Семичасовая экскурсия по Сергиеву Посаду

Вас ожидает насыщенная и содержательная экскурсия по необыкновенному Сергиеву Посаду

Индивидуальная
Вас ожидает насыщенная и содержательная экскурсия по необыкновенному Сергиеву Посаду.

За семь часов вы посетите знаковые места города и его окрестности, побываете в древнем Радонеже и селе Благовещенье, увидите Черниговский скит и Хотьковский монастырь.

У вас будет уникальная возможность побывать в местах, где жил и проводил время преподобный Сергий Радонежский.
Семичасовая экскурсия по Сергиеву Посаду
Семичасовая экскурсия по Сергиеву Посаду
Семичасовая экскурсия по Сергиеву Посаду
Семичасовая экскурсия по Сергиеву Посаду
Семичасовая экскурсия по Сергиеву Посаду
Семичасовая экскурсия по Сергиеву Посаду
Семичасовая экскурсия по Сергиеву Посаду
Семичасовая экскурсия по Сергиеву Посаду

Что вас ожидает 🤩

  • Исторический центр Сергиева Посада
  • Село Радонеж
  • Село Благовещенье
  • Черниговский скит
  • Хотьковский монастырь
  • Гремячий ключ

Об экскурсии

Вас ожидает насыщенная и содержательная экскурсия по необыкновенному Сергиеву Посаду. За семь часов вы посетите знаковые места города и его окрестности, побываете в древнем Радонеже и селе Благовещенье, увидите Черниговский скит и Хотьковский монастырь. У вас будет уникальная возможность побывать в местах, где жил и проводил время преподобный Сергий Радонежский.

Подробнее о программе

Первым делом мы отправимся на обзор исторического центра города, посмотрим главные достопримечательности, осмотрим монастырские стены, после отправимся в Благовещенье – тихое, сказочное и умиротворяющее местечко, посетим древнее славянское городище Радонеж и, конечно, Хотьковский женский монастырь, где хранятся мощи преподобного Сергия. Пообедав у Лавры, отправимся осматривать Черниговский скит, который является подворьем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и заглянем в Гремячий ключ — источник преподобного Сергия Радонежского, где, по желанию, можно искупаться.
В ходе нашего путешествия вы узнаете немало увлекательных исторических фактов о городе и событиях, которые происходили здесь в XIV веке. Я расскажу вам и любопытные факты о жизни в монастыре, о правилах и порядке в нем, как человек, имеющий к нему прямое отношение, ведь целых десять лет я проживал в стенах Лавры. Вы узнаете, как выглядел монастырь и его территория несколько веков назад, какой была монастырская жизнь тогда и сейчас, чем так прославился Сергий Радонежский и почему власти так охотно строили храмы на Руси. Также вы узнаете об именитых личностях города и получите мои рекомендации интересных культурно-досуговых мест города.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет любителям истории и архитектуры, верующим паломникам и просто туристам, которые хотят узнать город.
  • Программа экскурсии будет интересна взрослым и детям старше 9 лет.
  • Передвижения происходят на внедорожнике Land Cruiser 80, который вмещает до 7 пассажиров.
  • Экскурсию возможно провести с большим количеством участников, если они присоединятся на своем авто, цена экскурсии в этом случае не вырастет.
  • Маршрут экскурсии корректируется с учетом ваших пожеланий (например, если вы уже посетили какой-либо из заявленных объектов).
  • Если вы собираетесь окунуться в Гремячем ключе, захватите с собой купальные принадлежности и полотенце. Бутылки для воды можно купить на месте или взять с собой.
  • Беру с собой хорошую фотокамеру на экскурсии, по вашему запросу смогу вас пофотографировать.
  • Возможно посещение монашеских пещер в Черниговском скиту (оплачивается дополнительно).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт
Что не входит
  • Не указано
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красногорская площадь, Сергиев Посад
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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