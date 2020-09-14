1 отзыв оставили туристы

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К источнику Гремячий ключ на внедорожнике!

Полюбоваться живописным каскадом родников и раскрыть его историю и связь с Троице-Сергиевой лаврой

4
1 отзыв
Алексей
Алексей – Гид из Сергиева Посада
Гремячий ключ — это несколько источников, бьющих из крутого склона холма на правом берегу реки Вондига.

Вы узнаете о развитии вокруг него архитектурного ансамбля и раскроете, при каких обстоятельствах здесь бывал Сергий Радонежский.

А также окунетесь в главной купели и насладитесь природной красотой этих мест.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
К источнику Гремячий ключ на внедорожнике!
К источнику Гремячий ключ на внедорожнике!

Что вас ожидает

Чудодейственный Гремячий ключ
Вы услышите историю 📖 возникновения святого источника и рассмотрите местный храм, кельи и окружающие Гремячий ключ живописные холмы. А также оцените современное зодчество и посетите действующий деревянный храм 40 Севастийских мучеников. Кроме того, погуляете по благоустроенным деревянным дорожкам, окунетесь в купели и наберете чистейшей полезной воды.

Тайны Черниговского скита
По желанию мы также можем заехать в Гефсиманский Черниговский скит, расположенный в самом красивом месте Сергиева Посада. Вы узнаете, когда и кем он был основан и с чем связано его название. А еще услышите легенды, которыми овеяно это место, и поймете, почему Гефсиманский скит называют «пещерной обителью».

Организационные детали

Экскурсия проходит на внедорожнике в любую погоду.

Начало и место завершения
🚩 на площади перед Троице-Сергиевой Лаврой
К источнику Гремячий ключ на внедорожнике!
К источнику Гремячий ключ на внедорожнике!
К источнику Гремячий ключ на внедорожнике!
К источнику Гремячий ключ на внедорожнике!
К источнику Гремячий ключ на внедорожнике!
К источнику Гремячий ключ на внедорожнике!
К источнику Гремячий ключ на внедорожнике!
К источнику Гремячий ключ на внедорожнике!
К источнику Гремячий ключ на внедорожнике!
К источнику Гремячий ключ на внедорожнике!
К источнику Гремячий ключ на внедорожнике!
К источнику Гремячий ключ на внедорожнике!
К источнику Гремячий ключ на внедорожнике!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я выпускник аспирантуры Московской духовной академии. Очень люблю богословие, историю и путешествия. Надеюсь на скорую встречу!
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1 отзыв оставили туристы

14 сентября 2020
Экскурсия понравилось, была четкая, не затянутая, экскурсовод не торопился, везде где останавливался и четко давал ответы на поставленные вопросы

Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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