Еще несколько необычных экскурсий в Сергиевом Посаде

  1. Россия
  2. Экскурсии

Неизведанный Сергиев Посад

Исследовать тайные уголки города, полюбоваться старинными домами и посетить Черниговский скит

Владислав
Владислав – Гид из Сергиева Посада
Вы расшифруете особенности самобытной деревянной архитектуры Сергиева Посада, познакомитесь с неравнодушными горожанами и заглянете в мастерскую художника.

Погуляете по центру, услышите о местной жизни и отыщете артефакты разных эпох.

А после осмотрите пещерный храм и кельи Гефсиманского скита.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Неизведанный Сергиев Посад
Неизведанный Сергиев Посад

Что вас ожидает

Сергиев Посад изнутри
На центральных улицах города вас ждут старинные деревянные дома и резные посадские наличники. Вы узнаете о технологии строительства 19 века и о том, как правильно сохранять исторические здания. Услышите, что такое Трикотажка и Красюковка и как рождаются городские легенды. Расскажу я и о том, как обычные жители меняют Сергиев Посад к лучшему: создают местную гастрономию, организуют мастерские и открывают музеи 🖼.

Старинная обитель монахов
Гефсиманский Черниговский скит — противоположность Лавры, куда ежедневно стекаются сотни паломников. Здесь царят тишина, благодать и умиротворение. Вы раскроете историю 📖 этого святого места, спуститесь в пещерный храм и побываете в кельях. А еще поймете, как скит связан с ядерной энергетикой, какие психологические эксперименты проводили здесь в советское время и чем это закончилось. На сладкое вас ждут напитки и выпечка 🥨, приготовленные в монастыре.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Неизведанный Сергиев Посад
Неизведанный Сергиев Посад
Неизведанный Сергиев Посад
Неизведанный Сергиев Посад
Неизведанный Сергиев Посад

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владислав
Владислав
Меня зовут Владислав, я активный горожанин Сергиева Посада. Помогаю сохранить его историческое наследие и участвую в развитии локального туризма. Покажу вам город с необычной стороны и раскрою, насколько он интересен и многогранен.
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Сергиевом Посаде

Знакомьтесь, Сергиев Посад!
3 000
2 часа
Знакомьтесь, Сергиев Посад!
43 отзыва
Увидеть знаковые места старинного города и посетить мастерскую Матрешки на обзорной экскурсии
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
4 000
2.5 часа
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
28 отзывов
Приоткрыть историю обители, посетить древние храмы и узнать, как сейчас живут монахи Сергиева Посада
Сергиев Посад изнутри
4 550
3 часа
Сергиев Посад изнутри
22 отзыва
Посетить самые интересные места древнего города, а также Черниговский и Вифанский скиты
Пешком по улочкам Сергиева Посада
650
1.5 часа
Пешком по улочкам Сергиева Посада
15 отзывов
Познакомиться с памятниками и святынями старинного русского города на обзорной прогулке
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
520
2 часа
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
14 отзывов
Сергиев Посад: у стен святой обители
2 600
2 часа
Сергиев Посад: у стен святой обители
12 отзывов
Узнать о прошлом и развитии города, осмотреть стены лавры снаружи и увидеть другие знаковые места