1 отзыв оставили туристы

Чудодейственный Гремячий ключ Вы услышите историю 📖 возникновения святого источника и рассмотрите местный храм, кельи и окружающие Гремячий ключ живописные холмы. А также оцените современное зодчество и посетите действующий деревянный храм 40 Севастийских мучеников. Кроме того, погуляете по благоустроенным деревянным дорожкам, окунетесь в купели и наберете чистейшей полезной воды.
Тайны Черниговского скита По желанию мы также можем заехать в Гефсиманский Черниговский скит, расположенный в самом красивом месте Сергиева Посада. Вы узнаете, когда и кем он был основан и с чем связано его название. А еще услышите легенды, которыми овеяно это место, и поймете, почему Гефсиманский скит называют «пещерной обителью».
Организационные детали
Экскурсия проходит на внедорожнике в любую погоду.
Начало и место завершения
🚩 на площади перед Троице-Сергиевой Лаврой
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.