Еще несколько необычных экскурсий в Сергиевом Посаде

Что вас ожидает

Сергиев Посад изнутри

На центральных улицах города вас ждут старинные деревянные дома и резные посадские наличники. Вы узнаете о технологии строительства 19 века и о том, как правильно сохранять исторические здания. Услышите, что такое Трикотажка и Красюковка и как рождаются городские легенды. Расскажу я и о том, как обычные жители меняют Сергиев Посад к лучшему: создают местную гастрономию, организуют мастерские и открывают музеи 🖼.

Старинная обитель монахов

Гефсиманский Черниговский скит — противоположность Лавры, куда ежедневно стекаются сотни паломников. Здесь царят тишина, благодать и умиротворение. Вы раскроете историю 📖 этого святого места, спуститесь в пещерный храм и побываете в кельях. А еще поймете, как скит связан с ядерной энергетикой, какие психологические эксперименты проводили здесь в советское время и чем это закончилось. На сладкое вас ждут напитки и выпечка 🥨, приготовленные в монастыре.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.