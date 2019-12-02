11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Улицы Сергиева Посада — хранители истории

Вам предстоит неспешная прогулка по улочкам Сергиева Посада, застроенным сонными купеческими особняками и самой лавре. Мы будем говорить о русском зодчестве, каждая эпоха которого запечатлена в разноликих, непохожих один на другой храмах и башнях. О том, как они складывались в единый ансамбль, сказочный город, от вида которого невольно захватывает дух. О людях, выходивших не из князей и дворян, но становившихся наставниками и вдохновителями нации, чей свет и по сей день ощущается в стенах одного из самых красивых и самых сильных русских монастырей.

Красавица Троице-Сергиева лавра

Я расскажу вам о том, что было на холме Маковец до того, как на него пришел Сергий Радонежский, о людях, которые строили церкви, писали иконы, отливали колокола Троице-Сергиевой лавры. О жизни обители в наши дни и о ее прошлом, когда у неприступных стен и в их пределах решалась судьба нашего народа, а также о том, почему она отличается от других русских монастырей. Вы прогуляетесь по окрестным холмам и узнаете, где находится Пятницкий колодец, как возник родник Святого Саввы, чем знаменит Гефсиманский Скит. Услышите про древние сказания земли Радонежской, а также узнаете, почему Сергиев Посад называют «русской игрушечной столицей» и где в этом городе лучше всего пообедать.