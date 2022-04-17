Об экскурсии

Вас ожидает насыщенная и содержательная экскурсия по необыкновенному Сергиеву Посаду. За семь часов вы посетите знаковые места города и его окрестности, побываете в древнем Радонеже и селе Благовещенье, увидите Черниговский скит и Хотьковский монастырь. У вас будет уникальная возможность побывать в местах, где жил и проводил время преподобный Сергий Радонежский.

Подробнее о программе

Первым делом мы отправимся на обзор исторического центра города, посмотрим главные достопримечательности, осмотрим монастырские стены, после отправимся в Благовещенье – тихое, сказочное и умиротворяющее местечко, посетим древнее славянское городище Радонеж и, конечно, Хотьковский женский монастырь, где хранятся мощи преподобного Сергия. Пообедав у Лавры, отправимся осматривать Черниговский скит, который является подворьем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и заглянем в Гремячий ключ — источник преподобного Сергия Радонежского, где, по желанию, можно искупаться.

В ходе нашего путешествия вы узнаете немало увлекательных исторических фактов о городе и событиях, которые происходили здесь в XIV веке. Я расскажу вам и любопытные факты о жизни в монастыре, о правилах и порядке в нем, как человек, имеющий к нему прямое отношение, ведь целых десять лет я проживал в стенах Лавры. Вы узнаете, как выглядел монастырь и его территория несколько веков назад, какой была монастырская жизнь тогда и сейчас, чем так прославился Сергий Радонежский и почему власти так охотно строили храмы на Руси. Также вы узнаете об именитых личностях города и получите мои рекомендации интересных культурно-досуговых мест города.

Организационные детали