1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Чудодейственный Гремячий ключ

Вы услышите историю 📖 возникновения святого источника и рассмотрите местный храм, кельи и окружающие Гремячий ключ живописные холмы. А также оцените современное зодчество и посетите действующий деревянный храм 40 Севастийских мучеников. Кроме того, погуляете по благоустроенным деревянным дорожкам, окунетесь в купели и наберете чистейшей полезной воды.

Тайны Черниговского скита

По желанию мы также можем заехать в Гефсиманский Черниговский скит, расположенный в самом красивом месте Сергиева Посада. Вы узнаете, когда и кем он был основан и с чем связано его название. А еще услышите легенды, которыми овеяно это место, и поймете, почему Гефсиманский скит называют «пещерной обителью».

Организационные детали

Экскурсия проходит на внедорожнике в любую погоду.