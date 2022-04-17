Об экскурсии
Вас ожидает насыщенная и содержательная экскурсия по необыкновенному Сергиеву Посаду. За семь часов вы посетите знаковые места города и его окрестности, побываете в древнем Радонеже и селе Благовещенье, увидите Черниговский скит и Хотьковский монастырь. У вас будет уникальная возможность побывать в местах, где жил и проводил время преподобный Сергий Радонежский.
Подробнее о программе
Первым делом мы отправимся на обзор исторического центра города, посмотрим главные достопримечательности, осмотрим монастырские стены, после отправимся в Благовещенье – тихое, сказочное и умиротворяющее местечко, посетим древнее славянское городище Радонеж и, конечно, Хотьковский женский монастырь, где хранятся мощи преподобного Сергия. Пообедав у Лавры, отправимся осматривать Черниговский скит, который является подворьем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и заглянем в Гремячий ключ — источник преподобного Сергия Радонежского, где, по желанию, можно искупаться.
В ходе нашего путешествия вы узнаете немало увлекательных исторических фактов о городе и событиях, которые происходили здесь в XIV веке. Я расскажу вам и любопытные факты о жизни в монастыре, о правилах и порядке в нем, как человек, имеющий к нему прямое отношение, ведь целых десять лет я проживал в стенах Лавры. Вы узнаете, как выглядел монастырь и его территория несколько веков назад, какой была монастырская жизнь тогда и сейчас, чем так прославился Сергий Радонежский и почему власти так охотно строили храмы на Руси. Также вы узнаете об именитых личностях города и получите мои рекомендации интересных культурно-досуговых мест города.
Организационные детали
- Экскурсия подойдет любителям истории и архитектуры, верующим паломникам и просто туристам, которые хотят узнать город.
- Программа экскурсии будет интересна взрослым и детям старше 9 лет.
- Передвижения происходят на внедорожнике Land Cruiser 80, который вмещает до 7 пассажиров.
- Экскурсию возможно провести с большим количеством участников, если они присоединятся на своем авто, цена экскурсии в этом случае не вырастет.
- Маршрут экскурсии корректируется с учетом ваших пожеланий (например, если вы уже посетили какой-либо из заявленных объектов).
- Если вы собираетесь окунуться в Гремячем ключе, захватите с собой купальные принадлежности и полотенце. Бутылки для воды можно купить на месте или взять с собой.
- Беру с собой хорошую фотокамеру на экскурсии, по вашему запросу смогу вас пофотографировать.
- Возможно посещение монашеских пещер в Черниговском скиту (оплачивается дополнительно).