Служней слободами, которые являлись хозяйственными поселениями по профессиональному признаку. Таких поселений было восемь вблизи стен монастыря, они-то и составляют понятие Посад. Мы поговорим о градообразующих механизмах, которые привели к возникновению города.
  • Главная смотровая площадка. Отсюда виден весь ансамбль современной Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Отсюда гетман Сапега руководил безуспешными штурмами крепостных стен монастыря. Я расскажу подробности шестнадцатимесячной осады, мы узнаем исход противостояния и его значение в преодолении Смутного времени.
  • Улица Митькина. Здесь находились ветряная мельница, мельничный амбар и блинный двор. Мы увидим следы средневековой индустрии гостеприимства, поговорим о трапезных для паломников прежде и в настоящее время и проследуем в подземный переход, получивший название Вернисаж.
  • Вернисаж. Можно приобрести понравившийся сувенир или богородскую игрушку. Мы посмотрим на произведения мастеров народных промыслов, а также я расскажу об истории богородской игрушки.
  • Красногорская площадь. Мы посетим место средневековых сезонных ярмарок и проследуем к самой красивой башне крепости.
  • Уточья башня. Легендарная крепостная башня, которая, как считается, похожа на башню Торре дель Оро в Испании. Я расскажу необычайные истории, связанные с этой башней, на шпиле которой укреплена каменная уточка. Отсюда виден Белый пруд, куда мы и проследуем дальше.
  • Белый пруд. Пруд располагается выше монастыря и является главным украшением города Сергиева Посада. Я расскажу красивую легенду о его спасительной роли в защите крепости от поляков.
История Троице-Сергиева монастыря

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе ж/д вокзала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Василий
Василий
Мы с супругой живем в Сергиевом Посаде больше 15 лет, любим этот город с его многовековой историей. У нас растет маленькая дочь, которой исполнилось пять лет. Мы готовы поделиться с вами всем, что знаем о Радонежском крае. Я служу пономарем в храме Вознесения, занимаюсь фотографией и люблю путешествовать.
Напишите мне

43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Василий, нас встретил там где мы остановились, заодно рассказал почему ул. Инженерная так называется, кто жил. Показал ДК им. Гагарина, а далее была экскурсия по самому монастырю. Время пролетело незаметно.
Василий очень доброжелателен, не обижается на нетактичные вопросы и отвечает с удовольствием. Рекомендую его!
26 февраля 2020
Я в Сергиев Посад ехала погулять и экскурсию выбрала наугад, просто чтобы было чем себя занять, но и свой маршрут составила на случай, если экскурсия будет не слишком занимательной. Но посещение мест, которые я запланировала отложила на следующую поездку, потому что за полтора часа Василий так много всего интересного поведал о Троице-Сергиевом монастыре, о становлении и жизни города в целом в то далекое время, что совсем не хотелось перегружать голову больше никакой информацией, а подумать об услышанном. Спасибо ему большое за то, что я с пользой и интересом провела время!
23 февраля 2020
Главное - после экскурсии в Лавру хочется вернуться, пройти маршрут ещё раз. А в городе то, о чем говорил экскурсовод, становится узнаваемой опорной точкой маршрута. Спасибо!
8 декабря 2019
Я зарегила экскурсии за неделю. Встретились мы во время, место найти очень легко- оно прям у вокзала. Гид знает историю места и монастыря на отлично. Рассказывает не спеша, можно что то уточнить, сделать фото, выложить их в сети ( я так делаю, чтоб забыть важные интересные факты). Василий учёл мои пожелания и помог мне купить открытки. Уделил мне больше времени, чем было запланировано. Огромное спасибо. Я рекомендую
3 августа 2019
Очень приятно, что гид согласился провести для меня индивидуальную экскурсию в удобное для меня время и это было совсем недорого. Однако, сказать , что он рассказывал интересно, я не могу...
14 июля 2019
Случилась первый раз в жизни отмена экскурсии, не понимаю как у этого экскурсовода такое количество положительных отзывов, первые полчаса мы ещё надеялись, что экскурсовод волнуется, и скоро освоится и обретёт уверенность, но этого не случилось. Рекомендую подробно пообщаться с экскурсоводом по телефону, чтобы понять уровень его подготовки
25 июня 2019
Очень понравилось гулять по городу и лавре с Василием. Основной акцент он сделал на Смутном времени и сопротивлении польскому нашествию, очень интересно и много любопытных фактов. Провел везде по лавре, объяснил архитектуру и как она застраивалась, прошли и к источнику. Особенно на мой взгляд подходит такая экскурсия небольшим группам людей для индивидуального впечатления: нас было четверо - двое взрослых и двое подростков.
Ольга
16 июня 2019
Желательно побольше интересных не заезженных фактов о Лавре. Нужно совершенствовать рассказ.
16 июня 2019
экскурсия понравилась. спасибо Василию.
15 июня 2019
Огромное спасибо гиду Василию за чудесную экскурсию. Было не просто познавательно и интересно. Мы словно прокатились в машине времени, прочувствовали связь времен. И, хотя манера изложения у нашего гида была мягкой и ненавязчивой, мы очень почувствовали неразрывную связь нашей истории и православия.
И, конечно, насыщенность историческим фактами и простотой изложения тоже хотелось бы отметить
Ещё 33 отзыва

Обзорные экскурсии в Сергиевом Посаде

Сергиев Посад изнутриСергиев Посад изнутриСергиев Посад изнутри
4550 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Посетить самые интересные места древнего города, а также Черниговский и Вифанский скиты
Если у путешественника спросить, что он знает о Сергиеве Посаде, он произнесет всего два слова: Лавра и Флоренский. Но это далеко не все, чем знаменит наш старинный город. Вы подниметесь на Блинную гору, насладитесь пейзажами Келарского и Банного прудов, съездите в расположенные неподалеку скиты и убедитесь, что Сергиев Посад — это не только Лавра!
Знакомьтесь, Сергиев Посад!Знакомьтесь, Сергиев Посад!Знакомьтесь, Сергиев Посад!
3000 за экскурсию
2 часа
27 отзывов
Увидеть знаковые места старинного города и посетить мастерскую Матрешки на обзорной экскурсии
Неспешным шагом вы пройдете по Посаду и узнаете, как из окружающих Троице-Сергиеву Лавру слобод сложился целый город. Разгадаете секрет «слуг монастыря», услышите о местных символах, традициях и ремеслах, раскроете характер города и насладитесь его чудесными видами.
Сергиев Посад: у стен святой обителиСергиев Посад: у стен святой обителиСергиев Посад: у стен святой обители
2300 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Узнать о прошлом и развитии города, осмотреть стены лавры снаружи и увидеть другие знаковые места
О преподобном Сергии и основанной им лавре слышали в России все. Но и в окрестностях обители немало святынь, памятников, живописных видов. На моей экскурсии вы узнаете, чем еще славится Сергиев Посад и какие его достопримечательности стоит посетить. А я познакомлю вас с его насыщенной историей — от суровых лет Московской Руси до современности.
Добро пожаловать в Сергиев Посад!Добро пожаловать в Сергиев Посад!Добро пожаловать в Сергиев Посад!
3000 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Увидеть знаковые места древнего города и почувствовать дух средневековой Руси
Вы раскроете самые интересные страницы истории Сергиева Посада, услышите о его воинской славе и выдающихся людях, увидите памятники местным героям и живописные пруды. А еще посетите Ильинский и Пятницкий храмы и впечатлитесь видами города со смотровой площадки на Блинной горе.
Сергиев Посад — сердце русской культурыСергиев Посад — сердце русской культурыСергиев Посад — сердце русской культуры
2500 за экскурсию
2.5 часа
История, легенды и знаковые места старинного города на обзорной экскурсии
Сергиев Посад — место с удивительной историей и совершенно особой атмосферой спокойствия, умиротворения и созерцания. Вы посетите старинные храмы и уходящие вглубь веков площади, насладитесь видами с Блинной горы и узнаете, как описывали посещение города известные деятели.

Выбирайте и другие экскурсии в Сергиевом Посаде

ВсеНеобычные маршрутыИндивидуальныеОбзорныеНа автомобилеИстория и архитектураПешком