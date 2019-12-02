11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мир русской православной старины в Сергиевом Посаде

Галина
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Галина – ваш гид
Троице-Сергиева лавра — сердце русского православия и крупнейший в Европе монастырь.

Поездка сюда — это прекрасная возможность отрешиться на один день от суеты, царящей в столице, послушать перезвон колоколов, тающий в воздухе, ощутить прохладу живых ключей, бьющих рядом со стенами лавры, насладиться красотой в камне, созданной руками человека.

А главное — познакомиться с историей обители, которая играла заметную роль в политической жизни Руси.
От 6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра

Что вас ожидает

Улицы Сергиева Посада — хранители истории
Вам предстоит неспешная прогулка по улочкам Сергиева Посада, застроенным сонными купеческими особняками и самой лавре. Мы будем говорить о русском зодчестве, каждая эпоха которого запечатлена в разноликих, непохожих один на другой храмах и башнях. О том, как они складывались в единый ансамбль, сказочный город, от вида которого невольно захватывает дух. О людях, выходивших не из князей и дворян, но становившихся наставниками и вдохновителями нации, чей свет и по сей день ощущается в стенах одного из самых красивых и самых сильных русских монастырей.

Красавица Троице-Сергиева лавра
Я расскажу вам о том, что было на холме Маковец до того, как на него пришел Сергий Радонежский, о людях, которые строили церкви, писали иконы, отливали колокола Троице-Сергиевой лавры. О жизни обители в наши дни и о ее прошлом, когда у неприступных стен и в их пределах решалась судьба нашего народа, а также о том, почему она отличается от других русских монастырей. Вы прогуляетесь по окрестным холмам и узнаете, где находится Пятницкий колодец, как возник родник Святого Саввы, чем знаменит Гефсиманский Скит. Услышите про древние сказания земли Радонежской, а также узнаете, почему Сергиев Посад называют «русской игрушечной столицей» и где в этом городе лучше всего пообедать.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается уже в Сергиевом Посаде, куда вы добираетесь самостоятельно.
  • Экскурсия будет интересна для детей от 10 лет. Дети младшего возраста могут присутствовать, но адаптировать для них содержание экскурсии не получится.
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра
Как строилась Троице-Сергиева лавра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 декабря 2019
Удивительно-интересная экскурсия!!!
Очень насыщенная, дух захватывает при виде этой красоты и уникальности)
Троице-Сергиева лавра- забрала частичку нашей души навсегда ♾
Гид Галина- не просто прекрасный собеседник, а профессионал своего дела.
Погружение в историю, с очень интересными фактами и легендами.
22 ноября 2019
Спасибо Галине за интересную экскурсию! Галина очень интересно все рассказала, 2 часа прошли быстро и легко.
Александр
9 марта 2019
Галина, огромное вам спасибо!
Вы очень приятный рассказчик. Вы сумели перед нами открыть волшебство Троице-Сергиевой лавры, сплетя из ее истории, библейских сюжетов, архитектуры храмов интересный целостный рассказ, перенося нас то в Древнюю Русь, то в Российскую империю, то в советские годы. Путешествовать во времени с вами было легко и увлекательно!
8 марта 2019
Спасибо Галине за прекрасную экскурсию.
1 июля 2018
Галина, спасибо Вам огромное за интересную, содержательную, незабываемую экскурсию. Сергиев Посад- это такая благотать. Вы нам помогли почувствовать это ещё больше!!!! Спасибо огромное!!!!!
25 июня 2018
Большое спасибо Галине за такую интересную экскурсию. Рассказ не был перегружен лишними датами и неизвестными именами. Рада, что я выбрала именно Галину.
Ольга
11 марта 2018
Галина, замечательный рассказчик. Все 3 часа программы прошли «на одном дыхании».
Мы были с ребёнком 10-лет. Экскурсионная программа была адаптирована под детское восприятие. Исторические факты и даты были мастерски вплетены в повествование.
Рекомендую данную программу!
16 января 2018
Маме понравилось . Были даны развёрнутые ответы на все интересующие вопросы , и сама Галина очень приятный человек . Пунктуальная со временем . Вообщем все было хорошо!
12 января 2018
Экскурсию заказывала для 4-х взрослых, все понравилось, вернулись довольные!
6 января 2018
Чтобы провести экскурсию в духовном центре,недостаточно только знаний истории.Нужно глубоко чувствовать важность места ,о котором рассказываешь .Нам несказанно повезло.Галина не только историк ,но и человек ,глубоко разбирающийся и понимающий иконопись,что ,конечно,добавляет ей огромный плюс как гиду.Встреча по договоренности,продуманный маршрут,доступная подача материала,посещение нетуристических уголков,в то же время прекрасный собеседник,это Галина.Мы с восторгом и восхищением рекомендуем ее как прекрасного гида.Огромная благодарность за помощь осуществить мечту и прикоснуться к святому.Всех благ .
Ещё 1 отзыв

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